Niedrige Zinsen und große Nachfrage, vor allem auch von Anlegerinnen und Anlegern, haben jahrelang die Immobilienpreise in den Ballungsräumen des Landes in die Höhe getrieben. Doch diese Zeiten sind vorbei. Weil die Investoren Pause haben und sich viele Menschen aktuell kein Eigenheim leisten können, steckt auch die Immobilienbranche in der Krise. Was die aktuelle Situation bedeutet – und wie sich die Preissituation entwickelt.

Die Kräne drehen sich derzeit deutlich langsamer als in den Jahren des Wohnbau-Booms. Getty Images

Frage: Der Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer fand am Donnerstag ziemlich drastische Worte für den offenbar dramatischen Zustand des Immobilienmarktes. Warum die Aufregung?

Antwort: Nach Jahren des Booms hat der Markt dank gestiegener Zinsen und strengerer Kreditvergaberegeln vor zwei Jahren einen ordentlichen Dämpfer erlitten, weil viele Menschen keinen Kredit mehr bekommen. Sie müssen nun nämlich mindestens 20 Prozent an Eigenmitteln mitbringen, die Laufzeit wurde auf maximal 35 Jahre begrenzt, und die Tilgungsquote darf 40 Prozent des Haushaltseinkommens nicht mehr überschreiten. In Kombination mit den ohnehin schon sehr hohen Immobilienpreisen in Ballungsräumen ist der Traum vom Eigenheim so für viele Menschen geplatzt.

Das tut nicht nur Kaufwilligen weh, sondern ganz besonders auch der Immobilienbranche, die vor einem Einbruch der Neubauleistung ab 2025 warnt und gegen die KIM-VO, also die Kreditvergaberegeln, Sturm läuft – allen voran eben der erwähnte Fachverband, der mittlerweile quasi monatlich zum Pressegespräch lädt, um das zu bekräftigen. Aktuell werde an einem Forderungspapier an die Regierung gearbeitet, sagte Fachverbands-Obmann Gerald Gollenz am Donnerstag. Er sparte nicht mit drastischen Worten: "Wenn wir auf die neue Regierung warten müssen, dann kann man den Immobilienmarkt zu Grabe tragen."

Frage: Aber die Regierung hat doch bereits ein Paket verabschiedet, um den Wohnbau anzukurbeln.

Antwort: Richtig. Insgesamt nimmt die Regierung dafür 2,2 Milliarden Euro in die Hand. Konkret ist in diesem im Frühjahr beschlossenen Paket vorgesehen, dass eine Milliarde Euro in den geförderten Wohnbau fließt, damit sollen jeweils 10.000 neue Miet- bzw. Eigentumswohnungen entstehen und 5000 Wohnungen saniert werden. Außerdem will man den Immobilienkauf erleichtern: Ab 1. Juli müssen beim Eigenheimerwerb keine Grundbuch- und Pfandrechtseintragungsgebühren mehr bezahlt werden, das gilt vorerst für zwei Jahre und kann sich mit einer Einsparung von bis zu 11.500 Euro beim Immobilienkauf auswirken.

Und dann sieht der Plan der Regierung auch Zinszuschüsse vor, damit die Länder günstige Darlehen an Häuslbauer und Wohnungskäuferinnen weitergeben können. Insgesamt werden dafür 500 Millionen Euro in die Hand genommen, der Bund deckelt die effektive Zinsbelastung der Länder mit 1,5 Prozent pro Jahr. Die Begeisterung in einigen Bundesländern ist aber sehr verhalten – auch wegen vieler offener Fragen. Die Zinszuschüsse gelten beispielsweise nur bis 2028, wie es danach weitergeht, ist noch offen. Tirol, Vorarlberg und Kärnten werden von den Zinszuschüssen daher wohl keinen Gebrauch machen und stattdessen die bestehenden Möglichkeiten für Wohnbaukredite im Rahmen der Wohnbauförderung nutzen, die mit geringeren Zinssätzen und längeren Laufzeiten punkten. Oberösterreich hingegen hat kürzlich den Startschuss für die günstigen Kredite gegeben. Anträge für 35-jährige Darlehen bei der Hypo Oberösterreich mit einem 20-jährigen Fixzinssatz von 1,5 Prozent können ab sofort gestellt werden.

Frage: Warum gibt es die KIM-VO überhaupt, und was bringt sie?

Antwort: Banken haben viel zu lange und viel zu lax Kredite vergeben und damit gutes Geld verdient. Doch Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer haben sich dadurch hoch verschuldet. Kredite bis zur Pension und kaum vorhandene Eigenmittel waren davor keine Seltenheit. Damit sind die Menschen nicht nur ein persönliches, existenzielles Risiko eingegangen, durch solche Praktiken entstehen auch Immobilienblasen.

