Stelldichein in Apulien: Papst Franziskus und US-Präsident Joe Biden. REUTERS/Louisa Gouliamaki

Seit mehr als zehn Jahren sind die G8 nur noch Geschichte: Aus Protest gegen die Annexion der Krim schloss die Gruppe der führenden demokratischen Industrienationen Russland im Jahr 2014 aus ihren Reihen aus. Seither gibt es wieder die G7, bestehend aus Italien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den USA, Kanada und Japan. Und doch ist der russische Präsident Wladimir Putin auch beim aktuellen G7-Treffen im süditalienischen Apulien unsichtbarer Dauergast. Grund ist einmal mehr der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der eines der Hauptthemen des Gipfels ist.

Auf einen Beschluss, der bereits am Donnerstag, also während des ersten Gipfeltages, gefasst worden war, reagierte Putin in Moskau empört: Die G7-Staaten hatten sich auf ein Kreditpaket im Umfang von 50 Milliarden US-Dollar (etwa 47 Milliarden Euro) für Kiew verständigt – finanziert mithilfe von Zinsen aus eingefrorenem russischen Staatsvermögen. Für den in Apulien ebenfalls anwesenden ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj war das eine gute Nachricht. Der Kreml-Chef in Moskau hingegen schäumte und sprach von "Diebstahl", der "nicht ungestraft" bleiben würde.

Bilaterales Abkommen

Auf dem Gipfel haben die USA und die Ukraine zudem ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnet, das für die nächsten zehn Jahre gelten soll. Darin verpflichtet sich Washington zur Ausbildung ukrainischer Soldaten, zu gemeinsamen Übungen und zur Lieferung von Rüstungsgütern zur Verteidigung. Eine Entsendung von US-amerikanischen Streitkräften ist in dem Papier erwartungsgemäß nicht enthalten. Aus ukrainischer Sicht handelt es sich nicht um das erste derartige Abkommen. Weitere wurden zuvor etwa mit Deutschland, Frankreich, Spanien oder Großbritannien geschlossen.

Putin hatte noch eine indirekte Botschaft an die Gipfelteilnehmer in Italien: Bei einem Treffen mit Vertretern des russischen Außenministeriums erklärte er am Freitag, Moskau sei bereit für Gespräche zur Beilegung des Kriegs in der Ukraine. Allerdings enthielt sein Statement kaum Neues. Denn einmal mehr verknüpfte er sein "Angebot" mit der Forderung, die ukrainischen Streitkräfte müssten sich aus den vier von Russland "annektierten" Regionen zurückziehen und ihre Ambitionen auf eine künftige Nato-Mitgliedschaft aufgeben. Kiew wiederum fordert seinerseits den Abzug Russlands aus den besetzten Gebieten.

Papst in politischer Runde

Auch Peking spielte beim Treffen in Italien eine Rolle: Im Entwurf für eine Abschlusserklärung bekannten sich die G7 dazu, Maßnahmen gegen chinesische Finanzinstitutionen zu ergreifen, die Russland beim Kauf von Waffen geholfen haben. Immerhin erklärte Selenskyj aber, Chinas Staatschef Xi Jinping habe ihm telefonisch versprochen, China selbst werde keine Waffen an Russland verkaufen.

Am zweiten Gipfeltag wurde die Runde der G7 erweitert. Eingeladen waren etwa die Staats- und Regierungschefs aus Indien, Brasilien, Saudi-Arabien und der Türkei. Auf der Themenliste standen unter anderem noch der Nahostkonflikt, Klimawandel und Migration. Die G7-Staats- und -Regierungschefs wollen sich auch verpflichten, den Kampf gegen die weltweite Unterernährung zu stärken, wie es im Entwurf der Gipfelerklärung heißt.

Außerdem kam Papst Franziskus nach Apulien, um eine Rede zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) zu halten. Die Menschheit dürfe die Kontrolle über die KI nicht verlieren, so Franziskus. Unstimmigkeiten hatte es zuvor zwischen Italien und Frankreich gegeben, nachdem das Recht auf Abtreibung aus dem Entwurf zur gemeinsamen Schlusserklärung gestrichen worden war. "Ich bedauere, dass im endgültigen Text der G7-Erklärung das Wort Abtreibung nicht vorkommt", sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. (Gerald Schubert, 14.6.2024)