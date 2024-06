Der Unglücksort. EPA/NOUFAL IBRAHIM

Kuwait-Stadt – Ein Brand in einer Unterkunft für ausländische Arbeiter in Kuwait-Stadt mit mindestens 50 Toten ist durch einen Kurzschluss ausgelöst worden. Ein Kurzschluss im Raum des Wachmanns habe zu dem Brand geführt, erklärte die Feuerwehr am Donnerstag. Dem Außenminister Abdullah Al-Jahja zufolge starb einer der rund 40 Verletzten in der Nacht an seinen Verletzungen, womit die Zahl der Todesopfer auf 50 anstieg. Am Mittwoch war die Zahl der Toten mit 49 beziffert worden.

Die meisten Opfer stammten Al-Jahjas Angaben zufolge aus Indien – laut philippinischen Behörden waren drei philippinische Staatsbürger unter den Toten. Das Büro des indischen Premierministers Narendra Modi erklärte, die Angehörigen der Opfer würden eine Zahlung in Höhe von umgerechnet rund 2.200 Euro erhalten.

Drei Festnahmen

Der Staatsanwaltschaft zufolge wurden drei Menschen festgenommen. Gegen einen kuwaitischen und zwei ausländische Staatsbürger liege ein "Verdacht auf fahrlässige Tötung durch die Vernachlässigung von Sicherheitsmaßnahmen und Brandschutzvorschriften" vor, wie der kuwaitische Generalstaatsanwalt auf X, vormals Twitter, mitteilte.

Das Feuer brach nach Angaben des Innenministeriums am Mittwoch in einem Vorort von Kuwait-Stadt in den unteren Etagen des von asiatischen Arbeitern bewohnten Gebäudes aus und breitete sich schnell in die höheren Stockwerke aus. In dem Gebäude mit sechs Etagen waren 196 Arbeiter untergebracht, wie ein Vertreter des Arbeitgebers mitteilte. Nach Angaben der Zivilschutzbehörde starben die Opfer an Rauchvergiftung. Da einige Leichen bis zur Unkenntlichkeit verkohlt waren, wurden DNA-Tests zur Identifizierung eingesetzt.

Innenminister Scheich Fahd al-Jussef kündigte an, er werde die Behörden der Hauptstadt zur Räumung aller Gebäude auffordern, die nicht den Sicherheitsvorschriften entsprächen.

In Kuwait am Persischen Golf leben 4,3 Millionen Menschen. Die Mehrheit bilden ausländische Staatsbürger, darunter vor allem Arbeiter aus asiatischen Ländern. (APA, 13.6.2024)