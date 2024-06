Teile Österreichs und Deutschlands wurden in den vergangenen Wochen von heftige Unwettern heimgesucht. Gewitter, Hagel, Sturmböen und Starkregen führen aufgrund der Klimakrise zu immer schwereren Schäden. Marc Olefs von Geosphere Austria spricht im Podcast über die physikalischen Gründe dafür – und darüber, wie Schutzmaßnahmen konkret aussehen könnten.

STANDARD: Derzeit sind viele Regionen in Österreich und Deutschland von Unwettern betroffen. Kann man diese aktuellen Katastrophen auf die Klimakrise zurückführen?

Olefs: Zurückführen ist die falsche Frage, denn die Erderhitzung ist nie die einzige Ursache. Bei Naturkatastrophen wie Hochwassern, Murenabgängen, Hangrutschungen oder Waldbränden spielen immer mehrere Faktoren zusammen. Einerseits führt die durch den Klimawandel veränderte Atmosphäre zu intensiveren Niederschlägen und weiteren Folgen. Aber es kommt auch darauf an, wie gesättigt der Boden schon vor dem Ereignis ist. Bei fluvialen Hochwassern, also solchen, wo die Überflutung aus Gewässern kommt, spielt natürlich auch die Begradigung von Flussläufen eine Rolle.

In der Gemeinde Lobmintal in der Steiermarkt bahnten sich die Wassermassen vergangenen Samstag einen Weg quer durch die Ortschaft. APA/THOMAS ZEILER

STANDARD: Warum gibt es denn nun mehr und extremere Regenfälle?

Olefs: Der Hauptgrund ist die Clausius-Clapeyron-Gleichung, die besagt, dass die Atmosphäre pro Grad Erwärmung um etwa sieben Prozent mehr Wasserdampf aufnehmen kann, weshalb die kurzfristigen Niederschläge zunehmen. Andererseits nimmt auch der sogenannte Dampfhunger der Luft zu. Das bedeutet, dass aufgrund der Erwärmung mehr Wasser aus den Böden verdunstet – was wiederum zu Dürren führen kann. Die Erwärmung führt also paradoxerweise sowohl zu mehr Niederschlägen als auch zu mehr Trockenheit.

STANDARD: Hagel gehört zu den Wetterereignissen mit dem größten unmittelbaren Schaden. Erste diese Woche wurde ein Flugzeug der Austrian Airlines durch Hagel schwer beschädigt. Wird der in Zukunft auch häufiger?

Olefs: Ja, sowohl die Größe der Hagelkörner als auch die Häufigkeit von Hagelereignissen nehmen zu. Das Mehr an Feuchtigkeit führt zu einer Labilisierung der Luftschichten in der Atmosphäre, weshalb Gewitterwolken nach oben wandern. Dort können sich größere Hagelkörner bilden. In Norditalien wurden 2023 bereits zweimal Rekordgrößen von knapp 20 Zentimeter Durchmesser gemessen. Wenn man weiß, dass bereits drei Zentimeter große Hagelkörner Fensterscheiben zerschlagen können, kann man sich vorstellen, was passiert, wenn man es mit Hagel dieser Größenordnung zu tun hat.

STANDARD: Wie unterscheiden sich die Gefahren, die von Unwettern ausgehen, in den unterschiedlichen Regionen Österreichs?

Olefs: Im Hochgebirge haben wir es vor allem mit dem Wegschmelzen von Schnee, Eis und Permafrost zu tun, was zu mehr Steinschlag und Murenabgängen führt. Im Flachland müssen wir uns auf intensivere Gewitter, Starkregenereignisse und gegebenenfalls auch Tornados einstellen. Die Hitzebelastung nimmt aber in allen tiefgelegenen Regionen zu – das ist eine große Gefahr für die Gesundheit.

STANDARD: Unwetterschäden sind sofort sichtbar. Welche indirekten Folgen haben solche Katastrophen für die Gesellschaft?

Olefs: Grundstücke, die häufiger von solchen Naturereignissen zerstört oder in Mitleidenschaft gezogen werden, werden an Wert verlieren. Gefahrenzonen müssen adaptiert werden, was für die Gebäude, die nun in der gelben oder roten Zone liegen, massive Folgen hat – etwa weil man dann kaum mehr etwas am Gebäude verändern kann. Das alles senkt natürlich auch die Wirtschaftsleistung ganzer Regionen. Wie UN-Generalsekretär António Guterres vor einigen Tagen sagte: Das sind die versteckten Steuern des Klimawandels, die aufs Erste nicht sichtbar sind, aber für welche derzeit die Allgemeinheit aufkommen muss.

Marc Olefs sieht massive indirekte Folgen der stärker werdenden Niederschläge. Heribert Corn

STANDARD: In der EU wird seit Monaten über das Renaturierungsgesetz diskutiert. Welche Rolle spielt die Renaturierung als Schutz gegen Naturgefahren?

Olefs: Zur politischen Diskussion möchte ich mich nicht äußern. Aus naturwissenschaftlicher Sicht ist die Entsiegelung von Flächen extrem wichtig, damit der Boden wieder wasseraufnahmefähig werden kann – gerade in Zeiten, wo Starkregen zugenommen hat und weiter zunehmen wird. Österreich ist Europameister bei der Bodenversiegelung. Hier wäre es wichtig, die Interessen abzuwägen und einen entsprechenden Schutz vor zunehmenden Überflutungen und Hochwasser zu schaffen, um die Menschen vor den Konsequenzen zu schützen.

STANDARD: Werden die Prognosen für Extremwetterereignisse in Zukunft besser werden?

Olefs: Die meteorologischen Vorhersagen selbst funktionieren schon sehr gut, auch wenn die Vorwarnzeit gerade bei kleinräumigen Unwettern extrem kurz sein kann. Wichtig ist aber, dass diese Warnungen dann auch zeitnah und gebündelt an die Entscheidungsträger und die Bevölkerung weitergegeben werden. Hier arbeiten wir an noch besseren Frühwarnsystemen, gerade bei gleichzeitig auftretenden Gefahren. Denn Waldbrände, Überflutungen und Dürren werden immer öfter auch gleichzeitig oder knapp hintereinander passieren und beeinflussen sich gegenseitig. Da müssen wir vorbereitet sein. (Philip Pramer, 14.6.2024)