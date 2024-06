Ein rund 400 Jahre altes chinesisches Herrenhaus, von Künstler Ai Weiwei gerettet, bunt bemalt und nun in Bad Ischl aufgestellt. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Wer anklingen lässt, viel habe die Kulturhauptstadt seit der Eröffnung im Jänner nicht von sich reden gemacht, dem widerspricht Elisabeth Schweeger vehement. Das muss sie als Intendantin natürlich, sie hat damit aber nicht unrecht: Laufend gibt es Veranstaltungen, und spricht man mit Leuten aus der Region, werden diese auch gut angenommen. "Alles, was wir machen, ist voll, bummvoll", sagt Schweeger. Über internationale Medienpräsenz kann sie sich auch nicht beschweren, und obendrein kommen ihr inzwischen, wenn sie durch die Straßen des Kaiserstädtchens Bad Ischl geht, immer mehr freundliche Gesichter entgegen. "Halten Sie durch"-Botschaften bekommt sie auch, sagt sie.

Trotzdem ist es in Restösterreich nicht leicht, den Überblick über das kleinteilige Programm und Highlights zu behalten. Genau richtig zum Beginn der Tourismushauptsaison ist jetzt aber ein richtig großer Name programmiert: Ai Weiwei – noch dazu im Park, den Stallungen und dem Marmorschlössl auf dem Gelände der Kaiservilla in Bad Ischl! Es ist eine mit 42 Arbeiten nicht nur umfangreiche, sondern auch spektakulär schöne Schau!

Hallstatt trifft China

Schon aufgrund der Location: Ein 400 Jahre altes chinesisches Herrenhaus aus knorrigem Holz auf Kristallsockeln hat der chinesische Künstler bunt angemalt, noch schöner ist es mit Bergkulisse im Rücken nur bei Sonnenuntergang. Zwölf chinesische Tierkreiszeichen gruppieren sich um den Springbrunnen vor der Kaiservilla, ähnlich wie ihre heute teils verschollenen Vorbilder einst den Brunnen im Alten Sommerpalast in Peking umstanden.

Forever-Fahrräder kamen in Ai Weiweis Jugend in China Statussymbolen gleich. Diese Arbeit überhöht sie noch. In Bad Ischl teilen sie sich den Raum mit Hallstätter Statussymbolen:bronzenen Prunkhängefiebeln. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Die Schau ist zudem toll kuratiert. Hergebracht hat sie Alfred Weidinger. Transcending Borders ist keines der 200 Projekte von Salzkammergut 2024 selbst, sondern eines von 100 assoziierten. Das heißt, das Festivaljahr bewirbt sie in seinem Programm mit, organisiert und finanziert wurde sie aber von den Oberösterreichischen Landesmuseen. Man habe sich angeschaut, was im Kulturhauptstadtprogramm fehle, sagt deren Leiter Weidinger, und erkannte, es ist die Hallstattkultur. Der Gedankenweg zu Ai Weiwei, selbst ein Sammler chinesischer Antiken, war kurz. Man hat Stücke der eigenen Sammlung ausgewählt, dem Künstler vorgestellt und der hat seine Pläne dazu retourniert.

Dieser eigentliche "Dialog" in Farben, Materialien und Themen findet im Marmorschlössl statt. Da teilen sich goldene Forever-Fahrräder aus China den Raum mit bronzenen Prunkhängefiebeln aus Hallstatt – beide in ihrer Zeit und Kultur Statussymbole. 2700 Jahre alte Hallstätter Henkeltöpfe finden sich neben einer 2500 Jahre alten Vase aus der Han-Dynastie mit Ai-Weiwei'scher Coca-Cola-Aufschrift wieder. Skelettreste aus Hallstatt korrespondieren mit dem Werk Remains von 2015: Porzellannachbildungen menschlicher Knochen aus einem Arbeitslager von Ende der 1950er. Sexspielzeug aus Jade von Ai Weiwei ist ein gewitzter Kontrast zu Hallstätter Hohlwulstringen.

In den Stallungen lässt Ai Weiwei einen Papierdrachen für Meinungsfreiheit über einer riesigen Fläche aus kleinen und kleinsten Porzellankugeln fliegen, die zwischen dem sechsten und 13. Jahrhundert als Projektile entstanden sind. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Mittelfinger aus Glas

Nicht zu allem gibt es 1:1-Entsprechungen. Handschellen aus schwarzer Jade und Holz erinnern an die Verhaftung des Künstlers 2011, nach Berlin lebt er nun im Exil in Portugal. Ausgestreckte Mittelfinger aus buntem Muranoglas senden ihr klares Signal an Obrigkeiten. Die Räume rundherum hat der Künstler teils mit selbst designten Tapeten ausgeschlagen: Goldene Überwachungskameras und Handschellen zu beinah psychedelischen Mustern arrangiert erschlagen das Auge, Karawanen von flüchtenden Menschen im Stil altgriechischer Vasenmalerei sind dezenter.

Es ist ein anregender, bunter Querschnitt seiner Arbeit der letzten zehn Jahre. Zwei neueste Streiche sind auch zu sehen: Lego-Nachbauten berühmter Gemälde und 175 weiße Soldatenhelme nach Vorbildern aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie werden zum allerersten Mal gezeigt. Eine glückliche Fügung steht dahinter: Als Kommentar zu den aktuellen Kriegen hatte Ai Weiwei diese Idee noch nicht umgesetzt, als man ihm vorschlug, sie im nahen Gmunden fertigen zu lassen. Vor zwei Wochen erst sind die letzten Exemplare fertig geworden.

Mittelfinger als politische Geste von Ai Weiwei. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Der Gegensatz von Tradition und Zeitgenossenschaft, Handwerkskunst und großer Künstlergeste finden im Werk des Dissidenten auf eine Art zusammen, die ein gutes Beispiel für den Spirit der Kulturhauptstadt ist. Aber auch eines, das kostet: 600.000 Euro – und das auch nur, weil der Künstler den Landesmuseen entgegengekommen ist. Zudem wurde eine auf 125 Stück limitierte Lego-Kopie eines Klimt'schen Attersees für 2500 Euro je Stück aufgelegt, die nun in Verkauf ist und 300.000 Euro einspielen soll.

Verfall mit Seeblick

Von einem solchen Budget für Einzelevents kann das Kulturhauptstadtjahr nur träumen. Und so kann mit dieser opulenten Präsentation etwa die eigene Schau Wie der Skurrealismus in die Welt kommt in der Villa Pantschoulidzeff nicht ganz mithalten. Der Theophil-Hansen-Bau verfällt in Traunkirchen mit Seeblick seit Jahrzehnten. Zuletzt hatte ihn 2014 Kunstfreund Jürgen Hesz erworben, um ihn zum Kunstspeicher umzubauen. Die Revitalisierungspläne sind nach Querelen mit der Gemeinde gescheitert, die Villa ist nun aber immerhin bis September zugänglich. Gezeigt werden im Geiste des lokalen Künstlers und Autors Walter Pilar (1948–2018), dem Erfinder des Kombiworts von "skurril" und "Surrealismus", im mal besseren (Ballett zweier Wasserwerfer), mal schlechteren Sinn ausgefallene Werke. So richtig zieht das nicht.

Wolfgang Pilars Hochaltar in der Villa Pantschoulidzeff ist mit religiösen und ideologischen Symbolen dekoriert. Die Schaufel vorne füllt sich mit Wasser, bis der ganze Altar kippt. Ein vielsagendes Werk.

Die vom Linzer Lentos kuratierte Ausstellung Das Leben der Dinge. Geraubt – verschleppt – gerettet macht in Lauffen einen soliden, zeitgenössisch reflektierten Job. Die Comic-Schau Verborgen im Fels. Der Berg, das Salz und die Kunst erzählt im Steinberghaus in Altaussee niederschwellig die Geschichte von den Nazis ab 1943 im Salzstollen gelagerter Kunstwerke. Sie kann als Ergänzung zur Schau Die Reise der Bilder im Lentos gesehen werden – ebenso wie Wolfgang Gurlitt. Kunsthändler und Profiteur im Stiegenhaus des Kammerhofmuseums Bad Aussee. In der wird die Sammlungstätigkeit des ab 1940 ansässigen Berliners in der Nazizeit (problematische Provenienzen) mit seinen Kulturverdiensten um die Region nach dem Krieg abgewogen. In Führungen, hört man, kann da aber mitunter zu viel Parteinahme für Gurlitt mitschwingen.

Gute Absicht, schwierige Bedingungen

Es ist ein Beispiel dafür, wie es trotz guter Kulturhauptstadt-Absicht dort, wo es wehtun könnte, schwierig wird. Etwa weil die Kulturhauptstadt strukturell auf ehrenamtliche Vermittler angewiesen ist, die sich nicht ganz vorschreiben lassen wollen, wie sie vermitteln. Im Fall der jüdischen Wiener Familie Mautner, die sich sehr um die Dokumentation des Salzkammerguts zur Jahrhundertwende verdient gemacht hat, dann aber vor den Nazis flüchten musste, weigern sich Institutionen, ihre Archive für Aufarbeitung zu öffnen.

