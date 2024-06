Alles begann mit einem Bindfaden beim Drachensteigen. imago/fototraube.de

Begonnen hat es mit einem Bindfaden von jener Qualität und Stärke, wie ihn Knaben früher oft, doch heute immer seltener beim Drachensteigen benutzen. Und mit der bubenstarken Sehnsucht, sich wie Persennick und Ploetz genau mit solch einem Faden einen Freund zu fangen. Gabriel hat diese Geschichte von A. Knoff in jungen Jahren regelrecht verschlungen, wieder und wieder gelesen, und selbst heute, da er groß und einigermaßen erwachsen ist, überfliegt er die zwei Seiten des Erzählbändchens immer dann, wenn er sich unzulänglich, allein und schmächtig fühlt.

Gabriel war, genau wie Persennick, ein Einzelkind und Einzelgänger, damals auf dem Schulhof, später dann beim Studieren, und fand sich plötzlich, vom Leben überrascht, nach dem Tod des Vaters dazu gezwungen, den florierenden Familienbetrieb am Stadtrand zu übernehmen. Er lebt allein, doch der Wunsch, einen Bindfaden zum Freundefangen einzusetzen, ist ihm geblieben. In jeder seiner Jackentaschen hat er dafür eine zwölf Meter lange Schnur parat, aufgewickelt auf Karton, griffbereit, um in Ausnahmesituationen, in einsamen, verzweifelten Momenten, theoretisch zumindest einen Ausweg zu haben, einen Weg in eine andere Welt als die, die ihn umgibt. Er hatte so viele Rollen gespielt, so vieles herbeigeträumt, herbeiphantasiert, dass er manchmal gar nicht mehr wusste, wer er war und wo die Wirklichkeit anfing.

Eins bin ich, zwei zwick mich.

Über die Jahre ein guter Beobachter

Über die Jahre war aus Gabriel ein guter Beobachter geworden. Beim Radfahren, wenn die Spaziergänger an ihm vorbeiflirrten, links, rechts, links, beim Schwimmen, einatmen, Kopf nach links, eine enge rote Badehose, ausatmen unter Wasser, einatmen, Kopf nach rechts, zwei Bikinimädchen, beim Wandern auf den Kienstein hinauf, wenn an ihm, da freilich langsamer, Bäume, Blumen und Menschen vorüberzogen. So konnte man auch in kontextlose Sprachfetzen eintauchen, sozialen Minikontakt, Momentkontakt pflegen, weil der Rest einer Geschichte, einer Begegnung, einer Situation sich ohnehin viel erfüllender in der eigenen Phantasie abspielte.

Es ist weit nach Mitternacht. Gabriel steht in einer Disco am Rand der Tanzfläche und schaut auf zuckende Busen und Bodys und ins grelle Stroboskoplicht. Er hat einen Wodka Kahlua in der Hand, nippt ab und zu am Glas, lässt sich treiben. Und er treibt es bunt.

Na, schöne Frau, öfters hier? Darf ich Ihnen meine Sammlung zeigen? Wissen Sie, ich sammle Bindfäden aller Art.

Vielleicht Lust, uns gegenseitig aufs Kreuz zu legen? Ich hab ein bisschen Judo drauf, gelber Gürtel und so.

Magst du mein dreibeiniges Kunekune kennenlernen? Das hab ich vor drei Jahren aus dem Tierheim gerettet, es wohnt bei mir im Obstgarten. Haha, was ein Kunekune ist?

Ich kann auch einen auf Ryan Gosling machen, wenn du möchtest, wenn du umgekehrt mein Hollywood bist.

Zu dir oder zu mir, Tinder-Girl? Flüstere mir heißen Chit-Chat ins Ohr.

Hey, liebste Nathalie, wie erfreulich, dass du mich grad auch nach rechts getindert hast. Ich fand deine Reisefotos, speziell das, wo du so krass waghalsig an der Klippe stehst, voll süß. Da dachte ich mir, du brauchst jemanden, der dich das nächste Mal festhält. Magst du Hunde oder Katzen? Tattoos oder nackte Haut?

Hey du, um dich herum herrscht auf der Tanzfläche ja gähnende Leere. Bist du eine Agentin in geheimer Mission? Falls ja, muss ich das Match wohl auflösen, um mir nicht die Finger an dir zu verbrennen!

Sagst du das jeder Frau?

Aber nein, ich bin auf der Suche nach der Liebe meines Lebens.

