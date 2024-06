SInd Sie ein Ally? Was wissen Sie über die LGBTQIA+-Community?

Erklärung für die Abkürzung: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intergeschlechtlich, Asexual und das Plus für andere Labels.

Was gehört für diese Community rechtlich geändert? Was tun Sie, wenn Sie Diskriminierung von LGBTQIA-Menschen miterleben?

Übrigends: Fabian Grischkat hat die deutsche Übersetzung von Pride Month "Stolzmonat" als Markenname schützen lassen.

