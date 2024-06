Alexandra Skrdla, Richterin am Landesgericht für Strafsachen Wien, muss über eine 14-Jährige entscheiden, die als Strafunmündige schon 93-mal angezeigt wurde. moe

Wien – "Das Video spricht wirklich Bände. Als ich es angeschaut habe, habe ich mir gedacht: 'Ich habe schon lange kein so grausliches Video mehr gesehen'", verrät Alexandra Skrdla, die Vorsitzende des Schöffengerichts, den Anwesenden im Verfahren gegen die 14-jährige S. in ihrer Urteilsbegründung. Und die minutenlangen Aufnahme, die im Saal teilweise vorgeführt werden, ist tatsächlich schwer zu ertragen. Zeigt sie doch, wie die Angeklagte im Jänner ihr Opfer, ein anderes Mädchen, quält und erniedrigt. In ihrem Zimmer eines Spezialkriseninterventionszentrums, vor den Augen dreier anderer Jugendlichen.

Selbst der Angeklagten wird es zu viel. Die großgewachsene, deutlich älter aussehende Jugendliche bricht in Tränen aus und verlangt, dass ihr Bildschirm ausgeschaltet wird. Über die Lautsprecher der anderen Geräte hört sie die Vorgänge des Tatmorgens trotzdem: "Zieh dich aus und entschuldige dich!", fordert sie das Opfer auf. "Ich will jetzt was ritzen!", droht sie dem Mädchen an.

"Misch dich nicht ein" sowie "Hör auf Bruder, verpiss dich!", bescheidet sie auf dem Video den beiden im Zimmer anwesenden Burschen, die sie zur Mäßigung auffordern. Im Saal springt S. auf und geht Richtung Ausgangstür. Da sie in Untersuchungshaft ist, steht dort eine Justizwachebeamtin und hält sie auf. "Ich will nicht hier sein!", schluchzt sie. "Das kann ich Ihnen nicht ersparen. Da müssen Sie wohl jetzt durch. Überlegen Sie einmal, wie das damals für das Opfer war!", fordert die Vorsitzende sie auf, wieder Platz zu nehmen.

"Nicht mehr derselbe Mensch"

Selbst Verteidiger Wolfgang Langeder kommt gegen die Macht der Bilder nicht an, versucht es in seinem Eröffnungsplädoyer dennoch. Die bisherigen fünf Monate U-Haft hätten auf seine Mandantin Wirkung gezeigt, ist er sich sicher. "Sie ist nicht mehr derselbe Mensch wie dieses Monster, das auf dem Video zu sehen ist!", appelliert er an den Senat.

Doch wie wurde aus dem Mädchen ein "Monster", das nicht nur die Bekannte beraubt, geschlagen, gequält und erniedrigt hat, sondern auch eine weitere Mitbewohnerin bedroht und genötigt und schließlich ein Auto unbefugt in Gebrauch genommen hat? Die psychologische Sachverständige Julia Wachter skizziert in ihrem Gutachten den Werdegang: Die Eltern der gebürtigen Österreicherin ließen sich scheiden, als sie noch ein Kleinkind war. Zum Vater hat sie keinen Kontakt mehr, sie weiß nur noch, dass er ihr und der Mutter gegenüber gewalttätig gewesen ist.

Mit zehn holte sie die Wiener Kinder- und Jugendhilfe, wie sich die Magistratsabteilung 11 nennt, von der Mutter weg. "Sie sagt, sie weiß nicht, wieso, und nimmt es bis heute den Behörden übel", referiert die Sachverständige. Zunächst kam sie in ein Kriseninterventionszentrum, dann in zwei unterschiedliche Wohngemeinschaften, neuerlich in ein Kriseninterventionszentrum und schließlich in das Spezialkriseninterventionszentrum, in dessen Umfeld die Taten sich abspielten.

Kein Schulbesuch, dafür viele Drogen

Seit sie zwölf ist, geht sie nicht mehr in die Schule, nahm dafür bis auf Heroin ziemlich alle bekannten verfügbaren illegalen Rauschmittel. Nächtelang war sie abgängig, als Unmündige beteiligte sie sich an Delikten quer durch das Strafgesetzbuch. 93-mal wurde sie von der Polizei bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, alle Verfahren wegen Strafunmündigkeit eingestellt. Die Anklagebehörde wartete nur auf ihren 14. Geburtstag, um beim ersten Vorfall aktiv werden zu können.

Gutachterin Wachter konstatiert eine "sehr sadistische Komponente" bei der Attacke im Krisenzentrum, weist aber darauf hin, dass S. selbst Traumata erlitten habe. So sei sie eigenen Angaben zufolge in der Schule nach starker Gewichtszunahme durch Psychopharmaka gemobbt und selbst geschlagen worden, dazu kommen der gewalttätige Vater, die Abnahme durch die MA 11. "Sie hat unglaublich viel Wut und Aggression in sich und kann diese Wut nicht kontrollieren", meint die Expertin. "Sie will nie wieder Opfer werden. Da ist sie lieber Täterin. Sie braucht dringend eine Therapie und einen Rahmen, der ihr Halt gibt", plädiert Wachter angesichts der ungünstigen Gefährlichkeitsprognose für eine strafrechtliche Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.

Ungewöhnlicherweise unterstützen sogar die Wiener Kinder- und Jugendgerichtshilfe sowie die Bewährungshelferin diesen Schritt, den der Verteidiger in eine bedingte Unterbringung umwandeln will. Allein: Es gibt keinen geeigneten Platz für die 14-Jährige. Und die Vertreterin der erziehungsberechtigten MA 11 sagt klar: "Wir dürfen, können und werden Kinder nicht einsperren", auch sie kann daher keine andere Lösung anbieten.

Unzufriedene Angeklagte

Während der Beratung des Senats ist S. unzufrieden und teilt das auch dem Saal mit. "Gefährlich, gefährlich, wo bin ich gefährlich? Ich habe jetzt fünf Monate nichts gemacht!", beschwert sie sich. Die Folge ist eine anklagekonforme Verurteilung der 14-Jährigen plus die Unterbringung. Sie erhält rechtskräftig zwölf Monate Haft, vier davon sind unbedingt, aber bereits in der U-Haft verbüßt. "Wann werde ich in das forensisch-therapeutische Zentrum gebracht?", fragt die Angeklagte leise. "Das kann ich Ihnen nicht genau sagen", bedauert Vorsitzende Skrdla, aber es gäbe auch die Möglichkeit der bedingten Entlassung aus der Unterbringung, macht sie ihr Mut. (Michael Möseneder, 13.6.2024)