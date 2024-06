Die SPÖ nutzt den Start der Fußball-EM für einen Vorstoß in Sachen österreichische Bundesliga. Diese solle wieder verstärkt im ORF zu sehen sein, forderte Parteichef Andreas Babler in der Gratiszeitung "Heute". "Fußball gehört uns allen und nicht nur denen, die es sich leisten können", meinte er. In der abgelaufenen Saison waren vier Bundesliga-Spiele und Highlightsendungen im ORF zu sehen. Die Rechte daran hält das öffentlich-rechtliche Medienhaus bis 2026.

SPÖ-Chef Andreas Babler (SPÖ) will die Fußball-Bundesliga wieder in den ORF holen. APA/MAX SLOVENCIK

Die Österreichische Bundesliga tüftelt - wie berichtet - derzeit an der Ausschreibung der Rechte, die der Pay-Sender Sky hält. Die Tendenz geht in Richtung Selbstvermarktung und mehrerer Ausspielkanäle, sagte kürzlich Bundesligavorstand Christian Ebenbauer.

Die SPÖ will, sollte sie in Regierungsverantwortung kommen, das Fernseh-Exklusivrechte-Gesetz bzw. jene Verordnung, mit der Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung definiert werden, ändern. Zentrale Spiele aus der österreichischen Bundesliga sollen aufgenommen werden, auch EM- und WM-Qualifikationsspiele sowie Halbfinale, Finale und Spiele mit österreichischer Beteiligung bei den Großereignissen. Damit könnte der ORF auch ohne die teuren Rechte zu erstehen, diese Spiele übertragen, so die Überlegung. Bekanntlich zeigt bei der anstehenden Fußball-EM ServusTV die wichtigsten Spiele. Dem ORF wurden 20 Spiele abgegeben. (APA, red, 13.6.2024)