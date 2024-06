Hauptsache, die Haare schön – auch neben dem Platz. Cristiano Ronaldo promotet in London den Film "The World at His Feet". IMAGO/Panthermedia

Ich liebe Fußball, aber mit den Fußballern heutzutage habe ich in letzter Zeit so meine Alter-weißer-Mann-Probleme. Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass sich welche von denen in letzter Zeit die Stutzen hinten aufschneiden, sodass ihre mehr oder weniger strammen Waden durch zwei bis drei Löcher scheinen?

Anfangs dachte ich: Hm, denen ist vielleicht ein Gegenspieler mit den Stollen hinten drübergefahren und hat das synthetische Material aufgerissen wie der Eisberg die Titanic? Aber nein, erfuhr ich aus verlässlichen Quellen im Internet: Diese Fußballer plagt das Gefühl, dass es ihren Stutzen, die alle aus extrem dehnbaren Hightech-Fasern hergestellt sind und nicht wie früher aus kratzender Baumwolle, an Elastizität mangle und dadurch die Durchblutung ihrer oft millionenschweren Waden eingeschränkt sei. Also verschafften sie diesen mit ein paar einfachen Scherenschnitten Luft. Wir reden hier übrigens von Stutzen, die sich die allermeisten Fußballer mittlerweile bis halb zum Oberschenkel hinaufziehen, da fehlen eigentlich nur noch die Strumpfhalter.

Ein streitbarer Pfau

Meine Probleme mit den Fußballern heutzutage fingen mit einem Fußballer an, mit Cristiano Ronaldo. Den streitbaren Pfau mochte ich nie, aber als er dann anfing, vor jedem Freistoß eine exakt choreografierte Schrittfolge hinzulegen, wuchs meine Reserviertheit zur soliden Abneigung. Was zur Hölle macht der da? Immer ging er fünf Schritte zurück, als wären das die wichtigsten fünf Schritte seines Lebens, um danach einen Schritt nach links zu machen in einer Art, die die Wichtigkeit der vorigen fünf Schritte noch einmal in den Schatten stellte.

Dann lief er auf Zehenspitzen an und drosch das Arbeitsgerät wahlweise – in die Mauer! Übers Stadiondach! Oder dem Torhüter in die Hände! Ronaldo hat für den immensen Aufwand, den er bei seinen Freistößen betreibt, eine erschütternd niedrige Ausbeute vorzuweisen. Dafür hatte er dann eines Abends die Idee, eines seiner vielen Tore, die er aus dem Spiel heraus natürlich trotzdem schoss, mit einer neuen Pose zu feiern: Er lief zur Eckfahne, sprang hoch, machte dabei eine halbe Drehung, landete breitbeinig und zeigte mit den Fingern, dass ER hier, auf DIESEM Platz, der Chef wäre. Ich! Ich! Ich! Hier! Hier! Hier!

Werbepartnertauglichkeit

Da kam mir eine Idee: Vielleicht hatte der ganze Schwachsinn weniger mit Fußball zu tun als mit dem Internet? Die hundertmillionenfache Zielgruppe der jungen männlichen Fans schaut Fußballspiele ja längst nicht mehr im Ganzen wie wir Alten, sondern häppchenweise in gefälligen Tiktok- oder Instagram-Schnipseln. Und da muss man, um dort in seiner ganzen Werbepartnertauglichkeit wahrgenommen zu werden, den Fans schon etwas mehr bieten als nur Tore. Man muss vor allem die Augen der Kameras auf sich lenken, und zugesprochene Freistöße, Elfmeter oder Eckbälle bieten dafür hervorragende Möglichkeiten.

Die Zeitspanne bis zur Aufführung wird daher immer stärker gedehnt. Um den Ball herum stehen oft vier Spieler, die sich mit der Hand vor dem Mund austauschen. Die Hand, erzählen meine Informanten im Internet, halten sie sich deswegen vor den Mund, weil sie professionelle Lippenleser fürchten, die der Welt erzählen könnten, was sie sich gerade zugeflüstert haben: "Wir treffen uns nachher zum Blattgoldsteakessen, okay?"

Fragiles Kunstwerk

Dabei wird das Spielgerät angefasst, als wäre es ein allzu fragiles Kunstwerk, gegen das nun gleich getreten wird. Oft nur mit Fingerspitzen wird der Ball von Grashalmen gesäubert, die – in den Augen dieser Spieler! – die Flugbahn negativ beeinflussen könnten. Danach wird er gedreht und gewendet und von allen Seiten begutachtet wie eine Wurst, von der man noch nicht genau weiß, an welcher Seite man sie zuerst anbraten soll. Haben sie dann endlich den exakten Punkt des Balls gefunden, an dem man ihn mit dem Gras des Rasens in Berührung bringen möchte, legen sie ihn so hin, dass der teure Designerschuh, der neuerdings oft orange, gelb oder pink ist, exakt auf das Ventil des Balls treffen soll, womit sie – sagen mir meine Quellen im Internet – ein mögliches Entweichen von Luft aus dem Ball verhindern wollen, welches wiederum die Flugbahn ... Wir ahnen es!

