Kapstadt – Während sich Südafrikas Parteien erstmals auf eine Koalitionsregierung verständigen müssen, haben die Menschen in Johannesburg schon wieder andere Sorgen. Über zwei Monate lang hatte die Energieversorgung vor der Wahl Ende Mai ununterbrochen funktioniert. Eine solche Serie gab es seit Jahren nicht mehr, was der darbende African National Congress (ANC) prompt als nachhaltige Kehrtwende verkaufen wollte. Am Montag aber wurde zumindest in der Metropole die Stromversorgung wieder eingeschränkt. Temporäre Engpässe, hieß es.

Wohl nichts illustriert den kontinuierlichen Absturz Südafrikas so sehr wie die historische Krise des von Korruption zersetzten Energieversorgers Eskom. An 332 Tagen wurde im vergangenen Jahr der Strom abgestellt, mal für zwei Stunden, mal für acht. Am Ende standen mickrige 0,6 Prozent Wirtschaftswachstum zu Buche – mit zuverlässiger Stromversorgung wären es 1,8 Prozentpunkte mehr gewesen, rechnete die Zentralbank vor.

Parlament tritt zusammen

An diesem Freitag entscheidet sich nun, wer künftig an der Seite des ANC für die nötigen Reformen verantwortlich zeichnen wird, dann tritt das Parlament in Kapstadt zusammen und wählt den Präsidenten. Nach dem deutlichen Verlust der absoluten Mehrheit bei der Wahl Ende Mai musste sich der ANC erstmals auf die Suche nach einem Koalitionspartner begeben. Und das äußerst geschickt.

Am Donnerstag wurde das Parlament in Kapstadt noch für die Sitzung am Freitag fit gemacht. REUTERS/Nic Bothma

Der ANC hatte im Rahmen einer "Regierung der nationalen Einheit" ähnlich wie in den 1990ern alle Parteien zur Regierungsbildung eingeladen. Da die linksradikalen Parteien MK und EFF eine Zusammenarbeit mit der Democratic Alliance (DA), die von vielen Weißen gewählt wird, ablehnen, zeichnete sich am Donnerstag eine Koalition der Mitte mit der liberalen DA und kleineren Parteien ab.

Bestes Szenario für Stabilität

Das wäre für die Stabilität des Landes das beste Szenario. Aber auch eines, das die hohen Erwartungen kaum erfüllen könnte. In ferner Vergangenheit liegen die Zeiten, in denen Südafrika nach der relativ friedlichen Transition zur Demokratie auch als ökonomische Erfolgsgeschichte gefeiert wurde. Während der Präsidentschaft von Thabo Mbeki (1999 bis 2008) verzeichnete das Land respektable Wachstumsraten von über vier Prozent, begleitet von beachtlicher fiskalischer Disziplin.

Präsident Cyril Ramaphosa ist trotz historischer Verluste das Lachen nicht vergangen, er kann mit der Wiederwahl rechnen. AP/Jerome Delay

Mbeki war ungleich fähiger als sein durch und durch korrupter Nachfolger Jacob Zuma und auch als der aktuelle Präsident Cyril Ramaphosa, der am Freitag trotz der historischen ANC-Verluste mit der Wiederwahl rechnen kann. Aber Mbeki hatte das Glück, dass die schon damals unübersehbare Degeneration des ANC von einer der historisch besten Wachstumsphasen bei Rohstoffpreisen kaschiert wurde. Sie machen noch immer rund ein Drittel der Exporteinnahmen aus.

