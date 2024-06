Ja, es ist wahr: Junge Menschen lesen wieder analoge Bücher. Getty Images

Erleben wir eine Generation der Nichtleser? Mitnichten! Der Social-Media-Trend #Booktok gehört zu den am stärksten wachsenden auf der Plattform Tiktok. Auch arrivierte Verlage profitieren von diesen Social-Media-Empfehlungen, viele haben sogar spezielle "Booktok"-Bestsellerlisten eingeführt.

Zu den erfolgreichsten Genres gehören New-Adult-, Fantasy- und Liebesromane – aber nicht alles, was im Web empfohlen wird, ist auch tatsächlich gute Literatur. Welche Bücher decken die Interessen junger Menschen ab, sind aber mitreißend und hochwertig geschrieben?

Wir haben acht Buchtipps für junge Leserinnen und Leser, zusammengestellt vom Institut für Jugendliteratur und der Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur (Stube).

Leider uncool

Jugend ist die beste Zeit des Lebens? Sagt wer? Knapp, pointiert und ziemlich witzig wird hier davon erzählt, dass es im wahren Leben oft anders ist, als in Büchern und Filmen gern behauptet wird.

Hartmann Klarkommen Buchcover park x ullstein Verlag

Ilona Hartmann, "Klarkommen". € 22,70 / 172 Seiten. Park X Ullstein, Berlin 2024

Voll das Oslo-Feeling

Mahmoud hat Sommerferien – aber keine Kohle für gar nichts. Und muss dann auch noch dem Onkel aus Pakistan zeigen, wie die Leute in Oslo ticken: ein schräger transkultureller Trip mit gewitztem Reiseführer.

Sharif Ey hör mal Buchcover

Gulraiz Sharif, "Ey hör mal!". Aus dem Norwegischen von Sarah Onkels und Meike Blatzheim. € 15,50 / 208 Seiten. Arctis im W1-Verlag, Hamburg 2022

Stille an der Tanke

Einmal zu viel schmeißt Kim mit Sachen – nicht ihren – und wird in der Folge in ein Kaff verschickt, wo das jährliche Dorffest nicht nur die wichtigste, sondern auch einzige Attraktion ist ...

Schnabeltier Jäger Buchcover Rotfuchs

Sarah Jäger, "Schnabeltier De - luxe". € 20,60 / 208 Seiten. Rowohlt Rotfuchs, Hamburg 2022

Düstere Spannung

Im Vorgängerband wurde eine reizvolle Urban-Fantasy-Welt etabliert: Der Campus der Uni Yale wird von magischen Ritualen dominiert. Ausgehend von einem Kriminalfall muss Alex Stern das Portal zur Hölle suchen ...

Bardugo Wer die Hölle kennt Buchcover Knaur Verlag

Leigh Bardugo, "Wer die Hölle kennt". € 20,– / 576 Seiten. Knaur, München 2023

Ein Leben als Skizze

Das ist kein Roman, sondern ein genial illustriertes Skizzen-Tagebuch: Mit Gespür für Themen wie Feminismus, Queerness und Body-Positivity wird von der nie abgeschlossenen Suche nach dem eigenen Ich erzählt.

Steinkellner Papierklavier Buchcover Beltz & Gelberg Verlag

Elisabeth Steinkellner, Anna Gusella (Ill.), "Papierklavier". € 15,95 / 140 Seiten. Beltz & Gelberg, Weinheim 2020

Unendliche Weiten

Als jüngstes Crew-Mitglied ist Alma in einem Raumschiff in den Weiten der Galaxie unterwegs, um architektonische Ruinen zu restaurieren – eine queere SpaceOpera als Graphic Novel in fabelhaften Blau- und Purpurtönen.

Buchcover Walden Sonnenstrahl Reprodukt Verlag

Tillie Walden, "Auf einem Sonnenstrahl". Aus dem Amerikanischen von Barbara König. € 29,90 / 537 Seiten. Reprodukt, Berlin 2021

Außerirdische Liebe

Boy meets girl, beide lesen das gleiche Jugendbuch. Aber Girl wirkt sehr geheimnisvoll – um nicht zu sagen: extraterrestrisch! In 202 Kürzestkapiteln entspinnt sich eine Liebesgeschichte der besonderen Art.

Mohl Henny & Ponger Buchcover Mixtvision

Nils Mohl, "Henny & Ponger". € 19,– / 320 Seiten. Mixtvision, München 2022

Geheimnisvolle Fremde

Ein ungleiches Geschwisterpaar. Eine geheimnisvolle Fremde, die mit einem Auftrag kommt – und von zwei zahmen Raben begleitet wird. Die Stimmung der Geschichte wird durch die Illustrationen noch verstärkt.

Wirlinger Fürstin Buchcover Jacoby Stuart

Hannes Wirlinger, Ulrike Möltgen (Ill.), "Die Fürstin der Raben". € 20,– / 272 Seiten. Jacoby & Stuart, Berlin 2024