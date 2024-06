Gegen die OMV läuft vor dem Arbeitsgericht in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa ein Verfahren: Mitarbeiter seien jahrelang unter dem im OMV-Gehaltsschema für die entsprechende Besoldungsgruppe vorgesehenen Mindestlohn beschäftigt worden. OMV stellt das in Abrede. Heribert Corn

Der Jemen scheint kein guter Boden für die OMV zu sein. Der Öl-, Gas- und Chemiekonzern ist seit 2004 als Betriebsführer in dem Land aktiv, seit Ausbruch des Bürgerkriegs 2015 mit wechselhaftem Erfolg. Der Verkauf der Anteile an Zenith Energy Netherlands ist vorigen Herbst gescheitert. Nun gibt es massive Vorwürfe, dass auch arbeitsrechtlich nicht alles so gelaufen ist, wie man das von einem börsennotierten, zur Einhaltung hoher Standards verpflichteten Konzern wie der OMV erwarten würde.

Der Vorwurf, den ein mittlerweile entlassener früherer Mitarbeiter der OMV Jemen GmbH Exploration stellvertretend für andere erhebt, reicht zwölf Jahre zurück. Im März 2012 sei er, Sari H. (der vollständige Namen ist der Redaktion bekannt), als Lagerstätteningenieur rekrutiert und eingestellt worden.

Unter dem Mindestlohn

"Mein Gehalt lag von Beginn an unter dem Mindestlohn, der im Gehaltsschema der OMV vorgesehen ist", schreibt Sari H. in einer E-Mail, die u. a. an die Complianceabteilung und die Konzernvorstände in Wien ergangen ist. 2013 habe er sich mit anderen betroffenen Mitarbeitern an die Arbeitnehmervertretung gewandt, woraufhin das OMV-Management versprochen habe, das Problem 2014 zu lösen. Geschehen sei bis heute nichts – im Gegenteil.

Weil alle Versuche einer Einigung gescheitert seien, habe die Arbeitnehmervertretung das Arbeitsgericht in Sanaa im Jemen eingeschaltet. Daraufhin habe das lokale OMV-Management Sari H. und andere in eine niedrigere Gehaltsklasse zurückgestuft, mit der Folge, dass sich die Gehälter halbiert hätten.

Entlassung

Der Abstand zum Mindestlohn, der für die relevante Besoldungsgruppe vorgesehen sei, sei damit noch größer geworden, schreibt Sari H. in der E-Mail, die auch dem STANDARD vorliegt. Die Arbeitnehmervertretung habe die OMV aufgefordert, die Angelegenheit zu klären, bevor sie den Jemen verlässt, sprich ihre Anteile verkauft. Stattdessen seien er und weitere Personen "unter dem Vorwand, Kosten zu senken", entlassen worden, schreibt Sari H. in der E-Mail, mit der er den Konzernvorstand in Wien über die Vorgänge im Jemen informieren wollte.

Trotz mehrmaliger versuchter Kontaktaufnahme, zuletzt am 7. Juni, habe er bis heute "null Reaktion" aus Wien erhalten, sagte Sari H. dem STANDARD, der ihn am Freitag telefonisch in Sanaa erreichte. Insgesamt seien 33 Personen entlassen, 87 in unbezahlten Urlaub geschickt worden.

OMV nimmt Stellung

Was sagt OMV? "Die Anschuldigungen des ehemaligen Mitarbeiters wurden uns am 3. Juni zur Kenntnis gebracht", schreibt die OMV auf STANDARD-Anfrage. Der Konzern weist darauf hin, dass Sanaa seit 2014 von den Huthi-Milizen kontrolliert wird, die vom Iran unterstützt werden.

"Aufgrund des laufenden Verfahrens und um die Sicherheit unserer Mitarbeiter vor Ort nicht zu gefährden, können wir nicht im Detail zu den erhobenen Beschwerden Stellung nehmen." Sämtliche Beschwerden und Anschuldigungen würden aber unter Einbeziehung des dafür zuständigen Human-Rights-Teams der OMV "gewissenhaft geprüft", die Ergebnisse danach an den Klagesteller rückgemeldet. Und: Die Entlohnung der Mitarbeiter sei "an internationalen Standards ausgerichtet" und liege "weit über dem Durchschnitts- oder Mindestlohn im Jemen".

Keine Erlöse

Bis dato hat die OMV im Jemen rund 800 Millionen Dollar (gut 740 Millionen Euro) investiert, um den Ölfund in der Provinz Shabwa im Rahmen eines sogenannten Production Sharing Agreement mit der jemenitischen Regierung zu entwickeln. Aufgrund der prekären Sicherheitslage konnte die OMV von 2015 bis 2018 und seit Oktober 2022 keine Erlöse im Jemen erwirtschaften. Wegen der Angriffe von Huthis auf Ölexporteinrichtungen musste die Produktion im März 2023 stillgelegt werden. Für rund 140 Mitarbeiter ist laut der OMV mit der Arbeitnehmervertretung ein Teilzeitmodell verhandelt und von dieser auch genehmigt worden. Ende 2023 beschäftigte die OMV im Jemen noch 300 ausschließlich lokale Mitarbeiter.

Ob Zenith Energy, die an einer Übernahme der OMV-Anteile interessiert war, wegen des anhängigen Rechtsstreits kalte Füße bekommen hat, konnte nicht eruiert werden. (Günther Strobl, 14.6.2024)