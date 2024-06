Per Initiativantrag und ohne Begutachtungsfrist soll noch vor dem Sommer die Asylrechtsberatung gestärkt werden – so wie es der Verfassungsgerichtshof fordert

Die Rechtsberatung für Asylwerberinnen und Asylwerber wird gesetzlich neu geregelt. Die Regierungsparteien haben am Donnerstag im Nationalratsplenum einen Initiativantrag eingebracht, mit dem die rechtliche Grundlage der Asyl-Bundesbetreuungsagentur BBU, das BBU-Errichtungsgesetz, abgeändert werden soll. Dieses regelt auch die Asylberatung und war unter Türkis-Blau beschlossen worden – nur einen Tag bevor die damalige Regierung durch die Veröffentlichung des Ibiza-Videos ins Schlingern kam und letztlich scheiterte.

"Gute Rechtsberatung braucht Unabhängigkeit", sagt Justizministerin Alma Zadić. Ihr war die Gesetzesänderung noch vor dem Sommer ein starkes Anliegen. Foto: APA/Techt

Mit der BBU-Novelle will die aktuelle türkis-grüne Koalition noch vor dem Sommer – und damit vor den Nationalratswahlen am 29. September – einen Entscheid des Verfassungsgerichtshofes von Dezember 2023 umsetzen. Dieser hatte moniert, dass die Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit der Asylrechtsberatung nur vertraglich, aber nicht gesetzlich abgesichert seien. Dadurch werde das Grundrecht von Asylsuchenden auf einen wirksamen Rechtsbehelf verletzt.

Langfristige finanzielle Absicherung

Das soll nun anders werden. "Gute Rechtsberatung braucht Unabhängigkeit. Das haben wir Grüne bereits bei der Gründung der BBU betont", sagte die bei den Gesetzesänderungsverhandlungen initiative Justizministerin Alma Zadić am Freitag.

Konkret wird die Tätigkeit der Beraterinnen und Berater, die Asylsuchenden im Berufungsverfahren gratis zur Verfügung stehen, mittels Vollkostenrechnung langfristig finanziell abgesichert. Der BBU-Aufsichtsrat wird um einen Vertreter des Justizministeriums ergänzt, womit dort nicht mehr das Innenministerium die Mehrheit hat. Auch zwei unabhängige Fachleute kommen hinzu.

Darüber hinaus wird der bisher nur vertraglich abgesicherte Qualitätsbeirat gesetzlich verankert. Die Bereichsleitung der Rechtsberatung, die in den Händen des früheren Leiters der Asylrechtsberatung der Diakonie Stephan Klammer liegt, erhält Budget- und Personalhoheit. Und – last, not least – es wird gesetzlich festgeschrieben, dass die Beratenden "im Interesse der Vertretenen" tätig werden.

Ursprünglich ein Leitprojekt Herbert Kickls

Bei der BBU-Gründung war das diese Jobdescription nicht im Mittelpunkt gestanden. Die Verstaatlichung der Asyl-Rechtsberatung war vielmehr ein Leitprojekt von Herbert Kickl (FPÖ), als er unter Türkis-Blau Innenminister war. Der heutige FPÖ-Chef und auch manche ÖVP-Politiker wollten damit die Beratungstätigkeit von NGOs wie Diakonie und Volkshilfe abstellen, die diese Tätigkeit jahrelang innegehabt hatten. Sie forderten stattdessen eine "objektive" Beratung: Den Flüchtlingen sollte immer auch die Perspektive einer Antragsablehnung verdeutlicht werden.

In der Folge wurde die verstaatlichte Rechtsberatung zum Zankapfel. Flüchtlingsunterstützer und Menschenrechtsfachleute monierten, dass sie nicht unabhängig und daher rechtswidrig sei. Die Türkis-Blau folgende türkis-grüne Regierung machte sich an eine notdürftige Reparatur. Nach längeren Verhandlungen unter Zadićs Leitung wurde ein BBU-Rahmenvertrag beschlossen, der die Arbeit der Beraterinnen und Berater absicherte und verbesserte – aber mangels gesetzlicher Verankerung jederzeit widerrufbar war. Mit der nunmehrigen Novelle hingegen liege für sie eine "solide Rechtsgrundlage" vor, kommentierte am Freitag der grüne Justizsprecher Georg Bürstmayr. (Irene Brickner, 14.6.2024)