Brigitte Bierlein war die die erste Bundeskanzlerin Österreichs. AFP/JOE KLAMAR

Wien – Die vor wenigen Tagen verstorbene ehemalige Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein wird am Freitag in Wien offiziell verabschiedet. Der Sarg wird in der Früh in den Stephansdom gebracht, wo Kardinal Christoph Schönborn das Requiem leiten wird. Danach wird Bierlein auf dem Zentralfriedhof beigesetzt. An den Trauerfeierlichkeiten wird die gesamte Staatsspitze teilnehmen, Reden sind unter anderem von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) geplant.

Der Sarg wird um 6.45 Uhr liturgisch in den Dom gebracht. Die Österreicherinnen und Österreicher können bei der Aufbahrung im Stephansdom von 7 bis 10 Uhr Abschied nehmen. Die musikalische Begleitung des Requiems kommt von den Wiener Philharmonikern. Reden wird auch Bierleins Nachfolger als VfGH-Präsident, Christoph Grabenwarter. Wer nicht vor Ort sein kann, erhält die Möglichkeit, die Messe via ORF 2 live zu verfolgen.

Um 14.45 Uhr beginnen Trauerkondukt und Beisetzung in einem Ehrengrab auf dem Zentralfriedhof. Die Trauerfeierlichkeit dort leitet der geistige Beistand der früheren Bundeskanzlerin, der Pfarrer von Ober St. Veit, Pater Stefan Reuffurth. (APA, 14.6.2024)