Das Kind unserer Autorin möchte selbst mit dem Rollen in den Kindergarten fahren. Doch am Weg dorthin lauern überall Gefahren - vor allem in Form von Autos

Pünktlich mit dem dritten Geburtstag ist der schon absehbare Tag gekommen, und das Kind lässt sich nicht mehr in den Kindersitz hinten am Fahrrad verfrachten. "Roller fahren", ruft es laut und besteht darauf, selbst mobil zu sein. Als Eltern freuen wir uns, doch es stellt uns auch vor logistische Herausforderungen. Denn der Weg zum Kindergarten ist voller Gefahren für so kleine Zwergerln, die noch nicht verstanden haben, dass in unseren Städten immer die gewinnen, die am stärksten sind: die Autos.

Es gibt nur wenige Straßenabschnitte in Wien, auf denen Kinder sicher fahren können und Eltern ein gutes Gefühl haben. Getty Images

Zudem wird der Nachwuchs unterwegs oft müde, deshalb haben wir doch auch das Fahrrad mit Kindersitz dabei und spannen den Scooter dann auf den Fahrradlenker. Tja, wer hat noch mal gesagt, dass es einfach ist, mit Kindern in der Stadt unterwegs zu sein? Ach ja, niemand!

Auf den ersten Metern haben wir sogar noch Glück: Ein Radweg verläuft direkt neben dem Gehsteig, Autos sind auf dem Abschnitt verboten. Doch schon bald kommt die erste Kreuzung. Entlang der nächsten vier Blocks sind zwar große Fahrräder auf die Fahrbahn gemalt, was eine "fahrradfreundliche Straße" symbolisieren soll, bei den Autofahrern ist das aber noch nicht angekommen.

Fahrrad am Gehsteig

Das eigentliche Problem sind hier allerdings auch nicht die fahrenden, sondern die parkenden Autos auf beiden Seiten. Wenn das Kind alleine auf dem Gehsteig fährt, was Erwachsene mit dem Rad ja nicht dürfen, versperren die Autos die Sicht aufs Kind. Auf der Straße darf es freilich nicht unterwegs sein, was auch viel zu gefährlich wäre. Also bleibt uns Eltern nichts anderes übrig, als doch mit auf dem Gehsteig zu fahren.

Sind wir dann im Kindergarten angekommen, bin ich dankbar, dass wir es heil und ohne Strafzettel geschafft haben. Und ich stelle mir eine Stadt vor, in der Kinder sicher mobil sein können. Schade, dass ich nicht in so einer lebe. (Bernadette Redl, 14.6.2024)