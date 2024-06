Die Iren wählen bei der EU-Wahl mit einem Präferenzsystem – das verzögerte das Auszählen. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Dublin – Eine Woche nach der Abstimmung in Irland steht das Ergebnis der Europawahl fest. Die letzten Mandate wurden in der Nacht auf Freitag im Wahlkreis Midlands-North-West vergeben, wie der Sender RTÉ berichtete. Grund für die lange Auszählung ist die komplizierte Abstimmungsmethode im Verhältniswahlsystem.

Irland mit etwa 5,1 Millionen Einwohnern war eines der ersten Länder, in denen abgestimmt wurde: Die Europawahl fand dort am 7. Juni statt, parallel zu Kommunalwahlen sowie zur Bürgermeisterwahl in der Stadt Limerick. Die Wahlbeteiligung betrug 50,6 Prozent – ein leichtes Plus gegenüber der EU-Wahl 2019, als 49,7 Prozent der Iren zur Wahl gingen.

Sinn-Féin-Siegeszug bleibt aus

In der neuen Legislaturperiode kommen 14 Abgeordnete aus Irland. Die konservativ-liberale Regierungspartei Fine Gael erhält vier Sitze, einen weniger als bisher. Ihre ebenfalls konservativ-liberale Koalitionspartnerin Fianna Fáil verdoppelte die Zahl ihrer Abgeordneten auf vier. Die linksnationale Sinn Féin stellt zwei Abgeordnete, einen mehr als bisher.

Erwartet hatte sich Sinn Féin ein deutlich besseres Ergebnis: Die Partei, die eine Vereinigung mit Nordirland anstrebt, hatte noch im Oktober ein Umfragehoch von 35 Prozent erreicht. Das Thema Wohnen, eines der Stammthemen der sozialistischen Sinn Féin, wurde jedoch in den letzten Monaten vom Thema Migration überschattet.

Sinn-Féin-Parteichefin Mary Lou McDonald (links) feiert zusammen mit EU-Kandidatin Kathleen Funchion (Mitte) den Zugewinn eines EU-Mandats. Das Umfragenhoch vom letzten Jahr schlug sich jedoch nicht im Wahlergebnis nieder. AP/Brian Lawless

Die sozialdemokratische Labour-Partei und die rechtsgerichtete Partei Independent Ireland, die bisher nicht im EU-Parlament vertreten waren, erreichten jeweils ein Mandat. Dazu kommen zwei unabhängige Kandidaten. Die Grünen, die in Irland der Dreiparteienkoalition angehören und bisher zwei EU-Abgeordnete stellten, scheiden aus dem EU-Parlament aus.

Wählerinnen und Wähler stimmen im irischen Wahlsystem in der Reihenfolge ihrer Präferenz mit "1", "2" oder "3" ab, mit einer einzigen übertragbaren Stimme. Man kann also nach dem Ankreuzen der ersten Wahl aufhören oder so vielen Kandidaten auf dem Wahlzettel eine sogenannte Vorzugsstimme geben, wie man möchte. Wenn mehr als eine Vorzugsstimme abgegeben wird, weiß der Wahlleiter, dass diese Stimme auf den Kandidaten der zweiten Wahl übertragen werden soll, falls der bevorzugte Kandidat ausscheidet oder mit einem Überhang an Stimmen gewählt wird. (APA, red, 14.6.2024)