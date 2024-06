Im Gastblog hat Bernd Grosseck die malerische Altstadt Caorles und ihre einzigartigen Lichtstimmungen fotografisch eingefangen.

Mai 2015 (Olympus E-P5, Olympus 12-40/f2.8, 40mm (KB 80mm), 1/500s, f11) ©Bernd Grosseck

"They came from a little place up the coast called Caorle", schrieb Ernest Hemingway in seinem Roman Über den Fluss und in die Wälder und verewigte damit den kleinen Ort Caorle, dessen Geschichte bis in die Römerzeit zurückreicht, in der großen Literatur. Hemingway liebte die Gegend und verbrachte einige Zeit in San Gaetano, einem kleinen Dorf an der Lagune. Der Schriftsteller und Nobelpreisträger liebte das Meer, das flache Land, die Lagune. Eine Liebe, die ich mit Hemingway teile, hinzu kommt die malerische Altstadt, die sich durch ihre Einzigartigkeit deutlich von den meisten anderen Badeorten an der oberen Adria unterscheidet.

Oktober 2022 (Leica M10, Voigtländer 50/f1.5) ©Bernd Grosseck

Farbenpracht und Trubel in verschiedenen Lichtstimmungen

"Slow" ist in Caorle in der Urlaubszeit wenig, es sei denn, man ist außerhalb der Hauptreisezeit oder früh am Morgen unterwegs. Caorle hat im Winter circa 11.000 Einwohner, im Sommer kommen auf einen Einwohner circa zehn Touristen. Da kann es etwas anstrengend werden, das einzigartige Flair zu genießen, das dieser Ort ausstrahlt.

Oktober 2022 (Sony A7rIII, Sony 24-105/f4, 105mm, 1/1000s, f9) © Bernd Grosseck

Die pittoreske Altstadt lädt geradezu zum Fotografieren ein. Die Vielfalt der kräftigen Farben, in denen die Häuser gestrichen sind, ist ein charakteristisches Merkmal dieses Ortes. Die schmalen Gassen im historischen Ortskern von Caorle bieten eine Fülle von netten Motiven. Das Licht spielt für Aufnahmen in den sogenannten Calli, wie die schmalen Gässchen bezeichnet werden, eine wichtige Rolle. Wenn die Sonne am Vormittag und am Nachmittag tief steht, bieten lange Schatten ein spannendes Spiel aus Licht und Dunkelheit.

Oktober 2022 (Leica M10, Voigtländer 50/f1.5) ©Bernd Grosseck

Wenn ich die Möglichkeit habe, versuche ich fotografisch reizvolle Orte zu unterschiedlichen Tageszeiten mehrfach zu besuchen. Eine von der Sonne durchflutete Gasse vermag die intensiven Farben der Fassaden zu verstärken und sie zum Leuchten zu bringen. Zudem offenbart sich so manches Detail, das ein ansprechendes Motiv darstellt, erst im richtigen Licht. Andernfalls bleibt es möglicherweise unbemerkt, da es im Schatten nicht genügend Reiz besitzt, um als interessantes Motiv wahrgenommen zu werden.

Oktober 2022 (Sony A7rIII, Sony 24-105/f4; 46mm, 1/250s, f11) ©Bernd Grosseck

Der Ansatz "Slow Photography"

In den letzten zehn Jahren habe ich Caorle einige Male besucht, meistens im Mai oder Oktober, manchmal nur für ein paar Stunden, manchmal für ein verlängertes Wochenende. Durch die mehrmaligen Besuche in den letzten Jahren ist es ein bewusstes Eintauchen in diesen Ort geworden, ein Treibenlassen durch die Altstadt, offen für das, was meine Augen wahrnehmen und das ich mit meinem fotografischen Ansatz, den ich mit "Slow Photography" betitle, festhalte.

Juli 2023 (Leica M11, Voigtländer 50/f1.5) ©Bernd Grosseck

Mit "Slow Photography", weil dieser Terminus gerne offen Fragen aufwirft, ist keine eigene Stilrichtung gemeint. Es ist auch kein klar definierter Bereich, der zum Beispiel das Arbeiten mit langen Verschlusszeiten oder das analoge Fotografieren definiert.

Juli 2023 (Leica M11, Voigtländer 50/f1.5) ©Bernd Grosseck

Es ist eine Philosophie, die Fotografie sehr "absichtlich" zu betreiben, eine Herangehensweise an eine bewusste Gestaltung und nicht unzählige Aufnahmen in schneller Reihenfolge zu machen. "Slow Photography" lässt viel Raum für persönliche Interpretationen. Für mich bedeutet diese langsame Herangehensweise zum Beispiel, dass ich mir vor dem Auslösen mehr Zeit nehme als früher, an einem Ort, an dem ich ein Motiv entdeckt habe, länger verweile. Die Eindrücke, die auf mich einprasseln, versuche ich mit allen Sinnen aufzunehmen und einmal sacken zu lassen. Die Kamera darf ruhig noch eine Weile auf der Schulter ruhen, bevor sie ihre Arbeit verrichtet.

