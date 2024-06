Die Occupy-Wall-Street-Bewegung inspirierte Ingrid Robeyns "Limitarismus". AP/Frank Franklin II

Nach einer Dekade hatte Ingrid Robeyns endlich das neue Wort. Zehn Jahre lang, seit 2011 und inspiriert von der Occupy-Wall-Street-Bewegung, hatte die in Utrecht in den Niederlanden lehrende Sozialphilosophin sich mit Über-Reichtum und dessen krass inegalitärer gesellschaftlicher Verteilung beschäftigt. Dann prägte sie für ihre These, ein solcher Wohlstand müsse gedeckelt werden, es sei nötig, eine Obergrenze, ein Limit, zu bestimmen, den Begriff "Limitarismus".

Große Leitfragen

Ebenso heißt nun ihr im Original auf Englisch geschriebenes Buch, das Anfang dieses Jahres im Londoner Verlag Allen Lane erschien und bereits jetzt auf Deutsch, in einer soliden Übertragung, vorliegt.

Robeyns, die auch bei Amartya Sen studierte, dem indischen Wirtschaftswissenschafter und Philosophen, der seine Denk- und Forschungskarriere zwischen Großbritannien und der Ost- und der Westküste der USA verbrachte, im englischen Cambridge, in Boston, in Cambridge bei Boston und an der Stanford University in Palo Alto, stellt gleich zu Beginn ihre großen Leitfragen vor. Sie lauten in einer Melange aus Philosophie, Ethik und Ökonomie: Wie sehen wir uns als Menschen im spiegelnden Angesicht zunehmender Ungleichheit? Wie verstehen wir unser moralisches Verhältnis zu anderen Menschen? Wie soll mit den Legitimationen und Erklärungsversuchen von Superreichen umgegangen werden, die darlegen, wieso sie derart viel Geld und Macht besitzen? Welche Verantwortung ergibt sich aus diesem Netz von Konstellationen für eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung für "vulnerable" Menschen wie dafür, öffentliche Güter staatlicherseits bereitzustellen?

Akute Verhältnisse

Das sind, in zehn Kapiteln abgehandelt, manchmal Fragen, die sich eher auf aktuell akute Verhältnisse in den Vereinigten Staaten von Amerika fokussieren oder auf Schwellenländer wie Indien, die ein immenses Binnenspannungsverhältnis zwischen Hightech plus Raumfahrtambitionen und Slums, epidemischer Armut und durch Kasten zementierter Aussichtslosigkeit kennzeichnet, und weniger auf west- und mitteleuropäische Länder.

So denkt man beim Geben und Nehmen im Neoliberalismus umgehend an den derzeitigen US-Präsidentschaftswahlkampf, der der mutmaßlich teuerste aller Zeiten werden dürfte und in dem einer der einflussreichsten Spender der Republikanischen Partei Charles Koch ist, unternehmerisch engagiert bei Erdöl, Erdgas, Chemie. Ohne ihn, den Milliardär, würde auf einen Schlag die die Demokratie aushöhlende Wahllügen-Propaganda der radikal-libertären Extremisten jäh verdorren.

Robeyns versteht es, klar vor Augen zu führen, was Super-Reichtum ist. So rechnet sie das Vermögen der zehn reichsten Briten – ein jeder von ihnen mindestens zehn Milliarden Pfund schwer – in Wohnungen um. Zehn Milliarden Pfund entsprechen: 10.000 Dreizimmerwohnungen in London (wenn auch nicht in der allerbesten Lage).

Obergrenze zehn Millionen Euro

Sie versteht es ebenso, klar zu skizzieren, welche politischen Regulierungen einzuführen wären, um diese extrakrasse Hyperkonzentration aufzulösen. Ihr konkreter Vorschlag lautet, auch und erst recht nach nicht wenigen Gesprächen mit Superreichen, von denen einige ankündigten, ihr Vermögen zur Gänze philanthropisch-mäzenatischen Projekten zu vermachen: In einem Land, das gesellschaftlich ähnlich homogen sei wie ihr Bezugspunkt, das Koninkrijk der Nederlanden, solle Privatvermögen auf maximal zehn Millionen Euro begrenzt werden.

Alles darüber hinaus müsse zu einhundert Prozent der Staat abschöpfend umverteilen. Fiskalpolitik müsse europaweit, ja global miteinander so vernetzt werden, dass es nicht eine Steueroase mehr gebe. Aus den Einkünften einer erhobenen Erbschaftssteuer sei eine Art finanzieller Teilhabe-Kickstart für alle jungen Menschen gleichmäßig zu ermöglichen.

Ingrid Robeyns, "Limitarismus. Warum Reichtum begrenzt werden muss". € 27,50 / 384 Seiten. S.-Fischer-Verlag, Frankfurt am Main 2024 S. Fischer

Moral und, ach, der Mensch

Das ist alles nicht wirklich und umstürzend neu. Noch ist es barrikadenstürmerisch. Der Pariser neo-marxistische Soziologe Thomas Piketty machte sich ja mit einigen Publikationen über ebendieses Feld von Reichtum und Umverteilung in den letzten zehn Jahren einen Namen, auch wenn seine umfangreichen Bände mehr gekauft denn gelesen worden sein dürften. Im Unterschied zum Franzosen flicht Robeyns in ihren Argumentationsstrang geerdet nachhaltig und überzeugend klingende moralische Punkte ein. Was das Ganze nicht wirklich realpolitisch umsetzbarer anmuten lässt.

Ein wenig mehr als merkwürdig ist, dass sie die antidemokratischen Einflüsse von Superreichen anklagt, aber die Großen der sozialen Medien, allesamt ja Privatunternehmen, außer Acht lässt. Was sie rousseauistisch in ihrem Idealkonzept skizziert, ist, dass der Staat per se eine Idealkonstruktion ist. Wie sich Limitarismus den Gezeiten politischer Moden, politischer Zugriffe und, noch gefährlicher, Willkür nach Kassentageslage zwischen Korruption, Klientelpolitik und Illiberalität entziehen kann, bleibt eher im Dunkeln. (Alexander Kluy, 15.6.2024)