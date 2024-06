E-Autos aus China zu importieren dürfte wegen der Strafzölle bald teurer werden. Aber in wessen Interesse sind die Zölle? Warum sind Europas Autobauer dagegen? Und was sagt die heimische Industrie?

Rund neun Monate hat die EU-Kommission geprüft, wenige Tage nach den Wahlen zum EU-Parlament gab sie das Ergebnis bekannt: Chinesische E-Autos werden in der EU mit empfindlichen Zöllen belegt. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu der weitreichenden Entscheidung aus Brüssel.

Frage: Wer wollte die Zölle?

Antwort: Die EU-Kommission hat im Herbst 2023 auf eigene Initiative ein Antidumpingverfahren gegen chinesische E-Autohersteller eingeleitet. Das ist ungewöhnlich. Im Regelfall wird die Kommission aktiv, weil sich Unternehmen in Europa einem unlauteren Wettbewerb ausgesetzt fühlen. Vor allem französische Autobauer und die französische Regierung haben im Hintergrund Druck auf Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ausgeübt, die Prüfung einzuleiten. Der französische EU-Kommissar für den Binnenmarkt, Thierry Breton, sprach sich schon früh für ein solches Verfahren aus. Die EU-Kommission starte das Verfahren wohl auch, weil europäische Unternehmen sich aus Furcht vor Gegenmaßnahmen nicht mit dem chinesischen Staat anlegen wollen.

Frage: Was sagen die europäischen Autohersteller zu den Zöllen?

Antwort: Die deutschen Autohersteller sind durchwegs dagegen. Ausgleichszölle seien nicht geeignet, "die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie langfristig zu stärken – wir lehnen diese ab", so etwa ein VW-Konzernsprecher. Die negativen Auswirkungen der Entscheidung würden etwaigen Nutzen für Europas Automobilindustrie überwiegen. "Diese Entscheidung ist der falsche Weg. Die EU-Kommission schadet damit europäischen Unternehmen und europäischen Interessen", sagte wiederum BMW-Chef Oliver Zipse. Auch Mercedes hatte sich schon im Vorfeld der Entscheidung klar gegen die Zölle positioniert. Andere Stimmen kamen aus Frankreich. Der Chef von Renault und Präsident des europäischen Autoverbands ACEA, Luca de Meo, hat kurz vor den Europawahlen einen Brief an die Spitzenkandidaten geschrieben. Darin fordert er eine schärfere Gangart gegenüber China. "Die Automobilindustrie, ein Pfeiler der europäischen Wirtschaft, ist durch die Offensive der chinesischen E-Auto-Hersteller bedroht", schreibt de Meo. Er fordert nicht direkt die Einführung von Zöllen, legt es aber nahe. Er erwähnt angebliche chinesische Subventionen für Autobauer in Höhe von bis zu 160 Milliarden Euro bis 2022.

Ein neues Elektroauto wird auf einer der unzähligen Fahrzeugmessen in China, in diesem Fall in der Stadt Chengdu, vorgestellt. IMAGO/LiuZhongJun

Frage: Warum fürchten die europäischen Autobauer Zölle?

Antwort: Die europäische Automobilindustrie ist eng mit dem Standort China vernetzt. China ist inzwischen der weltgrößte Automarkt: Allein im vergangenen Jahr wurden in China fast 26 Millionen Pkws neu zugelassen. In Europa waren es knapp 13 Millionen. Beispiel Volkswagen: Der Konzern hat im vergangenen Jahr 9,2 Millionen Autos ausgeliefert. Mehr als ein Drittel dieser Fahrzeuge, über drei Millionen, wurden in China verkauft. Auch bei BMW trägt China ein Drittel zum Gesamtumsatz bei. In China wächst vor allem der Markt für Elektrofahrzeuge rasant. Um am größten Automarkt der Welt konkurrenzfähig zu können, müssen also Europas Autobauer ohnehin mit ihren chinesischen Konkurrenzen mithalten können – auch ohne Zölle. Dazu kommt, dass die Hersteller chinesische Gegenmaßnahmen fürchten. VW hat stark in China investiert, laut Unternehmen verfügt man über 33 Produktionsstätten im Land mit über 100.000 Beschäftigten. VW hat also viel zu verlieren. Freilich: Da ein großer Teil der europäischen Fahrzeuge für den chinesischen Markt in China gebaut wird, wäre es für Peking gar nicht so einfach, europäische Autobauer mit Gegenmaßnahmen zu belegen.

