18.35 DOKUMENTATION

Schlesien – An den Ufern der Oder Metropolen, Wälder und eindrucksvolle Landschaften: Die Dokumentation wirft Schlaglichter auf eine Kulturlandschaft, die mitten in Europa mit bewegter Geschichte aufwartet.

Bis 19.20, Arte

19.40 REPORTAGE

Re: Indische Truckerinnen auf Europas Straßen Rund 230.000 Lkw-Fahrer fehlen in Europa. Ein dänisches Logistikunternehmen rekrutiert deshalb Frauen aus Indien, um sie in Ungarn zu Truckerinnen auszubilden. Doch wer profitiert von dem Programm, das sich "Trucking for Equality" nennt?

Bis 20.15, Arte

20.15 SCIENCE-FICTION

Ad Astra: Zu den Sternen (USA 2019, James Gray) Der introvertierte Astronaut Roy (Brad Pitt) soll im geheimen Auftrag von Spacecom seinen bei der Forschung nach außerirdischem Leben verschollenen Vater (Tommy L. Jones) suchen. Von James Gray gekonnt im Spannungsfeld aktionsreicher und meditativer Momente inszeniert. Bis 22.45, ProSieben

21.20 DOKUMENTATION

Weltweit: Geduldsprobe – Verschläft Europa die Zukunft? Verliert Europa in Sachen Technologie-Fortschritt den Anschluss an die Welt? Die Korrespondentin Sophie Roupetz und die Korrespondenten Gerhard Janser und Josef Manola haben sich in England, Deutschland und Spanien umgeschaut.

Bis 22.00, ORF 2

21.45 KRIMI

Polizeiruf 110: Kreise (D 2015, Christian Petzold) Kommissar Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) und seine neue Kollegin Con­stanze Hermann (Barbara Auer) ermitteln wegen des Mordes an der Eigentümerin einer Möbelmanufaktur. Das Polizeiruf-Debüt von Meisterregisseur Christian Petzold (Der rote Himmel) besticht mit konziser Inszenierung und reduzierten Dialogen. Bis 23.15, ARD

22.50 GEFÄNGNISTHRILLER

Flucht von Alcatraz (Escape from Alcatraz, USA 1979, Don Siegel) Clint Eastwood schmiedet Fluchtpläne auf der berüchtigten Gefängnisinsel in der Bucht von San Francisco. Die finale Zusammenarbeit von Eastwood mit Regiekönner Don Siegel (Dirty Harry) ist zugleich eine ihrer besten. Bis 0.35, BR

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Lord Mountbatten – Philips einflussreicher Ziehvater Louis "Dickie" Mountbatten, letzter Vizekönig von Indien und Onkel von Prinz Philip, zog die Fäden hinter den Kulissen der Windsors und galt als Symbolfigur für das alte britische Em­pire. 1979 wurde er von einer Bombe der IRA getötet. Bis 23.50, ORF 2

Ein Geschwisterpaar wird in "Die Odyssee" bei der Flucht von den Eltern getrennt. Der Film wurde mit der Technik der Öl-auf-Glas-Animation realisiert. 23.15 Uhr, Arte. © MDR/Balance Film

23.15 ANIMATIONSFILM

Die Odyssee (La traversée, F 2021, Florence ­Miailhe) Die Kinderbuchautorin Marie Des­plechin und die Animationskünstlerin und Regisseurin Florence Miailhe erzählen in ihrem Film von der Flucht zweier Kinder durch ein fiktives europäisches Land, in dem ihr Volk von der herrschenden Macht verfolgt wird. Erstmals wurde dafür Öl-auf-Glas-Animation für einen Langfilm eingesetzt. Bis 0.35, Arte