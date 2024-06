Die Regierung stockt die Bedarfszuweisung für die freiwilligen Feuerwehren von 90 auf 140 Millionen Euro auf. Damit der Bedarf an Geräten ordentlich gedeckt werden kann.

Wichtige Stütze in Krisenfällen: die freiwillige Feuerwehr. APA/THOMAS ZEILER/FEUERWEHR APFELBERG

Weil nämlich 98 Prozent der Feuerwehren und damit der Feuerwehrleute freiwillig sind. Das heißt, sie bekommen nichts oder fast nichts bezahlt. Und machen es trotzdem. Wenn der menschengemachte Klimawandel (den es nach Meinung einiger Ewiggestriger ja nicht gibt) so zuschlägt wie derzeit, mit Starkregen, Unwettern, Vermurungen, Felsstürzen, Hagelstürmen, Hangrutschungen, Überschwemmungen und so weiter, dann sind sie da, die lokalen Feuerwehren mit den lokalen freiwilligen Feuerwehrleuten.

Es ist eine Seltenheit geworden, dass so etwas noch so funktioniert. Selbstverständlich, so einsatzfreudig, so hilfsbereit, so kooperativ, so risikofreudig. Denn die Einsätze sind ja nicht weniger und nicht weniger gefährlich geworden.

Man könnte ein wenig pathetisch sagen, hier zeige sich, dass der Zusammenhalt noch da sei (vor allem im ländlichen Raum). Na gut, ist es halt pathetisch, aber offenbar stimmt es. Die Leute melden sich, um einander zu helfen. Es gehört dazu, dabei zu sein. In einer Situation, in der manche von Spaltung sprechen, auch nicht schlecht.

Wie lange man das noch so machen kann, wenn es mit den massiven Klimaereignissen so weitergeht, ist die Frage. Vorläufig geht es. (Hans Rauscher, 13.6.2024)