Frage: Treffen die Zölle nur chinesische Autohersteller?

Antwort: Nein. Die EU-Kommission hat drei Hersteller, BYD, Geely und SAIC, geprüft und individuell Strafzölle für diese drei Konzerne festgelegt, je nach den angeblich vom chinesischen Staat an die drei gewährten Subventionen. Bei BYD beträgt der Tarif 17,4 Prozent, bei Geely 20 Prozent und bei SAIC 38,1 Prozent. Dazu kommen ein bereits bestehende Zoll für Autoimporte aus China in Höhe von zehn Prozent. Für alle anderen Hersteller, die aus China heraus Autos nach Europa exportieren, wurde ein Durchschnittszoll von 21 Prozent ermittelt. Das trifft vor allem BMW, aber auch Tesla und Dacia (Peugeot).

STANDARD

Frage: Warum werden diese europäische Hersteller mit Zöllen belegt?

Antwort: Weil sie den europäischen Markt zum Teil über China beliefern. Im vergangenen Jahr wurden 440.000 E-Autos aus China in die EU importiert. Gesamtwert der Fahrzeuge: zehn Milliarden Euro. Allerdings stammt nur die Hälfte der verkauften Autos von chinesischen Autobauern, der andere Teil von europäischen Konzernen. Der Renault-Konzern lässt den günstigen E-Wagen von Dacia, Spring, in Wuhan gemeinsam mit dem chinesischen Hersteller Dongfeng Motor Corporation bauen. BMW stellt den E-Wagen iX3 für den europäischen Markt nur in China her, ebenfalls in einem Joint Venture mit einem lokalen Hersteller. Der größte ausländische Autobauer in China ist der US-Konzern Tesla.

Frage: Werden die Preise für E-Autos in Europa steigen?

Antwort: Wahrscheinlich, sicher ist das allerdings nicht. Theoretisch könnten sich Autobauer in China auch dazu entschließen, die Zölle zu schlucken, um in Europa weitere Marktanteile zu gewinnen. Das deutsche Institut für Weltwirtschaft in Kiel erwartet allerdings in einer Analyse, dass das nur zum Teil geschieht. Die Preise für E-Fahrzeuge werden demnach steigen. Selbst wenn die Hersteller den Zoll eins zu eins weitergeben, müsste erst abgewartet werden, wie sich das auswirkt. Berechnet werden die Zölle nämlich auf Basis des Preises, den das Fahrzeug den Importeur kostet. Im Regelfall läuft das so: BYD in Europa kauft die Autos von BYD China. Dieser interne Verrechnungspreis, auf den der Zoll draufgeschlagen wird, kann vom Verkaufspreis stark abweichen. Das Kieler Institut erwartet, dass die Preise für Elektroautos spürbar steigen und rund ein Viertel weniger E-Autos aus China kommen werden. Dafür würden unter anderem mehr Verbrenner gekauft.

Frage: Werden chinesischen E-Autos jetzt teurer als solche aus Europa?

Antwort: Das ist unwahrscheinlich. Dafür ist die Preisdifferenz in vielen Fällen zu groß. Der ID-7, eine Limousine von VW, kostet etwa je nach Konfiguration 60.000 bis 70.000 in Österreich. Die Limousine von BYD, der Seal, liegt irgendwo bei 45.000 bis 50.000 Euro, am oberen Ende ist das deutsche Auto also um 40 Prozent teurer.

Frage: Was sagen die Autozulieferer in Österreich zu den Zöllen?

Antwort: Dass sie, wenn man so will, eine Themenverfehlung seien. Strafzölle mögen zwar "ein erstes Mittel sein", um die Industrie in Europa zu schützen, erklärt Clemens Zinkl, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Automotive Zuliefererindustrie der Wirtschaftskammer. Aber: "Strafzölle führen zu keinem wirtschaftlichen Aufschwung. Viel wichtiger wäre es, sich ein Maßnahmenpaket zu überlegen, wie die EU Wertschöpfung in Europa halten und sie zurückholen könnte." Zinkl vermisst genauere Vorstellungen und Pläne, mit welche Antriebe, Fahrzeugtypen und Technologien Europa künftig wettbewerbsfähig sein kann. "Da kann man sich ruhig vom Inflation Reduction Act in den USA oder China inspirieren lassen, die viel zielgerichtetere Strategien als die EU verfolgen." Gegen den Rückgang der Nachfrage bei Fahrzeugen, die vor allem aus der Inflation und den hohen Kreditkosten resultieren, würden Strafzölle nicht ankommen, so Zinkl. Österreichs Autozuliefererindustrie beschäftigt laut Eigenangaben rund 80.000 Menschen; 90 Prozent der Produktion wird ins Ausland exportiert, zumeist in Nachbarländer. Autobauer wie Magna-Steyr, Zulieferer wie Miba oder Remus wollten sich nicht äußern.

