"Sag mir, ob du tanzt, und ich sage dir, wer du bist!" – so lässt sich zumindest in verkürzter Form wiedergeben, was Forschende über den Zusammenhang zwischen der Persönlichkeit einer Person und ihrer Freude am Tanzen herausfanden. Die Untersuchung brachte unter anderem ans Licht, dass Amateur- und professionelle Tänzer gleichermaßen weniger neurotisch sind als Menschen, die den Tanz ablehnen.

Es ist nicht gerade eine neue Erkenntnis, dass Menschen, die es regelmäßig auf den Dancefloor zieht, mit höherer Wahrscheinlichkeit gesellige Persönlichkeiten sind. In vergleichbaren Untersuchungen mit Musikerinnen und Musikern konnte man diese Zusammenhänge bereits mit Zahlen untermauern: Menschen, die ein Instrument spielen oder singen, gelten als harmonischer und offener gegenüber Mitmenschen als Nichtmusizierende.

Tänzerinnen und Tänzer führen während einer traditionellen Parade in La Paz (Bolivien) den "Waka Waka"-Tanz auf. Menschen, die sich auf professionellem Niveau oder in der Freizeit gerne zu Musik bewegen, sind im Durchschnitt weniger neurotisch. Foto: EPA/Luis Gandarillas

Offen, verträglich und extrovertiert

Dasselbe dürfte auch für Tänzerinnen und Tänzer gelten, wenn es nach den jüngsten Resultaten von Julia F. Christensen und ihrem Team vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik (MPIEA) in Frankfurt am Main geht: Menschen, die sich berufsbedingt oder in ihrer Freizeit zu Musik bewegen, verfügen im Schnitt eher über verträgliche, offene und extrovertierte Persönlichkeitsmerkmale.

Für ihre im Fachjournal Personality and Individual Differences veröffentlichte Analyse hat sich das Team Daten von 5435 Personen aus Schweden und 574 Personen aus Deutschland vorgenommen. Im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit standen die Big Five des Fünf-Faktoren-Modells. Dieses Schema der Persönlichkeitspsychologie zerlegt die menschliche Persönlichkeit in fünf Hauptdimensionen: Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion (bzw. Geselligkeit), Verträglichkeit (also Rücksichtnahme, Kooperationsbereitschaft, Empathie) und Neurotizismus (emotionale Labilität und Verletzlichkeit).

Neurotischere Musiker

Während sich in einigen Punkten deutlich Parallelen zwischen Musikerinnen und Tänzern abzeichneten, stießen die Forschenden auch auf einen entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Gruppen: Musizierende hatten sich bei den früheren Studien als neurotischer als Nichtmusiker erwiesen. Tänzerinnen und Tänzer dagegen sind signifikant weniger neurotisch als Menschen, die nicht tanzen.

"Das Besondere an dieser Arbeit ist, dass wir sehr große Stichproben aus zwei verschiedenen Ländern zusammengeführt haben", sagte Fredrik Ullén vom MPIEA. "Solche Daten sind im Allgemeinen rar, und frühere Studien basierten oft auf eher kleinen Stichproben."

Tänzerinnen und Tänzer sowie und Sängerinnen und Sänger sind im allgemeinen extrovertierte Persönlichkeiten – was ein großer Vorteil ist, wenn man sich regelmäßig einem Publikum beweisen muss. Collage: MPI für empirische Ästhetik/N. A. Tran

Sozial exponierte Sänger und Tänzer

In Schweden konnte sich das Forschungsteam auf eine reichhaltige Datenbank stützen, die Informationen über das kreative Engagement und die tänzerischen Leistungen der Menschen enthielt. Um an Daten über deutsche Tänzerinnen und Tänzer zu kommen, entwickelten die Gruppe eine umfangreiche Online-Umfrage, die von vielen eingebundenen Tanzinstitutionen genutzt wurde.

Dass sowohl Tänzerinnen und Tänzer als auch Sängerinnen und Sänger in ihrer Persönlichkeit generell ein hohes Maß an Extraversion vorzuweisen hatten, liegt nach Ansicht der Forschenden in der Natur der Sache. Der Zusammenhang "könnte darauf zurückzuführen sein, dass ihr Ausdrucksmittel beim Tanzen und Singen ihr Körper ist", sage Christensen. "Das ist eine sozial sehr exponierte Situation, mehr als wenn man sich zum Beispiel durch ein Instrument ausdrückt. Um dies weiter zu erforschen, sind jedoch eingehendere Untersuchungen erforderlich."

Persönlichkeit und Tanzstile

Und kann man aus dem bevorzugten Tanzstil auch tiefer gehende Schlüsse auf das Wesen der Menschen ziehen? Tatsächlich lieferte die Studie Hinweise darauf, dass sich Persönlichkeitsunterschiede in den verschiedenen Stilrichtungen widerspiegelt. Swing-Tänzer beispielsweise schienen demnach weniger neurotisch zu sein als Latein- und Standardtänzer.

Doch was diese detaillierten Zusammenhänge betrifft, bestünden noch viele Unsicherheiten, meinten die Forschenden. Die diesbezüglichen Ergebnisse müssten noch mit größeren Stichproben von Tänzerinnen und Tänzern untermauert werden. Als Nächstes will das Team seine Untersuchungen zur Persönlichkeit von Tänzern auf andere Kulturen und Tanzstile ausweiten. (tberg, 13.06.2024)