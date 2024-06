Der Rapper zahlte 57,3 Millionen Dollar für ein Haus des japanischen Architekten Tadao Ando – und verwandelte das Gebäude danach in eine Ruine

Der US-amerikanische Rapper Kanye West fällt immer wieder durch schräge Aktionen auf. AFP/Angela Weiss

Der US-amerikanische Rapper Ye, 47, bekannt geworden unter seinem bürgerlichen Namen Kanye West, ist nicht nur ein erfolgreicher Musiker, sondern auch Musikproduzent und Modedesigner. Sein Vermögen wurde 2020 auf über drei Milliarden US-Dollar geschätzt.

Immer wieder fällt der Musiker durch sein großspuriges Verhalten und kontroversielle Aussagen auf. Seine rassistischen und antisemitischen Äußerungen haben ihn auch schon lukrative Jobs gekostet. So beendete etwa Adidas im Herbst 2022 die Zusammenarbeit mit ihm.

2021 kaufte Kanye West das Haus des japanischen Architekten Tadao Ando (Mitte) in Malibu und ließ es entkernen, denn das Interieur gefiel ihm nicht. Screenshot The New Yorker

Das Magazin New Yorker berichtet nun von einer weiteren mit Selbstüberschätzung einhergehenden Aktion. Im Sommer 2021 kaufte Ye eine Strandvilla in Malibu, die der japanische Stararchitekt und Pritzker-Preisträger Tadao Ando gebaut hatte. 57,3 Millionen Dollar kostete die Anschaffung. Trotz Bewunderung für Ando habe dem Rapper das Interieur des Hauses nicht gefallen, und er ließ es entkernen.

Da West das Geld ausgegangen sein soll, steht das Gebäude jetzt wieder zum Verkauf. Es in den Ursprungszustand zu versetzen soll angeblich mehr als zehn Millionen Dollar kosten, so der New Yorker. (red, 14.6.2024)