Frage: Was sagen die Vertreter der heimischen Autoimporteure?

Antwort: Die sind eindeutig gegen die Zölle, wie deren Sprecher, Günther Kerle sagt. Einmal, weil auch chinesische Erzeuger inzwischen zu den Importeuren gehören. Kerle sagt aber auch, dass er chinesische Gegenmaßnahmen fürchte, etwa Begrenzungen bei der Ausfuhr von Rohstoffen, die für den Batteriebau notwendig seien.

Frage: Könnten heimische Zulieferer auch profitieren von den Zöllen?

Die Zölle gegen China könnten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch politisch nutzen AP/Ebrahim Noroozi

Antwort: Sofern das Szenario eintritt, dass mehr Verbrenner in Europa nachgefragt werden: ja. Auch wenn chinesische Hersteller vermehrt in Europa Autos produzieren lassen, würden Autobauer gewinnen. Magna Steyr hat seine Fühler schon nach Partnern in China ausgestreckt und würde gern E-Fahrzeuge in Graz fertigen, nachdem das angelaufene Projekt mit US-Hersteller Fisker geplatzt ist. Sollet Europas Autobauer wegen der Zölle und Gegenreaktionen in China Marktanteile verlieren, würde das wohl auch heimische Zulieferer treffen.

Frage: Wie argumentiert die EU-Kommission die Zölle?

Antwort: Die Kommission sagt, dass hohe Subventionen in China die europäischen Autobauer schädigen. Die chinesischen Mitbewerber können so billig ihre Fahrzeuge in der EU anbieten, dass Europas Hersteller mit ihren Preisen selbst runter mussten und Verluste bei jedem verkauften E-Auto einfahren. China gewähre für E-Auto-Hersteller alle möglichen Zuschüsse, der Staat sorge dafür, dass die Hersteller an künstlich verbilligte Kredite kämen, dazu kommen noch Steuernachlässe. Der Automobilsektor der Union beschäftigt zwischen 13 und 14 Millionen Menschen, rund sechs Prozent aller Jobs seien in dieser Branche. Ein Niedergang des Sektors würde demnach Europas Wohlstand bedrohen. Und: Die Kommission sagt auch, dass Europas Autobauer angesichts der geringen oder nicht vorhandenen Margen in dem Bereich zu wenig in E-Mobilität investieren würden, wenn die Ausgleichszölle nicht verhängt werden.

Frage: Ist das Argument plausibel?

Antwort: Krisengerede hin oder her: Europas Autobauer erwirtschafteten zuletzt satte Gewinne. Der operative Gewinn des VW-Konzerns lag im vergangenen Jahr bei 22,6 Milliarden Euro. 12,2 Milliarden waren es bei BMW. Auch Stellantis (Fiat, Peugeot, Citröen, Chrysler etc.) verdiente prächtige, erwirtschaftete 24,3 Milliarden Euro Gewinn. Renault hat einen schwereren Stand. Aber: Angesichts dieser Summen ist unklar, warum nicht genügend Kapital vorhanden wäre, um kräftig in die Elektrifizierung zu investieren, alle genannten Konzerne tun das eifrig.

Frage: Ist schon fix, dass die Zölle kommen

Antwort: Provisorisch werden die Zölle ab 5. Juli in Kraft tretten. Allerdings können die Hersteller einwenden, dass die für die berechneten Tarife zu hoch sind. Tesla hat bereits einen solchen Antrag gestellt, auch andere Hersteller – darunter die Europäer – können das tun. Die Autobauer können anbieten, von sich aus die Preise zu erhöhen, die Kommission kann auf so einen Deal eingehen und Zölle wieder streichen. Fix gelten würden die Tarife ab November. Und: Auch die EU-Länder haben noch ein Mitspacherecht. Vor der Einführung endgültiger Maßnahmen stimmen die EU-Staaten ab, wenn eine qualifizierte Mehrheit gegen Zölle ist (also 55 Prozent der Mitgliedsländer, die 65 Prozent der Bevölkerung repräsentieren) kämen sie nicht. (András Szigetvari, Joseph Gepp, 14.6.2024)