Die japanische Künstlerin Chiharu Shiota zeigt mit "Wo sind wir jetzt?" im KZ-Gedenkstollen Ebensee ihre bisher größte Installation. Die leeren Kleider stellen Fragen nach An- und Abwesenheit. Es geht um Erinnerungskultur jenseits militärischer Paraden.

Nicht nur stelle die FPÖ zudem zu allen Projekten Anfragen, wie viel sie kosten. Selbst die Pudertanz-Performance von Doris Uhlich zur Eröffnung im Jänner, nach der man eine Woche lang böse E-Mails persönlich beantwortet hat, soll unter Einheimischen immer noch Thema sein. Es ist eben so: Üblicherweise wollen Städte Kulturhauptstadt werden, weil sie kein oder ein schlechtes Image haben. Im Salzkammergut dagegen herrscht vielfach die Sorge, dass das bisherige Image angekratzt wird. Nazistollen statt Zaunerstollen, wer will das schon? Und doch gibt es die Menschen aus der Region, die für die Installation Wo sind wir jetzt? von Chiharu Shiota, die im KZ-Gedenkstollen Ebensee Erinnerungskultur befragt, zwei Wochen lang rote Fäden an ein Netz geknüpft haben.

Streit um die Farbe Rosa

So ein kritischer lokaler Geist ist auch der Bootsbauer und Künstler Wolfgang Müllegger. "Wenig distanziert", sagt er, seien die Einheimischen oft zu ihrer Geschichte. Er und Georg Holzmann steuern das Projekt Wohlstand (Afterparty) bei. Dafür sind sie voriges Jahr sechs Wochen lang die Donau abwärts gefahren, haben in Ungarn oder Rumänien mit Menschen über politische Unfreiheit und Care-Arbeit geredet. Ein rosarotes, zerschnittenes Boot fungiert nun in Bad Aussee als Fingerzeig. Seine kleinen Sockel erinnern an Sektkorken. Nach der Aufstellung habe es auf Facebook einen "Shitstorm" gegeben, sagt Müllegger: Für sowas sei Geld da, Rosa gehe sowieso nicht, auch auf dem Land müsse man sich jetzt so etwas schon anschauen!

Die Künstler Georg Holzmann und Wolfgang Müllegger (v. li.) ziehen ihr Boot, mit dem sie für "Wohlstand (Afterparty)" die Donau befahren haben, bis zur nächsten Einstiegsmöglichkeit in den Bega-Kanal in Rumänien. Uli Loskot

Nicht nur, weil durch die Kulturhauptstadt auf dem Land künstlerische Netzwerke entstehen, wo bisher keine waren, sieht Müllegger aber das Positive. "Es kommen so viele Themen auf, die natürlich heuer nicht abgearbeitet werden können, aber sie wirken fort. Das ist ein Regionalentwicklungsprojekt, ein Wachrütteln aus unserem Dornröschenschlaf."

Erste Folgen

Und das machen auch viele kleine, leicht zu übersehende Projekte. Die Ausstellung Mein Kleiderkasten in der Trinkhalle in Bad Ischl ist beim Besuch vor Ort auch ein Plaudertreffpunkt. An Workshops über Bodenversiegelung haben Bürgermeister aus der Region teilgenommen. Diesen Samstag fand die erste Salzkammer-Pride in Bad Ischl statt – man spüre dagegen Widerstand, so Schweeger, und trotzdem sehe man, dass so etwas möglich ist.

Die Ausstellung "Kunsthändler und Profiteur" zu Wolfgang Gurlitt im Kammerhofmuseum Bad Aussee. Manchen Einheimischen ist sie zu unkritisch.

Ihr zufolge verfestigen sich auch bereits Initiativen des Kulturhauptstadtjahres darüber hinaus, etwa die Revitalisierung aufgelassener Bahnhöfe oder ein neues Kunstquartier. Zudem gebe es jetzt hier Leute, "die gelernt haben, wie man Förderanträge einreicht und etwas auf die Beine stellt". Es sind dicke Bretter, die Schweeger zu bohren hat. Aber die Mission lohnt. (Michael Wurmitzer, 16.6.2024)