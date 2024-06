Wien – Der direkte Wechsel von der Politik ans Verfassungsgericht soll künftig nicht mehr möglich sein. Das sieht ein Antrag vor, den die türkis-grüne Koalition am Donnerstag zeitgleich mit der Neuregelung der Sicherstellung von Handys im Parlament eingebracht hat. Der Kurier berichtete zuerst darüber. Demnach wollen ÖVP und Grüne eine erweiterte Cooling-off-Phase für Politikerinnen und Politiker, bevor sie an den VfGH entsandt werden können.

Wer am Verfassungsgerichtshof Recht sprechen will, darf in den drei Jahren zuvor keine politische Funktion ausgeübt haben – so zumindest der Plan der Koalition. APA/HELMUT FOHRINGER

Schon jetzt gilt eine solche – allerdings nur für Präsidentin und Vizepräsident des Verfassungsgerichtshofs (VfGH). Wer in den letzten fünf Jahren eine politische Funktion hatte, darf in diese Funktion nicht ernannt werden. Künftig gilt das für alle übrigen Mitglieder des VfGH mit einer Frist von drei Jahren. Welche politischen Funktionen sind dabei umfasst? Die Cooling-off-Phase gilt für Mitglieder einer Bundesregierung, einer Landesregierung, des Europäischen Parlaments, des Nationalrats, eines Landtags, eines Gemeinderats oder einer Bezirksvertretung sowie "Angestellte oder sonstige Funktionäre einer politischen Partei".

SPÖ oder FPÖ müssen zustimmen

"Es geht hier einfach darum, das Vertrauen in den VfGH zu stärken", sagte Verfassungsministerin Karoline Edstadler (ÖVP) im Morgenjournal. Anlassfall für die Debatte war der die Bestellung des ehemaligen Justizministers Wolfgang Brandstetter an das Höchstgericht im Jahr 2018. Brandstetter musste sich aufgrund seiner unmittelbaren Vergangenheit als Minister später besonders oft wegen Anscheinsbefangenheit in Verhandlungen vertreten lassen. Schon im ersten Entwurf des türkis-grünen Informationsfreiheitsgesetzes im Jahr 2021 war die nun geforderte Cooling-off-Phase geregelt, in den Nachverhandlungen dazu ist der Passus aber wieder entfallen.

Um die Verschärfung rechtswirksam zu beschließen, müssen zwei Drittel der Abgeordneten im Nationalrat dem Antrag von ÖVP und Grünen zustimmen. Die Koalition braucht also die Unterstützung von SPÖ oder FPÖ. Sie hat nun bis zur Abstimmung im Juli Zeit, eine der Oppositionsparteien von ihrem Vorhaben zu überzeugen. (Sebastian Fellner, 14.6.2024)