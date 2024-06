In der Debatte um ein neues Pflichtfach "Leben in einer Demokratie" ab der ersten Klasse Volksschule gibt es nun erste Stimmen aus der ÖVP, die einen entsprechenden Vorstoß des Wiener Bildungsstadtrats Christoph Wiederkehr (Neos) begrüßen. APA/EVA MANHART

Die Debatte um ein neues Pflichtfach "Leben in einer Demokratie" ab der ersten Klasse Volksschule nimmt Fahrt auf. Dieses hatte Wiens Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) am Dienstag gefordert. Anlass war eine aktuelle Erhebung der städtischen Bildungsdirektion: So sind bereits 35 Prozent der öffentlichen Wiener Volksschüler muslimischen Glaubens, 21 Prozent sind römisch-katholisch. Der Anteil von Kindern mit christlicher Glaubensrichtung insgesamt beträgt 37 Prozent.

Den Vorstoß für das neue Pflichtfach argumentierte Wiederkehr damit, dass bei Muslimen in Schulen vermehrt teils abwertende Haltungen gegenüber Juden, LGBTIQ-Personen sowie gegenüber einer Gleichstellung von Mann und Frau zutage treten würden. Auf der anderen Seite gebe es auch Ausgrenzungstendenzen gegenüber muslimischen Schülerinnen und Schülern.

"Wichtiges Zusatzangebot"

Die Linzer ÖVP unterstützt "prinzipiell" den Vorschlag Wiederkehrs, wie es in einer Stellungnahme des Linzer Vizebürgermeisters Martin Hajart zum STANDARD heißt. Das neue Pflichtfach wäre ein "demokratiepolitisch wichtiges Zusatzangebot". Angesichts vieler Kinder muslimischen Glaubens in den Schulen sagt Hajart: "Diese Entwicklung bereitet vielen Menschen Sorgen. Die Angst, dass die Identität verloren geht und eine Entfremdung voranschreitet, muss man ernst nehmen."

Das Zusammenleben würde in vielen Bereichen gut funktionieren – aber "wir dürfen vor den steigenden Problemen nicht die Augen verschließen", sagt Hajart. Er nennt als Beispiele auch mangelhafte Deutschkenntnisse, sehr unterschiedliche Bildungsniveaus unter den Schülerinnen und Schülern und Integrationsprobleme.

In Linz beträgt der Anteil der muslimischen Volksschülerinnen und Volksschüler laut einer Statistik der Bildungsdirektion 34 Prozent, 32 Prozent sind römisch-katholisch, 16 Prozent ohne Bekenntnis. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern christlichen Glaubens beträgt in den Volksschulen insgesamt rund 45 Prozent.

Auch Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm, ebenfalls ÖVP, kann dem pinken Vorschlag etwas abgewinnen. "Kindgerechte Wertekurse und damit mehr Respekt helfen dem Zusammenleben in der Schule und auch den Lehrerinnen und Lehrern", sagte sie der Kronen Zeitung. Es gebe ein "Riesenthema mit ausländischen Schülern, die in Österreich leben und unsere Werte nicht respektieren, weil sie es zu Hause so lernen".

Religionsunterricht soll unverändert bleiben

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) nimmt auf STANDARD-Anfrage nicht direkt darauf Bezug, ob er hinter einem neuen Pflichtfach "Demokratie" steht – oder die Neos-Forderung ablehnt. Demokratiebildung und politische Bildung seien bereits "zentrale Inhalte an unseren Schulen", heißt es in einer Stellungnahme. In den neuen Lehrplänen sei das "bereits verbindlich verankert". Zudem gebe es weitere Angebote wie Demokratie-Workshops für Schulen in ganz Österreich oder andere Schwerpunkte auf Demokratiebildung.

"Wenn sich Staatssekretärin Plakolm darüber hinaus noch für mehr Demokratievermittlung einsetzt, ist das prinzipiell zu begrüßen", sagt Polaschek. Zu Wiederkehr meint der Minister, dass er von dessen Vorschlag "das erste Mal aus den Medien" erfahren habe. "Er kann mir aber gerne sein Konzept übermitteln."

Breite Ablehnung von ÖVP-Seite gibt es hingegen zum weiteren pinken Vorstoß: So hatte Wiederkehr zunächst gemeint, dass der aktuell verpflichtende Religionsunterricht zu einem Freifach als Zusatzangebot werden sollte. Nach der heftigen Kritik von türkiser Seite ruderte der Wiener Bildungsstadtrat zurück: Der Besuch des Religionsunterrichts neben dem neuen Pflichtfach Demokratie soll demnach "auf der gleichen freiwilligen Basis wie bisher weiterhin möglich sein". Für den Religionsunterricht seien "keinerlei Änderungen" geplant. Demnach soll das Pflichtfach Demokratie laut Wiederkehr zusätzlich zum bereits bestehenden Lehrplan eingeführt werden. Bei welchen Unterrichtsgegenständen stattdessen gekürzt werden soll, verriet Wiederkehr bisher nicht. (David Krutzler, 14.6.2024)