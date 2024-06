Pro: Die Reise muss weitergehen

Warum Österreich bei der EM zumindest ins Viertelfinale kommt? Weil der Teamchef damit rechnet. Ralf Rangnick hat Bayern München nach eigener Aussage abgesagt, weil er "die EM nicht gefährden wollte". Für ein Aus im Achtelfinale lässt man die Bayern nicht sausen, also muss die Reise weitergehen.

Der primäre Grund für Rangnicks Optimismus sollte er selbst sein. Nationalteams stehen und fallen mit ihren Trainern, zu schwierig ist es, aus verstreuten Puzzleteilen ein schlüssiges Ganzes zu formen und in minimaler Trainingszeit zum Optimum zu schleifen. Rangnick hat das geschafft. Sein seit drei Jahrzehnten gepredigter Ratzfatz-Fußball ist für das Gros von Österreichs Besten (und Richtigen!) ohnehin der natürliche Lebensraum, eine souveräne Quali und sechs Testspielsiege in Folge sind Beweis genug.

Ja, mit David Alaba und Xaver Schlager fehlen zwei absolute Leistungsträger – aber es rücken ja keine Hobbykicker nach. Und tun wir bitte nicht so, als hätte die moderne Fußballsaison mit gefühlt 14 Quadrillionen Pflichtspielen den Rest Europas unversehrt gelassen. Zudem ist die Horrorgruppe mit Frankreich, Polen und den Niederlanden zwar eine Herausforderung, nimmt aber auch Druck und beugt übertriebener Euphorie vor. Die kommt dann im Viertelfinale. (Martin Schauhuber, 14.6.2024)

Österreich-Fans hoffen auf ein Sommermärchen. Immerhin ist der Kader breit, die Gegner (hoffentlich) nicht so stark. IMAGO/Matthias Koch

Kontra: Zeit für einen Reality-Check

Es hätte alles so schön sein können. Ein richtiges Sommermärchen. Österreich fährt mit dem stärksten Nationalteam seit dem Altpaläolithikum zur Europameisterschaft und geht durch die Gruppenphase wie das Messer durch die Butter. Wir hatten bereits den Prosecco eingekühlt – doch dann kamen die Auslosung und die Kreuzbandrisse.

Jetzt kann man sich natürlich in den eigenen Sack lügen. Die Gegner sind eh nicht so stark, der österreichische Kader ist eh superbreit und Kylian Mbappé ohnehin überbewertet. Das ist ja das Schöne an so einem Turnier. Bis zum Anpfiff kann man die Augen zumachen und träumen. Dann kommt der Reality-Check. Und der kann ganz schön wehtun. Beispiele gefällig? WM 1990 und EM 2016. Die Euphorie war groß, das Aufwachen war bitter. Karli Katastrofsky.

Aber genug der Partycrasherei. Die Chance auf das Achtelfinale ist intakt. Der Modus will es, dass man auch als Gruppendritter noch unter die besten 16 Teams einziehen kann. Das sollte machbar sein, die Polen haben das Fußballspiel auch nicht erfunden. Jetzt die schlechte Nachricht: Im Achtelfinale würde womöglich England warten. Das ist nicht gut, denn die wiederum haben das Spiel erfunden. Football is coming home. Österreich auch. Spätestens nach dem Achtelfinale. (Philip Bauer, 14.6.2024)