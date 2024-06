Sie fahren Hightech-Rennräder in teurer Funktionskleidung und trinken perfekten Kaffee in stylishen Coffeehouses – was steckt hinter der kuriosen Lifestyle-Kombi?

Junge Männer in hautengen Lycradressen mit bunt verspiegelten Sportsonnenbrillen und stylishen Helmen auf dem Kopf lächeln in die Kamera, während sie ihre Kollegen auf ihren topausgerüsteten Rennrädern überholen. Schnitt zum Ende der Radtour: Die Gruppe posiert vor einem hippen Kaffeehaus. In ihren Händen halten sie Cappuccini mit kunstvoll gestaltetem Milchschaum oder Espressi mit perfekter Crema.

Solchen Content sieht man auf Social Media derzeit zuhauf. Rennrad- und Barista-Kultur scheinen perfekt zueinanderzupassen. Für Außenstehende mag es komisch anmuten, aber Fahrräder und Kaffee sind eine Kombi, die gerade im Trend ist. Warum ist das so?

Nach dem Radausflug geht's zum Barista. privat

"Das Café ist ein Ort des Austauschs in der Community. Während der Touren kann man nicht wirklich viel plaudern, vor allem, wenn die Leistungsniveaus der einzelnen Personen unterschiedlich sind", erklärt Robjan Schmidt die Affinität der Rennradszene für Kaffee. Der gebürtige Deutsche ist selbst Teil der Community und arbeitetet in einem Fahrradgeschäft in Wien. Die Cafés versteht der Radfan als "Social Hubs" für seine Community. Dort lebe man die gemeinsame Leidenschaft als Gruppe kommunikativ aus. Aber warum handelt es sich dabei meist um hippe Cafés mit stylishem Interieur? Theoretisch könnten die Radler in jedem x-beliebigen Beisl einkehren.

Radfahren habe auch viel mit Mode und Ästhetik zu tun, sagt Robjan Schmidt. Es gebe einschlägige Marken, die eine treue Anhängerschaft haben. Er selbst trage das lokale Label BBUC. Pas Normal Studios sei eine weitere Brand mit eingefleischten Fans, erklärt Schmidt.

Rennradfan Robjan Schmidt während einer Pause. privat

Inspiration Mallorca

Auch Michi Buchinger besitzt ein Radoutfit von dieser Marke. Der Influencer, Kabarettist und Schauspieler ist seit nicht allzu langer Zeit dem Rennradtrend erlegen. "Ich war vor kurzem auf Mallorca. Davor war mir nie aufgefallen, dass die Insel eine beliebte Rennrad-Destination ist. Vor allem in Palma gibt es viele Geschäfte, die ein Hybrid aus Fahrradshop und Kaffeehaus sind. In der Innenstadt habe ich dann all die Männer in ihren stylishen Raduniformen gesehen. Das hat schon etwas mit mir gemacht", erzählt Buchinger. Zurück in Wien habe er sich dann in sein Fahrrad-Outfit geworfen und aufs Rad geschwungen. Die enganliegende Kleidung gefällt Buchinger gut: "Man ist zwar komplett angezogen, lässt aber trotzdem wenig der Fantasie über. Man kann seinen Körper herzeigen, ohne zu 'slutty' zu sein."

Prinzipiell fühle er sich in der Kleidung wohl, komme sich manchmal aber komisch vor, wenn er in einem der hippen Coffeeshops in voller Montur aufschlage, sagt Buchinger. Einschläge Kaffeehäuser dienen ihm als Ziel für seine Radtouren: Café Fokus, Empress Coffee oder Vogel Kaffee nennt er als Beispiele.

Oft sind gute Cafés das Ziel für Michi Buchingers Ausfahrten. Michi Buchinger

Robjan Schmidt handhabt das ähnlich. Er plant bei längeren Touren zum Beispiel am Wochenende Zwischenstopps bei passenden Cafés ein. "Das kulinarische Angebot mit Kaffee, Snacks und Gebäck passt einfach besser zum sportlichen Programm als ein fettiges Schnitzel", findet der Radfan. Bei Kaffee sei er selbst heikel, da müsse die Qualität schon stimmen. Am liebsten trinke einen doppelten Espresso, leicht verlängert.

Zu Hause bei Influencer Michi Buchinger fragt sein Freund Dominik, wie man denn seinen Kaffee möchte. Die beiden haben seit rund zwei Wochen eine neue Siebträgermaschine. Neben dem blank polierten Gerät steht eine Mühle, in der man Gramm und Mahlgrad genau einstellen kann. Außerdem besitzen sie eine elektronische Waage, die Zeit und Menge des Kaffees misst. "Ich weiß nicht mehr genau warum, aber 26 Sekunden sind ideal", erklärt Michi Buchinger und fügt prompt hinzu, dass ihm die Geduld fehle, sich genau mit dem Thema zu beschäftigen. Sein Partner habe sich da hineingetigert.

Mahlgrad, Menge, Zeit und viele weitere Faktoren werden bei Michi Buchinger und seinem Freund Dominik zu Hause beachtet. privat

Ist das Thema Technik auch ein Grund für die Symbiose zwischen Rennrad- und Barista-Kultur? Bei beiden gibt es unzählige Upgrade-Möglichkeiten für das jeweilige Gerät, und es wird stets getüftelt und optimiert. "Wir besprechen oft, während wir Kaffee trinken, welche Komponenten wir als Nächstes für unser Rad kaufen", sagt Robjan Schmidt. Auch Michi Buchinger kann der Theorie etwas abgewinnen: "Wenn man schon fünftausend Euro für ein Rad ausgibt, will man wahrscheinlich auch beim Kaffee Qualität." Das merkt man auch daran, dass manche Coffeeshops Radzubehör verkaufen und umgekehrt Fahrradgeschäfte Kaffee anbieten.

Buchinger selbst hat übrigens noch kein Rennrad. Er benutzt noch sein E-Bike, "ohne Motor", betont er. "Wahrscheinlich werde ich damit in der Community nicht ganz ernst genommen. Trotzdem habe ich schon Einladungen zu Ausfahrten bekommen. Ich winke aber immer ab. Mir fehlt die Ausdauer. Nach einer Stunde bin ich voll erschöpft, und letztens hatte ich nach einer Radtour leichten Hodenschmerz. Nicht ideal. Aber eigentlich auch wurscht, ich will eh keine Kinder", scherzt Buchinger.

Apropos Scherz: Der Influencer und Kabarettist hat das Thema Rennradkultur auch schon in seinem Podcast und in Kurzvideos für Tiktok und Instagram auf die Schaufel genommen. Letztere hätten prompt 400.000 Aufrufe gehabt. Das Thema scheint die Leute auf Social Media zu interessieren. Den Inszenierungsfaktor dürfe man nicht unterschätzen, sind sich Buchinger und Schmidt einig. Social Media seien ein Teil dieser Subkultur, eine Plattform, seine Zugehörigkeit zu zeigen, sagt Robjan Schmidt. Oder wie Michi Buchinger es auf den Punkt bringt: "Wenn du Rennrad fährst und es nicht auf Insta teilst, bist du dann überhaupt gefahren?" (Michael Steingruber, 16.6.2024)