September 2015 (Olympus E-P5, Olympus 14-150/F4,0 - f5,6; 100mm (KB 200mm), 1/500s, f9) ©Bernd Grosseck

Farben von Orten und Ländern erzählen Geschichten

"Bei Farbe geht es vor allem um Atmosphäre, Emotionen und das Gefühl eines Ortes“, sagt der amerikanische Fotograf Alex Webb. Mit einer gezielten Farbwahl lassen sich in Bildern Emotionen ausdrücken oder bewusst Stimmungen erzeugen. Farben von Häusern können einen Ort charakterisieren und auch das Bild eines Landes prägen. Ich denke da an Schweden, wo viele Holzhäuser in einem speziellen Rotton gestrichen sind, dem "Falunrot", das fast schon zu einer Nationalfarbe geworden ist. Dieser Farbton geht auf die schwedischen Kupferstadt Falun zurück, war ein Abfallprodukt der Kupferförderung und hat als Anstrich auch einen konservierenden Effekt. Mit diesem speziellen Rotton wurden die Holzhäuser auch ästhetisch aufgewertet und erinnern ein wenig an das Rot von Backsteinen.

Oktober 2022 (Sony A7riii, Sony 24-105/f4, 63mm, 1/2000s, f11) ©Bernd Grosseck

In Griechenland sind blau-weiße Häuser sehr beliebt, was unter anderem praktische Gründe hat. Weiß reflektiert das Sonnenlicht und hält die Innenräume kühl beziehungsweise enthält die weiße Farbe Kalk, der als Desinfektionsmittel eine Ausbreitung von Krankheiten vermeiden soll. "Blau" war die billigste und am besten verfügbare Farbe. Eine interessante Geschichte gibt es zu den bunten Häusern in Willemstad (Hauptstadt der Karibikinsel Curaçao). Dort ordnete der Gouverneur 1815 an, die Häuser farbiger zu gestalten. Nach seinem Tod stellte sich heraus, dass er an der einzigen Farbenfabrik der Insel beteiligt war ... heute sind diese Häuser Weltkulturerbe.

Oktober 2022 (Sony A7rIII, Sony 24-105/f4, 40mm, 1/2500s, f9) ©Bernd Grosseck

Die Suche nach den Wurzeln der bunten Fassaden

Warum die Fassaden der Häuser im Zentrum von Caorle so bunt sind, war nicht so leicht herauszufinden. In vielen Küstenstädten beziehungsweise -dörfern Italiens und anderswo auf der Welt sind viele Gebäude in leuchtenden Farben gestrichen. Dies kann ursprünglich dazu gedient haben, den Fischern die Orientierung zu erleichtern, indem sie ihre Häuser bei Nebel oder Dunkelheit vom Meer aus besser erkennen konnten, oder die Farbwahl hat eine kulturelle oder historische Bedeutung. Ich habe mich bei der Gemeinde und beim Fremdenverkehrsamt von Caorle erkundigt und folgende Auskunft erhalten: Früher waren die Häuser in Caorle weiß. Als die Fischer von Caorle nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder die Segel ihrer Boote bemalten, brachten sie die restlichen Farben mit nach Hause. Die Frauen begannen mit den übrig gebliebenen Farben die Häuser – so lange die Farbe reichte – zu streichen, was dazu führte, dass viele Gebäude oft nur halb gefärbelt waren. Vielleicht hat jemand aus der Community diesbezüglich auch noch Informationen?

Oktober 2022 (Leica M10, Voigtländer 50/f1.5) ©Bernd Grosseck

Fotografische Entdeckungsreise

Caorle bietet viele Möglichkeiten, sich fotografisch auszutoben. Mauern, Fenster, Türen mit ihrer breiten Farbpalette haben immer eine starke fotografische Anziehungskraft, aber natürlich lädt auch der Strand, wenn er wenig bevölkert ist, zu minimalistischen Aufnahmen ein. Unbedingt sehenswert sind die direkt am Strand stehende Wallfahrtskirche Madonna dell'Angelo, der bereits 1038 erbaute Dom des Hl. Stephan mit seinem frei stehenden, etwas schiefen Glockenturm, der Hafen mit seinen Fischerbooten und die Mole mit Steinmetzarbeiten von Bildhauern aus aller Welt. (Bernd Grosseck, 21.6.2024)