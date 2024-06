"Was unternehmen wir mit den Kindern am Wochenende?" Eine Frage, die sich auch Roland Bamberger und seine Frau Svenja Bamberger-Frick immer wieder stellten. Und 2018 kurzerhand das Portal familienausflug.info gründeten. Seither ist das Projekt ordentlich gewachsen und kann jährlich auf 15 Millionen Seitenaufrufe verweisen. Gelistet sind mittlerweile 13.000 familienfreundliche Ausflugsziele in Österreich, Deutschland, Südtirol und der Schweiz.

Eine Runde Minigolf, mit Lamas wandern oder doch in den Zoo? Getty Images

Weil man bei so einem riesigen Angebot leicht den Überblick verlieren kann, wurde ein Award ins Leben gerufen, der die beliebtesten Ausflugsdestinationen im jeweiligen Land kürt. Grundlage dafür sind Millionen Bewertungen ausgewählter Onlineportale sowie tausende Userinnen- und Userbewertungen auf der Website.

Die Ausflugsziele des Jahres 2024 in Österreich sind: