Die Frage bekommt Google seit Jahren mit schöner Regelmäßigkeit zu hören: Warum gibt es eigentlich mit Android und Chrome OS zwei komplett getrennte Betriebssysteme für unterschiedliche Geräte? Ist das nicht irgendwie Ressourcenverschwendung? Gerüchte über eine Zusammenlegung gab es insofern immer wieder, nun wird diese Realität – zumindest weitgehend.

Umbau

Chrome OS bekommt eine neue Softwarebasis, und zwar eine, die man größtenteils von Android übernimmt. Das kündigt der Softwarehersteller in einem Blogposting an. Der Grund dafür könnte kaum besser ins Jahr 2024 passen, heißt er doch einmal mehr: Künstliche Intelligenz. Google will durch die Vereinheitlichung die Entwicklung von KI-Funktionen für beide Plattformen beschleunigen.

Chrome OS (im Bild eine etwas ältere Version) bekommt eine neue Softwarebasis. Proschofsky / STANDARD

Wie das konkret aussehen wird, verrät das Unternehmen zwar noch nicht im Detail, ein paar Hinweise gibt man aber schon einmal. So soll Chrome OS künftig den Linux-Kernel von Android übernehmen, zudem sollen auch einige zentrale Android-Frameworks Teil der Basis von Chrome OS werden.

Bei Chrome OS handelt es sich bisher um ein schlankes, Linux-basiertes System, das ursprünglich ganz rund um den Browser Chrome aufgebaut wurde und einen eigenen Desktop nutzt. Die zunächst gegebene Beschränkung auf Web-Apps wurde über die Jahre immer weiter aufgeweicht, es wurde Support für klassische Linux-Programme sowie für Android-Apps nachgereicht.

Schleichender Übergang

Auf einen fixen Termin für den Wechsel legt sich Google noch nicht fest, es werde aber noch "einige Zeit" dauern. Insofern ist der Blogeintrag zunächst einmal als Absichtserklärung zu verstehen. Wer genau schaut, wird aber merken, dass der Umbau bereits schrittweise im Gange ist. So wurde etwa mit Chrome OS 122 erst vor wenigen Monaten der Bluetooth-Stack von Chrome OS mit Android harmonisiert.

Dass dieser Wechsel überhaupt möglich ist, liegt auch daran, dass bei Android in den vergangenen Jahren selbst zahlreiche strukturelle Verbesserungen vorgenommen wurden, die erst einen wesentlich längeren Support-Zeitraum als früher ermöglichen. Dafür wurden zum Teil wieder Entwicklungen von Chrome OS übernommen, der Technologieaustausch läuft also bereits länger. Apropos Updates: An der raschen Weiterentwicklung von Chrome OS parallel zum Zeitplan des Browsers Chrome soll sich durch den Umbau nichts ändern.

Ein großer Umbau

All das steht unter den Vorzeichen eines gerade laufenden größeren Umbaus bei Google. So wurde die Position von Hardwarechef Rick Osterloh zuletzt deutlich aufgewertet, sein Team ist jetzt neben all den Pixel- und Nest-Geräten auch für die Entwicklung von Android und Chrome / Chrome OS zuständig.

Diese Änderung beschert dem Android-Team auch einige personelle Änderungen: Nachdem der langjährige Android-Chef Hiroshi Lockheimer seinen Abgang bereits vor einigen Wochen bekanntgab, wird nun auch der Rückzug von Dave Burke bekannt, der die Android-Entwicklung seit 14 Jahren geleitet hat. Er bleibt zunächst noch als Berater aktiv, wolle sich aber mittelfristig neuen Aufgaben zuwenden, schreibt er auf Linkedin.

Konkret denkt Burke dabei an den Einsatz von KI in der Entwicklung von Medikamenten. Ein Thema, dem er sich weiterhin im Rahmen von Alphabet widmen wolle, derzeit suche er aber noch mit CEO Sundar Pichai nach der passenden Rolle. (Andreas Proschofsky, 13.6.2024)