Erst kürzlich wurde ein 35-jähriger Kärntner aus dem Bezirk St. Veit an der Glan Opfer einer ähnlichen Erpressung. REUTERS/Kacper Pempel

Ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau in Kärnten ist Opfer von Erpressern geworden. Eine bisher unbekannte Täterschaft nahm Anfang Mai über einen Messenger-Dienst Kontakt mit dem Mann auf, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte. Der 31-Jährige führte sexuelle Handlungen vor laufender Kamera aus und wurde mit Video-Aufzeichnungen erpresst. In einem Zeitraum von sechs Wochen tätigte der Mann vier Überweisungen von jeweils mehreren tausend Euro.

Erst kürzlich wurde ein 35-jähriger Kärntner aus dem Bezirk St. Veit an der Glan Opfer einer ähnlichen Erpressung. Auch er überweis einen vierstelligen Betrag, bevor er Anzeige bei der Polizei erstattete. (APA, 13.6.2024)