Niedergang von Partei und Staat

Seitdem ist der kontinuierliche Niedergang der Partei eng mit dem des Staates verknüpft. Das ist kein Zufall, schließlich ist beides im Selbstverständnis der zu Regierungsparteien aufgestiegenen ehemaligen Befreiungsorganisationen oft synonym. Einer der vielen Konfliktpunkte einer Koalition des ANC mit den bisherigen Oppositionsführern der liberal-zentristischen DA wäre die anhaltende Besetzung von wichtigen Verwaltungsposten mit mäßig qualifizierten ANC-Kräften – eine Praxis, die von der DA zuletzt gerichtlich bekämpft wurde. Einen wirklichen Aufschwung erwarten sich die moderaten politischen Kräfte in Südafrika entsprechend nicht von der neuen Ära der Koalitionsregierungen. Es geht darum, das Land vor der völligen Entgleisung zu bewahren. Irgendwie.

Man muss Südafrika zugutehalten, dass es seine enormen Spaltungen (wie die weltgrößten Einkommensunterschiede) über faire Wahlen verhandelt. Den Aufstieg von Populisten kann aber auch das nicht verhindern, zu tief prägt Identitätspolitik die politische Debatte. Nahezu alle Parteien versprechen schnelle Lösungen für Probleme, die strukturell zu tief verankert sind für einen raschen Aufschwung.

Baustelle Bildungssystem

So war etwa das schlechte Bildungsniveau der Mehrheit der Bevölkerung während der Apartheid noch systemisch gewollt. Doch auch danach produzierte das Bildungssystem selbst im kontinentalen Vergleich schlechte Ergebnisse, obwohl das Schwellenland 20 Prozent seines Regierungsbudgets für Bildung verwendet – ein hoher Anteil. Eine Million junge Menschen drängen jährlich auf den Arbeitsmarkt, der diese Massen nicht annähernd absorbieren kann, während gleichzeitig ein erheblicher Mangel an Fachkräften besteht. Südafrikas Bildungssystem bereitet denkbar schlecht für die Anforderungen der Unternehmen vor. Das lässt sich nicht binnen weniger Jahre korrigieren.

Die miserable Regierungsführung verstärkt zudem Probleme des globalen Strukturwandels. In vielen Branchen weltweit führt technologischer Fortschritt bekanntlich zur Automatisierung von Arbeitsplätzen, was in Südafrika besonders problematisch ist, da viele Menschen gering qualifiziert sind und in Sektoren arbeiten, die potenziell automatisierbar sind.

Falsche Prioritäten

Hinzu kommen gesellschaftliche Tabus wie die Tatsache, dass der König der Zulus in der Provinz KwaZulu-Natal ein Gebiet von der Fläche Belgiens treuhänderisch verwaltet – die Unmöglichkeit, Grundeigentum zu erwerben, erschwert dort Existenzgründungen und Investitionen.

Zukunftsorientierte Wirtschaftsreformen ist das Land nie entschlossen angegangen. Auch wegen des Widerstands der Gewerkschaften, die im ANC traditionell großen Einfluss haben. Und wegen falscher Prioritäten: Während das Land sich auf die Bühne des antiwestlichen Brics-Staatenbunds konzentriert, leistet es wenig Lobbyarbeit für die Bildung eines gesamtkontinentalen Binnenmarkts. Die kontinentale Freihandelszone AfCFTA kommt nicht in Schwung. Südafrika würde dank seiner dominanten Unternehmen von verstärkter regionaler Integration mehr profitieren als jedes andere afrikanische Land.

Ein Drittel arbeitslos

Reformwille wäre also dringend nötig, gehört die Arbeitslosenquote (33 Prozent) doch zu den höchsten der Welt, annähernd zwei Drittel der jungen Erwachsenen sind ohne Job, was einer der Faktoren für die hohe Kriminalitätsrate ist. Allein die organisierte Kriminalität kostet das Land etwa zehn Prozent seines Bruttoinlandsprodukts, schätzt die Weltbank.

Der ANC versucht in diesen Tagen an die Ideale der Regenbogennation zu erinnern, etwa an die Aufbruchsstimmung der 1990er-Jahre. Davon ist das Land jedoch weiter als nur eine Legislaturperiode entfernt. (Christian Putsch, 16.6.2024)