Der Fußball findet, um das Phrasenschwein zu mästen, auch im Kopf statt. Das heißt natürlich nicht, dass Ralf Rangnicks Vorgänger ahnungslos bis dumm waren (schon gar nicht Marcel Koller), aber der Deutsche hat zu Beginn seiner mittlerweile zweijährigen Amtszeit die Baustellen sofort erkannt und an den richtigen Schrauben gedreht. Er zählt zur Spezies der Feinmechaniker, nicht der Pfuscher. Österreich hatte auch davor viele gute Kicker, sie spielen in Topligen keine untergeordneten Rollen, aber das Nationalteam war doch eine unrunde Angelegenheit. Man konnte sich maximal auf die Unverlässlichkeit verlassen. Ein Hoch, ein Tief, zwischendurch Mittelmaß, ein Hoch, ein Tief. Der Unterhaltungswert der Länderspiele war dem Zufall geschuldet, die Schwankungsbreite der Leistungen lag bei knapp hundert Prozent.

"Ginge es im Fußball nur um den Teamgeist, würden wir alle schlagen", meint Teamchef Ralf Rangnick. IMAGO/Jan Huebner

Das überraschende Engagement beim ÖFB

Rangnicks Engagement kam überraschend, es war ein Coup des Österreichischen Fußballbundes (ÖFB). Dass der Teamchef vor einigen Wochen Bayern München abgesagt und auf zig Millionen Euro verzichtet hat, war nicht zuletzt seiner Mentalität geschuldet: Was man beginnt, soll man auch zu Ende bringen. Anders ausgedrückt: Man soll durchaus auf den Bauch, das Herz hören. Sofern man es sich leisten kann. Wobei das Ende nicht genau definiert ist. Ob die EM ein Erfolg wird, kann erst danach beurteilt werden.

Kein Neid, sondern Respekt

Erfolg hat viele Definitionen, viele Mütter und Väter. Chefkoch Rangnick entwickelte ein Rezept, die zum größten Teil hochwertigen Zutaten, also die Spieler, waren ja vorhanden. Es ging um den Feinschliff, die Würze. Rangnick entwickelte einen Teamgeist, ging in einen Baumarkt, kaufte dutzende Karabiner (übrigens untere Preisklasse). Auf jedem wurde ein Name draufgepickt, zum Beispiel Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner oder Konrad Laimer. Es sollte ein Zeichen für den Zusammenhalt sein. Jeder Kaderspieler, jeder Betreuer hat das Ding bei sich, etwa in der Toilettentasche, auf dem Nachtkästchen. Die Karabiner wurden fortan gelebt, es entstand eine Gemeinschaft. Ohne Neidgefühle, geprägt von gegenseitigem Respekt, gemeinsame Ziele wurden formuliert. Trotz Konkurrenzkampfes sind Gruppenbildungen Geschichte.

Agieren statt reagieren

Rangnick gibt den Spielern zumindest abseits des Platzes Freiheiten, er ist da kein Zwangsbeglücker, kein Kindergartenonkel. Er sagt: "Ginge es im Fußball nur um den Teamgeist, würden wir alle schlagen." Erfolgreiche Trainer wie auch Carlo Ancelotti sind mit Empathie ausgestattet. Und mit Fachwissen. Rangnick, ein Fußballlehrer, hat die Red-Bull-Schule gegründet, er setzt auf Pressing, schnelles Umschalten, will mehr agieren als reagieren, variabel sein. Jeder Kicker bekommt einen Auftrag, die Umsetzung erfolgt dann gemeinsam.

Das Selbstvertrauen passt

Österreich ist durch dieses System unberechenbarer geworden, hat sich den Respekt der Gegner erarbeitet. Rangnick sagt: "Wir gelten als extrem unangenehm, keiner spielt gerne gegen uns." Zuletzt gab es sechs Siege und ein Remis, das Selbstvertrauen, ein wichtiges Gewürz, passt. Rangnick hat den Schlendrian ausgetrieben. "Jeder weiß, dass er ans Limit gehen muss, um auch gegen die ganz Großen reüssieren zu können. Das gelingt nicht immer, aber immer öfter."

Was Rangnick und auch andere gute Coaches benötigen, ist in manchen Situationen Glück, also eine ungewisse Zutat. Denn Fußball ist nach wie vor ein Fehlersport. Wobei Rangnick den Hang zur Perfektion nicht leugnen kann, nicht leugnen will. Diese Zutat muss wiederum unbedingt dabei sein. (Christian Hackl, 14.6.2024)