Pling, Herzchen, Konfettiregen: Gratulation, it’s a match! Und dann spielt es Dream On von Aerosmith, und alles und nichts ist passiert. Und Gabriel macht sich auf den Weg in die Bäckerei, machtLicht und Geräte an, knetet Semmeln und befeuchtet sein Johannesbrot. Und die Kraft des Mannes liegt in den Armen, in den Beinen, in den Lippen, hinter der Stirn und in den Augen, in den Hoden und Ohren. Und Nathalie ist auch nicht erreichbar. Und all die dunkelhaarigen Frauen, die schon so lange seine Begleiterinnen sind, und die Apfel- und Nuss- und Zwetschgenbäume im Winter und Frühling und Sommer stehen immer noch da, wo sie immer schon waren. Und auch der Körper mit seinen Fingern, die immerzu gezählt sein wollen, diese Finger! 10-9-8-5-3-2-1. Immer gleich viele. Die hellen Brusthaare, der Mund. Die Lippen, die Mundwinkel nach oben. Und das Gesicht immerzu freundlich. Die Brusthaare mal so, mal so, wogegen auch kontra sein? Die Hände waren kräftig wie eh. Und der Rest. Blieb einfach, wie er war, dünn und sehnig, sehnend.

Du bist so still. Geht’s dir nicht gut? Wer ich? Ja, alles in Ordnung. Ich bin oft still. Weißt du doch. Nichts Neues. Ja, es geht gut. Gut. Dann is ja gut. Klar. Immer.

Eins bin ich, und zwei könntest du sein.

Die E-Gitarre anstecken

Gabriel ist im Wembley-Stadion. Die E-Gitarre anstecken. Er steckt die E-Gitarre an. Das Geräusch, das der Verstärker dabei macht, so sehr lieben. Den Stecker nochmal raus- und reinstecken und nochmal. Die Menge tobt. Hey, how are you? Hey von den Pixies spielen. Die Akkorde stecken schon in seinen Fingern, sie wissen genau, wohin. Diesen Song kann er. Und nichts wird ihn stoppen! Mit einem Mal ist alles weggeblasen. Noch ist es nur ein kleiner Scheinwerfer, niemand sieht ihn, aber die Wärme ist da, er spürt sie.

Ploetz!

Und wach ist er.

Manchmal kommt man im Leben an einen Punkt, an dem man nicht weiterweiß. Vielleicht hat Gabriel sich deshalb einen hellblauen Benz zugelegt, eine Drohne, eine E-Gitarre, einen motorisierten Protein-Shaker, hippe Klamotten, Anti-Aging-Cremes, hat sich verschiedenste Mental-Coach-, Ernährungs- und Fitness-Apps aufs Handy geladen, ja selbst Kokain ausprobiert, aber alles ohne Erfolg, noch immer hat er nicht verstanden, was es heißt, Mann zu sein.

Nach dem Tod des Vaters

Nach dem Tod des Vaters kam sich Gabriel noch unzulänglicher vor. So sehr hatte er es ihm recht machen wollen. Ein guter Sohn sein. Einer, auf den der Vater stolz sein konnte. Doch der Faden zwischen ihnen war immer zu kurz gewesen, verknotet, abgerissen. Noch aus dem Grab heraus hört er den Vater: Sei ein Mann! Zumindest den Toten sollte man doch den Mund verbieten können. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Art unglücklich, heißt es bei Tolstoi. Die Abweichung eines einzigen Faktors reicht, um aus einer glücklichen eine unglückliche Familie zu machen. Nicht umsonst hat er sein dreibeiniges Schwein Anna Karenina getauft. Gabriel hatte schon immer das Gefühl, der Faktor zu sein, der nicht passte, dem etwas fehlte zum Glück, genau wie seinem Schwein das vierte Bein.

Eins bin ich, und two are the graves in the family plot.

Er mag jetzt nicht mehr an seine Familie denken, macht stattdessen zwanzig Klimmzüge und dann noch je zwei Sätze Der Hund, Der Krebs, Das Känguru. Und dann noch so viele Einarmige Devil’s Presses bis er vor lauter Erschöpfung am Boden der Realität angekommen ist. Anna Karenina sitzt ruhig unter einem der Apfelbäume und schaut zu. Wie gut, dass es nicht nur Männermagazine gibt, die einem sagen, was zu tun ist, wenn man es selbst nicht weiß: 5-4-3-two can play that game.It takes two to tango. Und da packt er auch schon Anna Karenina und wirbelt mit ihr durchs Gras.

Ohne Unglück kein Glück.