Vor diesem wachsenden Risiko aus Immobilienkreditvergaben hat das Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) jahrelang gewarnt, die FMA hat eine diesbezügliche Empfehlung dann vor zwei Jahren auch umgesetzt, und zwar in Form der Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung, kurz: KIM-VO. Seit der vieldiskutierten Einführung gab es aber immer wieder auch kleinere Lockerungen. Zuletzt wurde es für Banken leichter, Wohnbaukredite auch an Personen zu vergeben, die nicht alle strengen Kriterien der KIM-VO komplett erfüllen. Die Regelung für die Ausnahmekontingente wurde auf eine einzige Zahl, nämlich 20 Prozent des Neukreditvolumens, vereinfacht.

Frage: Welche Fehler wurden auf dem Immobilienmarkt in der Vergangenheit denn noch gemacht?

Antwort: Viele Unternehmen haben in den letzten Jahren so gewirtschaftet, als würden die Zinsen ewig niedrig bleiben und die Preise immer weiter steigen. Daher wurden Grundstücke und Projekte viel zu teuer angekauft, die sich nun nicht mehr realisieren lassen. Klug wäre es gewesen, Rücklagen zu bilden. Jene Firmen, die das getan haben, kommen aktuell halbwegs gut durch die Krise. Andere, vor allem jene, die auf große Gewinne aus waren und auf Pump gelebt haben, kommen ins Straucheln.

Auch was genau für wen gebaut wird, müsste strenger hinterfragt werden. Das vielgeliebte Einfamilienhaus befeuert zum Beispiel den Bodenverbrauch, schadet dem Klima – und wird in manchen Bundesländern aber immer noch gefördert. Generell wäre es klug, nicht rein des Bauens wegen zu bauen oder um die Wirtschaft anzukurbeln und Jobs zu erhalten, sondern für die Menschen und für ihren tatsächlichen Wohnbedarf.

Noch ein Problem: In den letzten Jahren wurden unzählige Anlageimmobilien gebaut, weil Menschen ihre Ersparnisse als Betongold parken wollten, was die Preise weiter in die Höhe trieb. Häufig wurde am Markt vorbeiproduziert. Besonders bei höherpreisigen Wohnungen verläuft die Suche nach Mieterinnen und Mietern nun oft zäh.

Frage: Wie geht es mit den Zinsen jetzt weiter – und werden die zum Gamechanger?

Antwort: Vor gut einer Woche tat die EZB, womit die Branche seit längerem gerechnet hatte: Sie senkte die Zinsen erstmals seit 2016 um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Eine zweite Zinssenkung im heurigen Jahr wird noch erwartet, auch für das kommende Jahr geht man von weiteren Zinsschritten nach unten aus. Eine Rückkehr zu Null- oder Negativzinsen wird mittelfristig aber nicht mehr erwartet. "Auf die schnellen und kraftvollen Zinserhöhungen folgen sicher keine ebenso schnellen und kraftvollen Zinssenkungen", sagte Raiffeisen-Research-Ökonom Matthias Reith jüngst zum STANDARD. Der zinsseitige Gegenwind bleibt laut Raiffeisen Research auch 2024 beträchtlich, variable Kreditzinsen dürften im Jahresdurchschnitt kaum niedriger sein als im Vorjahr.

Frage: Und die Frage aller Fragen: Wie geht es mit den Preisen jetzt wirklich weiter?

Antwort: Der große Crash bei den Immobilienpreisen, den viele in den letzten zwei Jahren erwartet hatten, ist ausgeblieben. Gesunken sind die Preise aber dennoch, aber nur um recht moderate 4,9 Prozent seit dem dritten Quartal 2022. In einer aktuellen Analyse der Raiffeisen Research spricht man daher von einer "Zeitlupen-Korrektur", die auch die Zinswende nicht stoppen dürfte und die sich im Bestandssegment und nicht im Neubau abspielt. Die Preise dürften am Markt für gebrauchte Immobilien also weiter zurückgehen, allerdings wie bisher nur im Schritttempo. Der Markt befinde sich weiterhin in einer "Findungsphase", in der die Preisvorstellungen von Käufern und Verkäuferinnen auseinanderklaffen und daher weniger verkauft wird. Zwar würden Angebot und Nachfrage wieder zueinanderfinden: "Das setzt aber voraus, dass die Preise wieder zu den fundamentalen Rahmenbedingungen wie Zinsen und Einkommen passen. Und das ist derzeit noch nicht der Fall", heißt es in der Analyse.

In der Immobilienbranche reagiert man darauf zwar ungläubig, aber bei der Raiffeisen Research hält man einen realen Preisrückgang von ganzen 20 Prozent sogar für notwendig, "damit der Markt wieder zu nachhaltigen Preisanstiegen übergehen kann". Die Preise dürften dann erst frühestens ab 2026 nominal wieder höher werden. (Bernadette Redl, Franziska Zoidl, 14.6.2024)