Soll jeder 18-Jährige in Österreich ein Konto bekommen, auf dem 25.000 Euro liegen, die der Staat bereitstellt? Ermöglichen soll dieses Geld Chancengleichheit. Daher auch der Name: Chancenkonto. Entnommen werden darf das Geld nur für eine Ausbildung, beim Erwerb einer Immobilie oder bei der Gründung eines Unternehmens. So lautete bisher die von Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger ventilierte Idee.

Doch nun wurde das Chancenkonto um die Idee der Pensionsvorsorge erweitert. Die 25.000 Euro können auch am Kapitalmarkt investiert werden. Pro Jahr soll es möglich sein, privat 3000 Euro auf dieses Konto dazuzahlen zu können. Das ist das Ergebnis einer Reformgruppe, die von Meinl-Reisinger zu diesem Thema beauftragt wurde. Involvierte Ökonomen und Finanzexperten haben nun – wie berichtet – diesen Vorschlag auf den Tisch gelegt. Das Chancenkonto soll damit die dritte Säule der Pensionsvorsorge (also die private) stärken.

Britisches Vorbild

Vorbild dafür ist der Lifetime-Saving-Account aus Großbritannien. Das ist ein individuelles Depot, auf das privat jährlich maximal 4000 Pfund eingezahlt werden können. Dafür wird man vom Staat mit 1000 Pfund Bonus belohnt, maximal 32 Jahre lang. Wie risikoreich das Geld veranlagt wird, ist eine Entscheidung, die jeder Kontoinhaber für sich treffen kann.

Diesem Modell folgend könnte das Chancenkonto in Österreich auch für die Pension genutzt werden. Das klingt erst einmal verlockend. Vor allem wenn man den Zinsenrechner bemüht. Wer die 25.000 Euro investiert und jährlich eine Rendite von fünf Prozent erwirtschaftet, kann sich nach 40 Jahren über knapp 176.000 Euro freuen – private Zuzahlungen sind hier noch nicht eingerechnet. Das Risikoprofil der gewählten Veranlagung soll während der Laufzeit verändert werden können.

Vorzeitige Entnahmen sollen möglich bleiben, aber nur zweckgebunden für die im Grundkonzept angedachten Themen Bildung, Immobilienkauf und Unternehmensgründung. Ab Pensionsantritt soll über das erwirtschaftete Kapital frei verfügt werden können – und zwar KESt-frei. Steuerfrei sollen übrigens auch Entnahmen während der Laufzeit werden.

Lob und Kritik

Ein Kapitalmarktexperte sagt zum STANDARD, dass er der Idee als Vorsorge für die Pension einiges abgewinnen kann. Es sei eine Tatsache, dass künftige Generationen über das Umlageverfahren weniger Pension erhalten werden als ihre Großeltern. Mit so einem Konto würde die in Österreich vorherrschende Verteufelung des Kapitalmarkts möglicherweise auch reduziert, weil viele Menschen ein Investment hätten, dessen Grundstock bereitgestellt wurde.

Kritiker sehen in Meinl-Reisingers Vorstoß eine unnötige Verteilaktion, Helikoptergeld und ein Wahlzuckerl. Auf der Plattform X bekommt die Idee viel Gegenwind. Kritik kommt aber auch aus den eigenen Reihen. Innerhalb der Neos sorgen vor allem die Themen Stichtag und Finanzierung für Debatten. Die Kosten für das Chancenkonto bezifferte Eco-Austria-Direktorin Monika Köppl-Turyna mit rund 1,8 bis 2,2 Milliarden Euro pro Jahr.

Als Gegenfinanzierung kann sich Meinl-Reisinger Reformen bei den "Wahlzuckerln der Vergangenheit" vorstellen – aber auch dass das Pensionsalter um ein Jahr erhöht wird. Laut Köppl-Turyna würde ein Jahr länger arbeiten nach Angaben des Sozialministeriums kurzfristig 2,8 Milliarden Euro pro Jahr einbringen, längerfristig nach eigenen Berechnungen drei Milliarden Euro. Offen ist im Konzept noch, ob die 25.000 Euro vom Staat auf einmal oder über viele Jahre verteilt in Tranchen eingezahlt würden.

Ältere gegen Jüngere ausspielen

Neos-interne Befürworter betonen, dass mit dem Chancenkonto ein Startkapital geschaffen würde. Denn gerade in der Mitte der Gesellschaft gebe es wenig Vermögen. Wer Geld etwa für Bildung entnehme, investiere damit auch in die Chance einer guten Beschäftigung und verringere Arbeitslosigkeit. Wer sich ein Eigenheim sichern könne, erwerbe damit auch einen Inflationsschutz und erhalte sich Kaufkraft. Wer ein Unternehmen gründe, schaffe meist auch einen gesellschaftlichen Aufstieg. Das seien auch die Gründe dafür, dass Geld vorzeitig ausschließlich für diese Zwecke entnommen werden dürfe und nicht für den Konsum.

"Wird es mit der SPÖ nicht geben", schmettert die stellvertretende Klubvorsitzende der SPÖ, Eva-Maria Holzleitner, das Chancenkonto via Aussendung ab. Sie sieht darin ein "Ausspielen von Älteren gegen Jüngere". (Bettina Pfluger, 14.6.2024)