Ralf Rangnick ist entschlossen und also bereit für die EM. APA/GEORG HOCHMUTH

Dritter Tag in Berlin, Business as usual. Österreichs Fußballteam hat zu Mittag im Stadion "Auf dem Wurfplatz" trainiert, das liegt im Olympiapark. Es hatte 19 Grad, der Himmel war dunkelgrau gefärbt, Gewitterfronten nahten, die Auswahl zieht das mäßige Wetter offenbar an. Das Trainingslager in Windischgarsten war ein einziger Wolkenbruch, die EM-Generalproben in Wien gegen Serbien (2:1) und in Sankt Gallen gegen die Schweiz (1:1) sind immerhin nicht ins Wasser gefallen. Am Montag wird in Düsseldorf gegen Frankreich gekickt, bei Anpfiff um 21 Uhr soll es rund 15 Grad haben, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 90 Prozent, das ist noch Luft nach oben beziehungsweise unten.

Innenverteidiger Gernot Trauner musste die Einheit am Freitag auslassen, Knie und Rücken zwickten, es soll aber überhaupt nicht schlimm sein, reine Belastungsteuerung. Das Aufwärmen der 25 anderen durfte 15 Minuten lang beobachtet, fotografiert und gefilmt werden, das reichte natürlich nicht, um irgendwelche Aufschlüsse zu gewinnen. Bei einer Lockerungsübung haben sie allesamt in die Hände geklatscht, gegen Frankreich werden sie das sicher nicht tun. Das interne Klima ist vorzüglich, der Umgang miteinander fast kitschig schön, man unterstützt sich gegenseitig, da zieht keiner ein Schnoferl.

Patrick Pentz wird sich den Bällen der Franzosen stellen. Und auch jenen der Polen und Niederländer. Bisher hat er sechs Länderspiele bestritten. APA/GEORG HOCHMUTH

Um 14 Uhr erschien Teamchef Ralf Rangnick im Medienzentrum des ÖFB am Messegelände, er wurde von Offensivspieler Florian Kainz begleitet, der übrigens trotz Abstiegs beim 1. FC Köln bleibt. Rangnick beantwortete eine halbe Stunde lang Fragen zu Lage der Nation ("Es gibt nichts zu meckern"), die Souveränität und Klarheit des 65-Jährigen kamen nicht überraschend, er hat sie im Blut, vermutlich von Geburt an. Vorweg: Patrick Pentz wird gegen Frankreich das Tor hüten. "Machen wir kein Geheimnis daraus, er hat Praxis bei Bröndby, ist ein schlauer Junge." Zudem sei der 27-Jährige vom fußballerischen Niveau her fast so begabt wie ein Feldspieler. "Obwohl wir Rückpässe zum Tormann ablehnen."

Die Franzosen sind angeblich von einer Viruswelle überrollt worden, das klingt dramatischer, als es ist. Ein paar haben halt Schnupfen gehabt. Rangnicks Einschätzung: "Ich höre das gerade zum ersten Mal, das ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig, wir sind mit uns beschäftigt. Selbst wenn der eine oder andere Spieler ausfällt, ist Frankreich jene Nation, die auf jeder Position dreifach besetzt ist. Sie sind gesegnet mit guten Spielern."

Rangnick hat einen Matchplan erstellt, ihn zu verraten, würde die Grenze zum Schwachsinn allerdings überschreiten. "Wir haben schon grundsätzlich eine Idee, wie wir das Spiel angehen." Im Training ging es am Freitag ums Umschalten, bereits am Donnerstag um den eigenen Ballbesitz, am Samstag steht das Verhalten bei Ballbesitz der Franzosen, womit zu rechnen ist, auf dem Stundenplan. Intensiv geübt werden Standards, die sind der kürzeste Weg zum Torerfolg. Das Abschlusstraining am Sonntag in Düsseldorf ist eine Art Zusammenfassung. "Wenn wir gegen Frankreich gewinnen wollen, brauchen wir nicht nur eine Topleistung, sondern wir müssen auch körperlich in der Lage sein, auf absolut höchstem Niveau zu performen." Das gelte auch für die Partien gegen Polen und die Niederlande.

Geheimfavorit?

Österreich wird von einigen Experten als EM-Geheimfavorit eingestuft, was Rangnick wurscht ist. "Die Wettbüros glauben das nicht. Es spielt überhaupt keine Rolle, als was wir gesehen werden, weil uns das nicht hilft, Spiele zu gewinnen. Wir müssen uns auf die Dinge konzentrieren, die uns stark machen. Wir sind eine Mannschaft, die in der Qualifikation die meisten Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte hatte. Gleichzeitig ist Frankreich eine Mannschaft, die gerne zockt. Auf höchstem Niveau."

Rangnick und auch Kainz haben über Kylian Mbappé geschwärmt, sie sind aber schon zum Schluss gekommen, dass er auch nur ein Mensch ist.

Die Franzosen haben ihr Camp in Bad Lippspringe bei Paderborn aufgeschlagen, das ist rund 400 Kilometer von Berlin entfernt. Auch sie haben die Pflicht, Medientermine abzuhalten. Teamchef Didier Deschamps wurde in Deutschland noch nicht vorstellig, Punkt für Rangnick. Für Stürmer Olivier Giroud ist das Treffen mit Österreich noch kein Entscheidungsspiel. "Aber es ist wichtig, wir wollen eine gute Haltung zeigen", sagte der 37-Jährige, der den AC Milan Richtung Los Angeles FC verlässt. Vermutlich wird er zunächst auf der Bank sitzen, Marcus Thuram hat die besseren Karten, er setzt bei Meister Inter Mailand Marko Arnautovic auf die Bank. Benjamin Pavard, Defensivkraft bei Inter, lobt den Gegner, also Österreich. "Das ist eine sehr physische, sehr starke Mannschaft. Sie sind aber auch technisch stark und haben einen sehr guten Trainer. Es erwartet uns ein sehr kompliziertes Spiel mit viel Intensität."

Die Österreicher erwartet am Samstagabend in Berlin ein Konzert von Rod Stewart. Kainz hat sich reingehört. "Klingt nicht schlecht, Titel habe ich mir aber keinen gemerkt." Diese Leere teilt er mit den meisten seiner Kollegen. Am Sonntag wird ohne Rod Stewart nach Düsseldorf geflogen. (Christian Hackl aus Berlin, 14.6.2024)