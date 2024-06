Transparenz schafft Vertrauen in Medien. Was Menschen in Österreich von Medien erwarten. Vertrauen sinkt, Zahlungsbereitschaft für digitale News stagniert

Vertrauenswürdigste Medienmarken in Österreich sind ORF und STANDARD, gefolgt von der Presse sowie Regional- und Lokalzeitungen. Das zeigen die Österreich-Daten aus dem Digital News Report (DNR), der in der Nacht auf Montag veröffentlicht wurde. Der DNR ist die weltgrößte und detailreiche jährliche Onlineumfrage über Mediennutzung und Branchentrends mit mehr als 94.000 Befragten in 47 Ländern rund um den Globus, durchgeführt von Yougov für das Reuters Institute for the Study of Journalism an der Universität Oxford.

Für Österreich zeigt das jährliche Branchenattest von 2015 Befragten etwa:

Der Digital News Report fragt auch ab, was das Vertrauen in Medien stärkt und welche Erwartungen Menschen in Nachrichtenmedien haben. Österreich schneidet hier ganz gut ab.

Höchste Vertrauenswerte für ORF News und STANDARD

Die höchsten Vertrauenswerte als Nachrichtenquellen haben auch im Digital News Report 2024 ORF-Nachrichten und STANDARD. Am unteren Ende stehen nach dieser Umfrage Heute und Oe24.at.

Was Vertrauen schafft

Der Digital News Report 2024 fragt auch ab, was Vertrauen schafft und was Vertrauen in Medien schmälert. Die höchste Zustimmung (sehr wichtig und eher wichtig) gibt es für transparente Kommunikation, wie Nachrichten entstehen und hohe journalistische Standards.

Geringes Vertrauen im internationalen Vergleich

Österreicherinnen und Österreicher vertrauen Nachrichtenmedien allgemein deutlich weniger als ein Großteil der vom Digital News Report abgefragten Menschen anderer Länder. Österreich liegt hier mit 35 Prozent Zustimmung auf Platz 27 unter 47 Nationen.

Das Vertrauen in Nachrichten allgemein ist in Österreich 2024 neuerlich zurückgegangen und liegt mit 34,9 Prozent deutlich unter dem Niveau von 2020. Im globalen Schnitt der 47 vom Digital News Report abgedeckten Länder sagen 40,2 Prozent der Menschen, sie könnten dem "Großteil der Nachrichten in den meisten Fällen vertrauen".

Der Digital News Report fragt auch nach dem Vertrauen in die selbst genutzten Nachrichtenmedien. Das äußern 50,4 Prozent der Befragten in Österreich, ein Rückgang auf das Level von 2020.

Was Userinnen und User erwarten

Der Digital News Report hat in diesem Jahr erstmals auch die Bedürfnisse von Userinnen und User und ihre Erwartungen an Medien genauer abgefragt. Sie wollen, nicht ganz überraschend, auf dem Laufenden gehalten werden, mehr über Themen und Ereignisse erfahren, aber auch unterschiedliche Perspektiven über aktuelle Themen bekommen.

Erwartungen in relevanter Größe zeigt der Digital News Report aber auch zu einem "besseren Gefühl von der Welt" (für 40,4 Prozent sehr wichtig oder eher wichtig), Service und Nutzwert (fast 46 Prozent). 35,4 Prozent finden Unterhaltungswert wesentlich, 30,6 Prozent betonen das Gefühl von Verbundenheit und Gemeinschaft.

Österreichs Medien erfüllen Erwartungen "ganz gut"

Der Digital News Report fragt nicht nur die Erwartungen in Medien ab, er fragt auch nach dem Eindruck, wie Medien diese Erwartungen erfüllen. Österreichs Medien "performen ganz gut", fasste Stefan Gadringer die Ergebnisse hier für Österreich bei der Präsentation zusammen. Gadringer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg, die den Österreich-Bericht zusammenstellt, und federführend bei der Analyse und Publikation der Daten für Österreich im Digital News Report Austria. (Harald Fiedler, Robin Kohrs, 17.6.2024)