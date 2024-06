Welche Sachen schieben Sie beziehungsweise haben Sie immer vor sich her geschoben?

"Ich bin zu alt dafür.", "Wenn ich xy habe/bin, dann fange ich damit an." oder ähnliche Sprüche kennen Sie sicher aus von sich selber oder von Bekannten. Welche Sachen würden Sie gerne lernen oder machen? Sei es die Sprache oder das Instrument lernen oder eine Ausbildung machen oder eine Reise in Land X oder was auch immer. Erzählen Sie in den Kommentare davon.

