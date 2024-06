Frankreich-Training in Paderborn. AFP/FRANCK FIFE

Paderborn – In Frankreichs Fußball-Nationalteam geht wenige Tage vor dem EM-Auftaktspiel am Montag in Düsseldorf gegen Österreich eine Verkühlung um. Laut französischen Medienberichten seien Teamchef Didier Deschamps, Verteidiger Ibrahima Konate, Offensivmann Kingsley Coman und einige weitere Teammitglieder von einer Entzündung des Nasen- und Rachenraums betroffen. Zudem trainierte Superstar Kylian Mbappe, dem zuletzt leichte Knieprobleme zu schaffen machten, am Donnerstag nicht voll.

Mbappe erschien erst gegen Ende des öffentlichen Trainings vor 4.000 Besuchern in Paderborn, um Autogramme zu schreiben. Davor arbeitete Frankreichs Kapitän im Stadion-Innenraum. Der 25-Jährige war wegen seiner Kniebeschwerden bei der EM-Generalprobe gegen Kanada (0:0) geschont worden. Es war das sechste Länderspiel in Serie, das die Franzosen ohne Mbappe in der Startformation nicht gewonnen haben, darunter ein 1:1 in der Nations League im Juni 2022 in Wien gegen Österreich.

Bei der Neuauflage in Düsseldorf dürfte Mbappe spielen können – im Gegensatz zu Aurelien Tchouameni. Der Teamkollege von David Alaba bei Real Madrid hat seit einer Anfang Mai erlittenen Fußverletzung kein Spiel bestritten. An seiner Stelle könnte im zentralen Mittelfeld der mittlerweile in Saudi-Arabien bei Al-Ittihad tätige Routinier N'Golo Kante beginnen. Tchouameni absolvierte wie der leicht erkrankte Konate am Donnerstag nach dem Aufwärmen ein individuelles Programm.

Fieber, Krämpfe, Kopfschmerzen

Deschamps hatte sich laut Angaben der Sportzeitung "L'Equipe" am Mittwoch nach der Rückkehr vom Training ins Teamcamp in Bad Lippspringe geschwächt gefühlt. Der TV-Sender RMC berichtete, mehrere französische EM-Teilnehmer seien am Donnerstag mit dem Gefühl aufgewacht, verkühlt zu sein. Manche hätten auch über leichtes Fieber, Krämpfe oder Kopfschmerzen geklagt.

Am schlimmsten soll es Coman erwischt haben. Der Bayern-München-Mann soll mindestens den gesamten Donnerstagvormittag in seinem Zimmer geblieben sein. Die leichte Virusinfektion bereite der medizinischen Abteilung vorerst keine großen Sorgen, hieß es in französischen Medien. Mehrere Teammitglieder hätten allerdings darauf gedrängt, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, um die Ansteckungsgefahr einzudämmen.

Laut Offensivmann Ousmane Dembele geht es bereits wieder aufwärts. "Von meiner Seite laufen die Dinge schon viel besser. Ich war letzte Woche ein bisschen krank. Ich hatte ein bisschen Fieber, vielleicht habe ich es ins Rollen gebracht", meinte der Flügelspieler von Paris St. Germain. "Aber dem ganzen Team geht es jetzt besser – abgesehen von Coman, der etwas stärker krank ist." (APA, 13.6.2024)