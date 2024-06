Moderatorin Melanie Raidl (DER STANDARD) mit Christian Plas (Partner EY denkstatt), Andreas Tschas (CEO Glacier), Martina Hofinger (CHRO Wiener Stadtwerke), Waltraud Schmid (Head of Department Energie und Prokuristin Urban Innovation Vienna) am Podium des HR Circle zu Green Jobs am 11. Juni. Florian Sulzer

Die grüne Transformation in der Wirtschaft muss absoluter Fokus sein – darüber sind sich die meisten Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger einig. Ohne Umdenken und vor allem Handeln wird es kein nachhaltigeres Produzieren, Gestalten und Leisten geben. Ein wesentlicher Teil davon ist, dass sich auch Jobs und Berufsbilder, wie man sie heute kennt, verändern werden. Neue Berufe müssen dazukommen, um Branchen wie Mobilität, Energie und Industrie klimafreundlicher und nachhaltiger zu gestalten. Andere Jobs werden vielleicht wegfallen oder neu formiert werden.

Genau zu dieser Problematik, der Zukunftsfähigkeit von Berufsbildern, diskutierten vier Expertinnen und Experten beim Event des Unternehmensnetzwerks HR-Circle mit dem Titel "Green Jobs: Die Berufsbilder der Zukunft oder doch Greenwashing?" in den Räumlichkeiten von Urban Innovation Vienna. Dafür musste aber eingangs erst einmal definiert werden: Was ist überhaupt ein Green Job? Was hat es mit dem Begriff auf sich? Kann man mit "grünen" Berufsbildern zu viel versprechen, wo fängt Greenwashing an? Ganz so einfach sei das zwar nicht zu beantworten, erklärte Martina Hofinger, Chief Human Resources Officer bei den Wiener Stadtwerken. Viele der Fähigkeiten, die Mitarbeitende heute haben, und viele Jobprofile, die es heute bereits gibt, werden auch in Zukunft Bestand haben, sagt Hofinger.

"Die Qualifikationen von Mitarbeitenden werden sich nicht stark ändern, eher die Arbeitseinstellung, die Inhalte und die Projekte, an denen gearbeitet wird." Umstrittener Begriff Allerdings sei es nicht so leicht, den Begriff Green Jobs zu definieren, sagt dazu Christian Plas, Gründer der Unternehmensberatung für die grüne Transformation, Denkstatt, die nun zu Ernst & Young (EY) gehört. Spricht man bei jeder Straßenbahnfahrerposition von einem Green Job? Was ist mit Mitarbeitenden eines Kraftwerks? Da wird es schwierig mit der Einteilung, sagt Plas. Vor allem müssten bestehende Unternehmen sich so ausrichten, dass sie zukunftsfähige Jobs anbieten können – da stecke viel strategische Entscheidung und viel Personalarbeit drin.

Jeder Job ein Hebel

Waltraud Schmid, Energieexpertin, Head of Department und Prokuristin bei Urban Innovation Vienna, stimmt zwar zu, dass sich der Begriff in gewisser Weise überholt hat, und er nach bestimmten Kriterien erfolgen soll. Aber gerade der Green Deal und die neuen ESG-Richtlinien hätten dazu beigetragen, dass sich die Wirtschaft systemischer für die Zukunft wandelt und somit auch die Jobs. Man sehe viel mehr Entscheidungen, die im Einklang mit dem Klima und einem nachhaltigen Geschäftsmodell getroffen werden. Daher sei jeder Job ein Klimajob, ergänzt dazu Andreas Tschas, Gründer der Klimaschutz-Unternehmensberatung Glacier. Gerade auch was junge Menschen betreffe: Es müsse nicht jeder auf Anhieb nun schwieriges technisches Verständnis haben, um einen Green Job anzustreben. Es wäre wichtig, dass Menschen für jede Arbeitsstelle ein Gefühl für Nachhaltigkeit entwickeln.

Glaubhaft vermitteln Zwar gäbe es bereits viele Initiativen, die jungen Menschen Jobs für eine lebenswerte Zukunft näherbrächten, aber Firmen werde es immer noch schwergemacht, fügt Christian Plas hinzu. Von der Politik gebe es keine genaue Richtung, wohin es gehen solle: Sind PV-Anlagen nun wirklich gut für die Umwelt oder doch nicht? Sind Wärmepumpen schlecht für das Stromnetz? Mit gemischten Aussagen würde man Menschen verunsichern und somit auch jene, die vielleicht überlegen, Monteurinnen oder Installateure zu werden. "Das trifft vermutlich junge Menschen noch mehr als etwas Erfahrenere." Und daher: "Man muss viel Wissen in die Fläche bringen."

Glaubwürdig vermitteln

Martina Hofinger berichtet, dass bei den Wiener Stadtwerken mehr als 250 Lehrstellen besetzt wurden: "Das zeigt, dass es eine große Nachfrage nach Jobs gibt, die im Bereich Umwelt- und Klimaschutz angesiedelt sind und zudem ein sicheres Arbeitsumfeld bieten." Um als Unternehmen glaubwürdig Klimabestreben zu vermitteln, müssten vor allem Führungskräfte die passenden Werte vermitteln, sagt Hofinger weiter. Dazu würden selbst schon kleine Bemühungen gehören wie die Mülltrennung, weniger Plastik oder weniger Drucken in der Firma. "Das Management muss den Business-Case verstehen", stimmt Glacier-CEO Tschas hinzu.

Es wäre auch notwendig, das Thema Klimaschutz immer wieder aktiv in der Arbeitszeit voranzutreiben und in die Belegschaft zu bringen, nicht nur durch Weiterbildungen. Zum Thema Glaubwürdigkeit und zukunftsträchtige Jobs will Waltraud Schmid noch daran erinnern, dass es die Produkte und der Output von Unternehmen sind, die letztlich die richtige Richtung angeben: Wer grün wirtschaftet, würde automatisch Green Jobs anbieten.