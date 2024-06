Im Fokus standen zuletzt vor allem chinesische Investitionen in Ungarn. BYD will dort ab 2026 E-Autos bauen. AP/Szilard Koszticsak

Der "Teufel" wird bei der Investitionskontrolle selten beim Namen genannt. Wenn die EU-Kommission davon spricht, europäische Technologien vor dem Kauf durch ausländische Investoren zu schützen, ist damit aber eigentlich nur ein Land gemeint: China.

Neue Regeln zur Investitionskontrolle, die seit 2020 in Kraft sind, ermöglichen es EU-Staaten, Investitionen aus Drittstaaten im äußersten Fall zu untersagen. In heiklen Bereichen wie Energie, Mobilfunk oder Pharmazie können Behörden schon dann einschreiten, wenn zehn Prozent eines EU-Unternehmens von ausländischen Käufern übernommen werden.

In einem Vorschlag, den die EU-Kommission Anfang des Jahres präsentiert hat, will sie nun noch weiter gehen und empfiehlt Mitgliedsstaaten, nicht nur den Kauf bereits bestehender Unternehmen zu prüfen, sondern auch sogenannte Greenfield-Investitionen. Gemeint sind damit Fälle, in denen ein chinesisches Unternehmen eine Fabrik in die "grüne Wiese" baut – also völlig neu gründet.

Weniger Investitionen

Ein Blick auf eine aktuelle Analyse chinesischer Investitionen zeigt, was die Gründe für die weitere Verschärfung sein könnten. Der US-Thinktank Rhodium Group und das deutsche Mercator Institute for China Studies (MERICS) haben sich angesehen, wie viel chinesisches Geld im vergangenen Jahr in europäische Unternehmen geflossen ist und – vor allem – in welchen Bereichen investiert wurde.

Bemerkenswert ist, dass chinesische Investitionen der Analyse zufolge stark zurückgegangen sind. Mit 6,8 Milliarden Euro lag der Wert im Jahr 2023 so niedrig wie seit 2010 nicht mehr. Besonders die Unternehmenskäufe (Mergers and Acquisitions) wurden seltener. Das investierte Kapital fiel hier auf 1,5 Milliarden Euro. Grund dafür könnten chinesische Regelungen sein, die einen Abfluss von allzu viel Kapital verhindern sollen. Mit eine Rolle dürfte aber auch die EU-Investitionskontrolle spielen.

Greenfield-Investments, die von der aktuellen Investitionskontrolle in den allermeisten EU-Staaten nicht erfasst sind, haben sich dagegen stark erhöht. Im Jahr 2023 lag die Zunahme bei 78 Prozent, im Jahr 2022 bei 51 Prozent. Investiert haben vor allem die privaten chinesischen Unternehmen CATL, AESC und Hoayou Cobalt, die Batteriefabriken in Ungarn, Deutschland und Frankreich bauen. 44 Prozent aller chinesischen Direktinvestitionen in der EU landeten in Ungarn. Zwei Drittel flossen in den Bereich Elektromobilität.

Kritik von Anwälten

Praktiker sehen die Ausdehnung des Regimes zunehmend kritisch, wie vergangene Woche bei der Jahrestagung zur Investitionskontrolle an der Universität Wien deutlich wurde. Für Unmut sorgt etwa, dass das Regime zwar auf China abziele, aber auf alle Drittstaaten "übergestülpt" werde – etwa auf die USA. Rechtlich könnte man hier stärker differenzieren, etwa im Rahmen von Handelsabkommen. Das aktuelle Regime führe dazu, dass die Anzahl an Verfahren und der damit verbundene Bürokratieaufwand zwar stark gestiegen seien, es aber kaum zu Untersagungen komme.

"Früher haben wir uns mit Fragen der Marktöffnung und des Investitionsschutzes beschäftigt", erklärte Marc Bungenberg, Professor für Öffentliches Recht an der Universität des Saarlandes, bei der Tagung. "Jetzt haben wir einen kompletten Paradigmenwechsel erlebt. Dadurch geben wir viel auf." Die EU-Kommission traue sich mitunter nach wie vor nicht, den Elefanten im Raum zu benennen. "Wir wissen aber alle, worum es geht", sagte Bungenberg. "Es geht um China." (Jakob Pflügl, 17.6.2024)