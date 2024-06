In einem Artikel berichten bekannte Persönlichkeiten von der Speise ihres Lebens. So erinnert sich der Regisseur Nikolaus Habjan an die "Saure Milchsuppe" seiner Oma.

Für mich sind es Spaghetti Bolognese, die meine Mutter kochte und die seitdem zu meinem absoluten Lieblingsgericht zählen. Im Laufe der Jahre habe ich das Rezept verfeinert und koche es nun selbst gerne für meine Familie.

Mich würde interessieren, welches Gericht für die Leser:innen des STANDARDs die Speise ihres Lebens ist, welche Geschichte dahinter steckt und welche Erinnerungen sie damit verbinden.

