Schon das Auftaktspiel der "Three Lions" am Sonntag gegen Serbien soll Englands Weg weisen. Für den ersten Titel seit der WM 1966 könnte auch die Wechselstimmung im Land sprechen

England ist bereit, in Deutschland groß aufzuzeigen. Im Training hat das auch Jude Bellingham hingebungsvoll geübt. IMAGO/Adam Davy

Eifrig laufen landauf, landab die Wahlkampftrupps durch die Straßen, verteilen Flugblätter, sprechen die Bürger an der Wohnungstür an. Steuererleichterungen oder saubere Energie, einen "kühnen Plan" oder einfach nur "Veränderung" versprechen die Parteislogans zur Unterhauswahl am 4. Juli. Von diesem Wochenende aber richten sich die Hoffnungen von Millionen von Briten auf die Ereignisse im Herzen Europas: Schafft das schottische Team bei der Fußball-EM in Deutschland den Sprung aus der Gruppenphase? Holen die englischen "Three Lions" endlich einmal wieder einen Titel?

Im Vorfeld hielt sich die Begeisterung noch in engen Grenzen. Ohnehin in Wales, wo nach dem Rücktritt des Idols Gareth Bale dem Nationalteam die Qualifikation verwehrt blieb. Dementsprechend lange Gesichter machten jene Waliser, die der konservative Premierminister Rishi Sunak beim Wahlkampfbesuch fröhlich fragte, ob sie sich denn "aufs Turnier freuen" würden. Für den Unterstützer des soeben in die Premier League aufgestiegenen FC Southampton sieht es nicht nur wegen solcher Fehltritte düster aus; hingegen darf sich Keir Starmer, eingefleischter Fan von Vizemeister Arsenal sowie Labour-Oppositionsführer, darauf freuen, die Spiele ab dem Viertelfinale bereits in Downing Street Nummer zehn anzuschauen.

Prinzlicher Rat

Oder ergibt sich sogar die Möglichkeit zu einem kleinen Deutschland-Trip? Den macht schon in der Vorrunde der Thronfolger Prinz William: Am Donnerstag will er in Frankfurt das englische Team des sympathischen Cheftrainers Gareth Southgate höchstpersönlich anfeuern. Beim Vorabbesuch im Trainingslager richtete William die schönen Grüße seines jüngsten Sohnes Louis aus, gepaart mit folgendem Ratschlag des sechsjährigen Prinzen: "Immer schön aufessen!"

Dabei wirken die Stars von Meister Manchester City (Phil Foden, Kyle Walker), seinem Vize Arsenal (Bukayo Saka, Declan Rice) sowie Champions-League-Sieger Jude Bellingham (Real Madrid) und Bayern-Tormaschine Harry Kane gut genährt. Und an Selbstbewusstsein mangelt es ihnen auch nicht. "Wir fahren auf den Kontinent, um zu gewinnen", hatte Conor Gallagher von Chelsea als Devise ausgegeben.

Gleich das erste Gruppenspiel gegen Serbien am Sonntag in Gelsenkirchen wird zeigen, ob die Engländer wie im vorletzten Testspiel gegen Bosnien-Herzegowina kühl und überlegt gewinnen (3:0) oder das Spiel jämmerlich vergeigen wie beim letzten Test gegen Island (0:1). Ein gewisses Risiko birgt das Spiel, trotz der Außenseiterrolle für den erstmals für eine EM qualifizierten ballverliebten Gegner.

Die Fans der Schotten kurbeln den Umsatz an. APA/dpa/Sven Hoppe

Als Hochrisikospiel jedenfalls stuft die Polizei die Partie ein, des zweifelhaften Rufes der Fans beider Seiten wegen. Die britischen Sicherheitskräfte teilten rund 2000 Krawallfans vorab mit, sie stünden unter Beobachtung. Damit die erwarteten Zehntausende von Fans nicht vorzeitig in Ekstase geraten, sollen die Gastwirte rund um die Arena Auf Schalke vorsichtshalber nur Dünnbier anbieten. Das Foreign Office warnt die Briten vor dem angeblich stärkeren deutschen Bier gewarnt: "Trinken Sie verantwortungsbewusst und respektieren Sie die örtlichen Gesetze."

Dabei habe es seit vielen Jahren keine größeren Schwierigkeiten mit englischen Hooligans gegeben, sagte Sportsoziologe Mark Perryman von der Uni Brighton und fügte augenzwinkernd hinzu: "Und wenn es doch Ausschreitungen gibt, sind unseren Medien zufolge entweder die Gastgeber oder die gegnerischen Fans schuld."

"Bravelivers"

Schon ehe im Eröffnungsspiel (nach Blattschluss) der erste Ball getreten war, hatten sich die Schotten die Herzen der Gastgeber gestürmt. Das liegt weniger am Team um John "Meatball" John McGinn, dem Kapitän von Aston Villa, und seinem kongenialen Offensivpartner Scott McTominay von Manchester United als vielmehr an den Fans: Mit Schottenrock und Dudelsack belebten sie die Münchner Innenstadt und tranken binnen weniger Stunden mehrere Lokale im Zentrum leer.

Die Kneipiers in Köln und Stuttgart, Schauplatz der beiden anderen schottischen Gruppenspiele, dürfen sich schon jetzt die Hände reiben.

Soziologe Perryman hat diesmal keinen Fantrip geplant, erinnert sich aber "mit Freude" ans WM-Turnier 2006 in Deutschland, sogar ans Viertelfinalspiel gegen Portugal in Gelsenkirchen, das im Elferschießen verloren ging: "Da war eine Viertelmillion unserer Fans friedlich vor Ort." Auch diesmal werde die bisher verhaltene Stimmung bestimmt besser, wenn England wie erhofft liefert. Perryman: "Es wäre eine Riesenenttäuschung, wenn wir nicht das Halbfinale schaffen."

Der weitverbreitete Optimismus nährt nicht nur vom Erreichen des EM-Finales 2021 und der ehrenvollen Viertelfinalniederlage gegen den späteren Finalisten Frankreich bei der WM im Jahr darauf. Einen Titel haben die Engländer erst, nach dem Triumph bei der WM 1966 im eigenen Land hatte der damalige Premierminister Harold Wilson bemerkt, "dass wir immer nur unter einer Labour-Regierung gewinnen". Wenn das kein Argument für einen Premier namens Starmer ist? (Sebastian Borger aus London, 16.6.2024)

Mögliche Aufstellungen zum Fußball-EM-Spiel Serbien - England am Sonntag in Gelsenkirchen:

Gruppe C, 1. Runde:

Serbien - England (Gelsenkirchen, 21.00 Uhr/live ServusTV, ZDF, SR Daniele Orsato/ITA)

Serbien: 23 V. Milinkovic-Savic - 4 Milenkovic, 2 Pavlovic, 13 Veljkovic - 14 Zivkovic, 17 Ilic, 20 S. Milinkovic-Savic, 11 Kostic - 10 Tadic - 9 Mitrovic, 7 Vlahovic

England: 1 Pickford - 2 Walker, 5 Stones, 6 Guehi, 12 Trippier - 8 Alexander-Arnold, 4 Rice - 7 Saka, 10 Bellingham, 7 Foden - 9 Kane

Fraglich: 3 Shaw (Oberschenkel)