Es ging um sinkendes Interesse an Nachrichten und Vertrauen in Nachrichten, um Fake News, KI, Social Media und die nun stagnierende Bereitschaft, für digitale News zu zahlen, bei einer Vorabpräsentation des diesjährigen "Digital News Report" am Donnerstagabend. Doch der Geschäftsführer des größten klassischen Verlagskonzerns Mediaprint von Kronen Zeitung und Kurier nutzte die Gelegenheit für einen dramatischen Appell für eine neue, befristete Medienförderung, um die klassische gedruckte Zeitung zum Leser und zur Leserin zu bringen.

Es braucht eine befristete Überbrückungsförderung für die Zeitungszustellung, sagt Mediaprint-Manager Michael Tillian. Harald Fidler

"Wenn wir Medienvielfalt aufrechterhalten wollen ..."

"Wenn wir Medienvielfalt aufrechterhalten wollen, brauchen wir ebenso wie die Förderung für Digitalisierung eine Förderung der Zeitungslogistik", sagte Michael Tillian bei der Veranstaltung in der APA-Zentrale. "Wir sind in einer Situation, dass wir speziell im ländlichen Bereich die Logistik der Zeitungszustellung nicht mehr kostendeckend hinbekommen. Die letzte Meile wir immer dünner", es werde immer schwieriger, Abonnentinnen und Abonnenten in entfernteren Gebieten ihre Zeitungen frühmorgens zuzustellen.

Die großen privaten Medienunternehmen des Landes seien in ihren Einnahmen heute noch stark von den gedruckten Zeitungen abhängig – in Werbung und Vertriebseinnahmen, den beiden großen Säulen des traditionellen Mediengeschäfts. "Wenn wir wollen, dass die Branche gemeinsam die digitale Transformation schafft, und wir die vierte Gewalt im Staat wirklich ernst nehmen", dann brauche es eine "Überbrückung im Logistikbereich", sagte Tillian: "Das ist in vielen Staaten Europas eine zentrale medienpolitische Frage", in Deutschland, in Skandinavien gebe es solche Förderungen oder Pläne dafür.

Er halte eine solche Förderung für "enorm wichtig, um die Übergangszeit gut überbrücken zu können", bis Medienunternehmen ein tragfähiges digitales Geschäftsmodell etabliert hätten. Tillian, zugleich Geschäftsführer der "Krone", sieht bei der Bezahlbereitschaft für digitale Angebote die Branche und sein Haus noch nicht "am Zenit – insbesondere nicht bei der 'Krone', wo ich noch enormes Potenzial sehe."

"Kleine"-Redaktionsmanager: "Müssen uns drastisch ändern"

Sehr stark und sehr früh in Österreich setzte etwa die Kleine Zeitung auf ein digitales Bezahlmodell. Sebastian Krause ist als Head of Product and Data Mitglied der Kleine-Chefredaktion. Krause berichtet von aktuell "knapp 70.0000 Digitalabonnenten" seines Mediums. Zugleich räumt er ein: "Wir haben uns in dieser Erfolgsgeschichte nicht zwangsläufig verjüngt." Die Digitalabonnentinnen und -abonnenten seien "nicht signifikant jünger als die Printabonnenten". Das bedeute aber auch, dass dieser Pool altersbedingt auf Sicht kleiner wird. Und wenn er sich leert, "müssen wir uns schon sehr drastisch ändern". Für ein Regionalmedium wie die "Kleine" bedeute das aus seiner Sicht: noch mehr Fokus auf Regionales, überregional und international sei die Konkurrenz digital vielfach intensiver. Und noch stärkeres Gewicht auf serviceorientierte Inhalte.

Bisher habe man Texte online gestellt für Menschen, die sie nicht mehr gedruckt lesen wollen. Für die – grundsätzlich zahlungsbereite – jüngere Zielgruppe zwischen 25 und 35 müsse man Funktionalitäten anbieten, wie sie die großen digitalen Plattformen haben, personalisierte Feeds, Folgen und Teilen. Und wenn jüngere Zielgruppen für Angebote zahlten, erwarteten sie sie werbefrei.

"Müssen dringend am Produkt schrauben"

Bei jungem Publikum sieht Krause die "Bereitschaft, über die Paywall zu springen". Aber: "Die Challenge ist, es ist schwer, sie zu halten."

"In Wahrheit sind wir noch immer sehr statisch und printgetrieben", räumte Krause ein. "Wir haben die Zeitung digitalisiert, aber wir haben noch nicht die Branche oder uns digitalisiert. Wir müssen dringend am Produkt schrauben, ein paar Dinge hinterfragen, die bisher Tabus waren."

"Nachrichteninteresse geht etwas zurück"

Der "Digital News Report" wird erst am Montag offiziell veröffentlicht, die Kernergebnisse für Österreich wurden bei der Vorabpräsentation diskutiert, nämlich: Das Interesse an Nachrichten sinkt weiterhin, die Skepsis in Zeiten von Fake News steigt.

"Das Nachrichteninteresse geht etwas zurück", konstatierte Stefan Gadringer von der Universität Salzburg, wo man für den Österreich-Teil der Studie verantwortlich zeichnet. So nimmt etwa die Zahl der intensiven Nutzerinnen und Nutzer nach dem Höchstwert 2020 kontinuierlich ab. Im Steigen begriffen ist hingegen die Skepsis angesichts von Falschnachrichten und Desinformation.

Man müsse gerade die nachwachsende Leserschaft auch in deren digitalem Habitat aufsuchen, stellte indes Katharina Schmidt, Chefredakteurin der mit 16,5 Millionen Euro, davon 7,5 Millionen für die digitale WZ, direkt aus dem Bundesbudget finanzierten Wiener Zeitung, klar: "Wir müssen auf die Plattformen, wo die jungen Leute sind – und auch dort Qualitätsjournalismus machen." Dabei dürfe man nicht arrogant sein, sondern müsse die Sprache verwenden, die dort jeweils gesprochen werde.

"Wir setzen auf Vertriebsschienen, die für uns ein Mysterium sind", warnte zugleich Katharina Schell als stellvertretende Chefredakteurin der APA vor unbekannten Algorithmen auf digitalen Plattformen wie Tiktok, Instagram und Co. Wichtig sei in jedem Fall der ganzheitliche Blick auf eine Berichterstattung, die von Transparenz und dem Willen zur Erklärung geprägt sei: "Es ist unser Job als Qualitätsmedium, die Userinnen und User aus der Verwirrung zu holen."

In eine ähnliche Kerbe schlug Johannes Bruckenberger, Chefredakteur im ORF, der unterstrich, dass man sich auf die Kernkompetenzen fokussieren müsse, wolle man sinkenden Vertrauenswerten entgegenwirken. Dazu gehörten faktenbasierte Berichterstattung, eine umfassenden Erklärungsbereitschaft und das Ziel, den Menschen Perspektiven zu geben: "Wenn wir das schaffen, schaffen wir Glaubwürdigkeit." (fid, APA, 14.6.2024)