Es hätte ein Tag wie jeder andere werden können. Noch bevor der Wecker läutet, wird Gabriel von lautem Poltern geweckt. Irritiert und schlaftrunken öffnet er die Tür. Eins, zwei, Polizei. Die Bäckerei ist abgebrannt. Brandstiftung ausgeschlossen. Kommen Sie mit. Gabriel hört die Worte, spürt nichts, steigt ins Polizeiauto, starrt auf den Schutthaufen, auf verkohlte Trümmer, wundert sich über einen geschmolzenen Metallbrocken, der eben noch sein Ofen war. Er stolpert, er fällt, dann wird es schwarz.

Dann wird es hell.

In seiner Armbeuge eine Nadel, sie geht direkt in sein Tattoo hinein. Ein von ihr hingekritzeltes Ding, ein verwackeltes, unsicheres Herz, Hand Auge Haut Herz – sie mit dem Stift in der Hand, mit der Hand mit wenigen Strichen eine Form festhaltend, die erst recht wieder auf einer Haut festgehalten wird. Papier als ihr Zwischen, die Haut als Medium, zart eingeritzt mit Tinte, permanent festgeschrieben – eine Festschrift. Nathalie.

Der Faden! Die Schnur!

Gabriel schläft ein. Als er wieder aufwacht, denkt er, es werde ihm wieder einfallen, was er gerade eben gedacht hat. Es werde ihm bestimmt wieder einfallen. Er müsse nur daran denken, sich zu erinnern, was er gestern dachte, als er dachte, wie es ihm gelingen könnte. Gerade eben war ihm der Gedanke auf der Zunge gelegen oder wo auch immer Gedanken liegen mögen. Er wusste ja nicht wo. Vielleicht hatten Gedanken ja auch einfach keinen Ort. Vielleicht hielten sie sich stets nur in Zwischenräumen auf. Oder waren, anders herum, selbst Zwischenräume, in denen man sich aufhalten konnte? Der Faden! Die Schnur! Und dann war da plötzlich eine Ahnung, ein Anflug, ein Hauch des Gedankens, von gestern. Der Brand, das Blackout, das tote Schwein! Bam. Wie immer spielt er mit Anna Karenina Balli, damit sie es ihm wieder bringt, von den Hunden abgeschaut. Werfen, sie loben, erneut werfen, hören, wie sie vor Freude grunzt, sie loben. Und dann vibriert sein Handy in der Jackentasche neben dem Faden. NATHALIE! Gabriel hört sein Herz laut schlagen, und während er noch überlegt, was er denken soll, läuft Anna Karenina weiter und weiter und weiter, setzt zum Sprung an, und wie in Zeitlupe sieht er sie mitten im Sprung. Sieht sie in der Luft zuckend zur Seite kippen, dabei seltsam jaulend, ohne den Ball zu fangen, wie sonst, mit der Flanke auf dem Boden aufprallen. Mitten im Sprung! Wie seltsam, denkt er noch. Der Aufprall, ein federnder, zuckender Körper. Auch wenn es manchmal passieren konnte, dass Anna Karenina umfiel, sah es nicht aus, wie es aussehen sollte. Er sagt nur: Ich kann grad nicht.

Das Schwein ist tot. Alles weg. Bloß er noch da.

Und jetzt?

Die Welt vorüberziehen lassen, das Gaspedal des Benz durchdrücken, als stehe man regungslos in der Zeit, entzünde sie, verheddere sich in ihren Fäden und Floskeln, weil nichts Sinn macht, wenn er sie nicht sieht. Doch er saust ja ohnehin weiter, so kann einem nichts, aber auch gar nichts auch nur irgendetwas anhaben.

Der Krankenhausbalkon geht nach Süden, führt den Blick in die immerzu gleiche Richtung. Das ist ja alles schön und gut. Für den Kopf. Doch das Herz! Es pumpt ihm ganz und gar die Augen voll! Packt ihn – er packt die Jacke, in ihr der Faden, die ewige Schnur – SIE packt seine Koffer, SIE zieht ihn – erst recht, wenn er hilflos in einem Bett liegt – packt ihn und seine Augen, zieht sie – ans Wasser, ans Meer, in die Wellen und Wogen hinein, bis die Augen und er, bis er und SIE unter Wasser nun komplett anders sehen. Bei Fischen ist das so, Gabriel, ihre Hornhaut ist viel flacher. Macht nichts, auf dem Meeresgrund gibt es genug zu tun, Seepferdchen zählen, Muscheln, Seegurken, all die Passanten. Ab hier wäre er gerettet. Hier hatte er ein neues Zuhause. Unter Wasser brennt nichts.

Eins ist Wasser, zwei ist Blut.

Und wie durch ein Wunder ist sie da. Steht in der Tür. Nathalie.

Und Gabriel gibt sein Schnurende frei.

(Daniela Emminger, Kilian Jung, 15.6.2024)