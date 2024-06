Ob bei den D-Day-Feiern in der Normandie vor einer Woche, im Deutschen Bundestag am Dienstag oder zuletzt beim G7-Gipfel in Apulien: Das Schauspieltalent des Wolodymyr Selenskyj wird dieser Tage wieder einmal auf eine harte Probe gestellt. Bewundernswert, wie der ukrainische Präsident, früher tatsächlich Fernsehstar, angesichts der schwierigen Lage seines Landes auf der diplomatischen Bühne die Fassung behält. Denn auch nach – am Samstag – 842 Tagen russischer Aggression bekommt die Ukraine vom Westen an Hilfe zum Sterben zwar zu viel, zum Leben aber zu wenig. Und selbst das meist erst dann, wenn es fast zu spät ist.

Selenskyj kämpft weiterhin rhetorisch aufopferungsvoll für sein Land. Nur selten erhält er aber, was er wirklich bräuchte. REUTERS/Alessandro Garofalo

So musste die seit mehr als zwei Jahren terrorisierte Ukraine am Rande einer noch größeren Katastrophe stehen, nämlich einer direkten Bedrohung der grenznahen Großstadt Charkiw, bis die USA, Frankreich und Deutschland der Armee endlich erlaubten, die Angriffe mithilfe weitreichender Raketen schon in Russland selbst zu stoppen. Wie verletzlich Wladimir Putins Truppen sind, wenn der Westen entschlossen handelt, wurde in der raschen Abwehr der Angriffsfront deutlich. Tausende ukrainische Soldaten haben das westliche Zaudern zuvor aber mit dem Leben bezahlt, weil Russland ihre Stellungen in aller Ruhe aus sicherer Entfernung bombardieren konnte.

Und auch an einer anderen Front kostet das westliche Zögern Tag für Tag Menschenleben. Zwar ist es gut, dass sich nun doch noch Staaten finden dürften, die der Ukraine nach Monaten des Bittens und Bettelns weitere Patriot-Luftabwehrbatterien liefern. Allerdings liegt nach aktuellen Schätzungen mittlerweile bereits die Hälfte der ukrainischen Stromerzeugung in Trümmern. Geschieht kein Wunder, werden im nächsten Winter weite Teile der Bevölkerung im Dunkeln frieren. Dass die ukrainische Rüstungsindustrie, von der man sich im Westen mittel- bis langfristig entscheidende Produktionskapazitäten erhofft, so auch nicht in die Gänge kommen kann, spielt Putin ebenfalls in die Karten.

Das am Donnerstag präsentierte US-Sicherheitsabkommen mit Kiew, das der Ukraine langfristig Washingtons Hilfe garantieren soll, ist deshalb – nach langen Monaten der Blockade neuer Waffenlieferungen im Kongress – vorerst höchstens von symbolischem Wert, ebenso wie die in Aussicht gestellten Zahlungen von 50 Milliarden Dollar aus Zinsen auf russisches Auslandsvermögen noch nicht eingelangt sind. Ob die Ukraine in zehn Jahren – so lange soll der Verteidigungsdeal gelten – überhaupt noch existiert, und falls ja, in welchen Grenzen, ist schließlich alles andere als sicher. Dass Putin gar nicht daran denkt, eroberte Gebiete zurückzugeben, machte er mit seinem vermeintlichen Friedensangebot erst am Vorabend der Friedenskonferenz in der Schweiz klar, zu der Russland aufgrund seines demonstrativen Desinteresses nicht eingeladen ist.

Dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj bleibt derweilen schon deshalb gar nichts anderes übrig, als seine Partner weiter mit demonstrativer Dankbarkeit und Zweckoptimismus bei Laune zu halten. Man könne keine neue Mauer in Europa akzeptieren, erklärte er – rhetorisch wie immer geschickt – in Berlin und erteilte damit einer Teilung seines Landes, die von Putin, aber auch von manchen im Westen verlangt wird, eine Absage. Bloß: Wie die Ukraine die von Russland gestohlenen Gebiete mit den bisher zur Verfügung gestellten Mitteln befreien will, weiß vermutlich auch Selenskyj selbst nicht. (Florian Niederndorfer, 14.6.2024)