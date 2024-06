Mit Apple Intelligence steigt auch der Konzern aus Cupertino in das KI-Rennen ein. Siri kann Fragen auch an ChatGPT weiterleiten, was bei Elon Musk für Unmut sorgte

Apple-CEO Tim Cook bringt KI auf Apple-Geräte. Die Fans müssen sich jedoch in Geduld üben. AFP/BAY ISMOYO

Jetzt ist die Katze also aus dem Sack: Auf der Keynote zur hauseigenen Entwicklerkonferenz WWDC hat auch Apple endlich gezeigt, was man sich in Cupertino unter KI vorstellt. "Apple Intelligence" heißt das System, das künftig in verschiedene Produkte des Konzerns integriert wird. Vor allem Siri – in der Vergangenheit eher der Nachzügler unter den Smart Assistants – wird dabei eine starke Rolle zukommen. Das Team des Web-Ressorts hat das Event in einem Liveticker begleitet, die Präsentation noch am gleichen Abend eingeordnet sowie anschließend alle offenen Fragen – insbesondere jene zu den unterstützten Geräten – beantwortet.

Eingebettet wird Apple Intelligence in die neuen Betriebssysteme iOS 18, iPad OS 18 und MacOS Sequoia, es ist in Apples Ökosystem integriert und kann über Gerätegrenzen hinweg genutzt werden. Im Bereich der Textverarbeitung kann das System Texte zusammenfassen, umformulieren und auf Fehler überprüfen. Im Bereich der Bildgenerierung können in Chats via KI passende Bilder oder gar Emojis – Apple nennt sie "Genmojis" – erstellt werden. Außerdem können Funktionen in Apps via Siri-Sprachbefehl gesteuert werden.

Das sind nützliche Features, und Beobachter lobten unter anderem die tiefe Integration in das Ökosystem. Allerdings wird Apple Intelligence nicht bald und vor allem nicht für alle verfügbar sein: Von den bisher erhältlichen Smartphones sollen lediglich das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max unterstützt werden. Verfügbar sein soll Apple Intelligence im Herbst 2024, und das vorerst nur in englischer Sprache. Weitere Sprachen sollen ebenso erst 2025 nachgereicht werden wie diverse Funktionen, darunter die erweiterte App-Steuerung via Siri.

Die Rolle von OpenAI

Für das Vorhaben hat Apple ein eigenes großes Sprachmodell (LLM) entwickelt, Details dazu werden in einem ausführlichen Blogbeitrag genannt. Viele Funktionen laufen direkt auf dem Smartphone, andere über eine eigene Cloud-Lösung von Apple. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit einer optionalen Anbindung von OpenAIs ChatGPT: Auf Wunsch wird es möglich sein, via Siri direkt Fragen an den beliebten KI-Bot zu stellen. ChatGPT wird dabei aber nicht direkt in iOS integriert.

Diese Kooperation hatte teils für Verwirrung gesorgt. So drohte Elon Musk mit einem Apple-Verbot in seinen Unternehmen, weil er Spionage durch OpenAI fürchtete. Musk gehörte zu den Mitgründern von OpenAI, ist nun aber mit seinen ehemaligen Wegbegleitern im Streit und ging sogar so weit, das Unternehmen und dessen CEO Sam Altman zu klagen: Er wirft ihnen vor, die ursprünglich gemeinnützige Mission verraten und sich kommerziell ausgerichtet zu haben. Diese Woche zog Musk die besagte Klage jedoch zurück, eine Begründung dafür nannte er nicht.

NSA und OpenAI

Übrigens hieß es weiters zuletzt in einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass Apple kein Geld an OpenAI für die ChatGPT-Kooperation zahlt. Stattdessen soll Altman sich über eine höhere Verbreitung freuen und hoffen, dass daraufhin mehr Menschen ein kostenpflichtiges ChatGPT-Plus-Abo abschließen. Zuletzt hieß es, dass OpenAI den hochgerechneten Jahresumsatz auf 3,4 Milliarden Dollar verdoppelt habe, dieser Umsatz kommt fast komplett durch ChatGPT-Plus-Abos zustande.

Ergänzend dazu waren diese Woche personelle Veränderungen bei OpenAI zu beobachten. Neben der neuen Finanzchefin Sarah Friar dürfte vor allem für Aufsehen sorgen, dass Paul M. Nakasone Teil des Vorstands wird und dort seine Expertise in Sicherheitsfragen einbringen soll. Nakasone war zuvor von Ex-Präsident Donald Trump zum Chef des US-Geheimdienstes NSA ernannt worden und übte diese Funktion bis Februar 2024 aus.

"Recall" wird verschoben

Eine nach wie vor innige Partnerschaft pflegt OpenAI aber weiterhin auch zum Softwareriesen Microsoft. Und dieser musste diese Woche bekanntgeben, dass der Start der umstrittenen "Recall"-Funktion verschoben wird. Hier soll das System alle paar Sekunden einen Screenshot des Bildschirms machen, damit eine KI die Inhalte auswerten kann. Dazu wurden Bedenken in Sachen Datenschutz und Sicherheit laut, nun startet Recall nicht wie geplant am 18. Juni, sondern wird zunächst im kleineren Rahmen des "Windows Insider"-Programms getestet.

Und Zwist gab es diese Woche letztlich auch bei der Frage, wie KI eingesetzt wird und was das für die Kreativwirtschaft bedeutet. So schwärmte Ashton Kutcher davon, Menschen in Hollywood durch Tools wie OpenAIs Sora zu ersetzen und erntete dafür reichlich Kritik. Hierzulande wiederum fordert die Verwertungsgesellschaft AKM politische Maßnahmen zu KI: AKM-Präsident Peter Vieweger sieht Chancen, aber auch Risiken für seine Mitglieder und fordert unter anderem, dass die Nutzung von Werken für KI-Produkte transparent gemacht und abgegolten wird.

Das wäre wohl etwas, das sich viele Kreative nicht nur für Österreich wünschen, sondern auch für den US-Markt, wo der Großteil der LLMs entsteht. Wiewohl Meta derzeit versucht, ein Sprachmodell speziell für Europa zu entwickeln – auf Basis von öffentlichen Facebook-Postings, die diesseits des Atlantik abgesetzt werden. (Stefan Mey, 15.6.2024)