Liegt der Ball dann endlich genau so da, wie der eine der vier es haben will, nimmt ihn der daneben und erledigt den ganzen Schwachsinn auf seine Weise noch mal, wodurch er dem anderen sowohl die Show als auch den Freistoß stiehlt. Fußballer fühlen sich gerne als Alphatiere, und so einen Freistoß dürfen nur die Besten schießen – also her mit der Kugel! "Ich finde bestimmt mehr Grashalme darauf als du!" Nach einem ronaldoähnlichen Anlauf landet der Ball dann wieder verlässlich in den Zuschauerrängen, denn all der Zinnober bringt natürlich rein gar nichts – außer die Sicherheit, dass die Kamera auf einen gerichtet ist, solange man sich nur blöd genug aufführt.

Ruhende Bälle

Oder Eckbälle! Da gibt es diesen Viertelkreis, innerhalb dessen der Ball liegen muss, bevor er zur Mitte getreten wird. Kann man sich vorstellen, dass jemand den Ball außerhalb dieses Kreises hinlegt? Jeder zweite Fußballer tut es! Dann gibt es stets einen innigen Dialog mit einem verzweifelten Linienrichter, der es ihm wieder genau erklären muss. Um jeden Millimeter wird gefeilscht! Bis der Ball wieder irgendwo hinter dem Tor landet, nachdem wahlweise noch ein Arm oder beide gehoben wurden.

Ein Kevin De Bruyne übrigens, der bei Manchester City (der Mannschaft, die dem Staatsfonds der VAE gehört) für "ruhende Bälle" zuständig ist, schenkt dem Ball praktisch keine Aufmerksamkeit, bevor er ihn sehr oft im Netz versenkt oder zu einem Mitspieler bringt, der ihn seinerseits im Netz versenkt. Was das Gewese der anderen umso peinlicher macht und für mich das Zuschauen umso unerträglicher.

Manfred Rebhandl, geb. 1966, ist Autor (zuletzt erschien sein Krimi "Hundert Kilo Einsamkeit" im Haymon-Verlag) und Zeitungsreporter. Er lebt in Wien und verzweifelt seit 20 Jahren am Arsenal Football Club. Foto: Christian Fischer

Viel Theater um dreckige Bälle

Wenn ich einen sehe, der sich am Spielfeldrand ein riesiges Handtuch reichen lässt, um damit den Ball vor einem Einwurf zu reinigen (von Grashalmen!), drehe ich mittlerweile regelmäßig durch. Und die, die kein passendes Handtuch herumliegen haben, lassen den Ball halt unter ihrem Trikot verschwinden und putzen ihn dort, bis man von ihm essen könnte. Dann steht der Spieler aber noch vor der schwierigen Entscheidung: Wohin mit der Pille? Als hänge das Glück der Erde davon ab, wird minutenlang überlegt, bevor der Ball dann sowieso wieder verlässlich beim Gegenspieler landet. All das Theater – verlässlich umsonst!

Früher hieß Abstoß: Hau den Ball als Tormann irgendwie von einer Ecke des Fünfmeterraumes entweder ganz weit nach vorn oder bring ihn halt sonst irgendwie aus dem Strafraum. Heute aber muss der Ball nicht mehr aus dem Sechszehner hinaus gespielt werden, was dazu führt, dass an jeder Ecke des Fünfmeterraums ein Feldspieler steht und in der Mitte der Tormann. Oder in der Mitte ein Feldspieler und an einer Ecke der Tormann. Dann wird wieder eifrig diskutiert, von welcher Ecke aus der Ball denn nun tatsächlich mit dem Fuß bewegt werden soll. Oft wird er dabei noch mit der Hand zwischen den drei Spielern hin- und hergereicht, die dafür womöglich speziell ausgebildet wurden. Fällt dem Tormann aber nach dem Palaver ein, dass er den Ball doch lieber weit nach vorn dreschen möchte, wachelt er minutenlang mit beiden Händen, was den beiden anderen signalisieren soll, dass er sie nun doch lieber außerhalb seines Strafraums sehen will, bevor er gegen den Ball tritt. Und wieder sind fünf Minuten sinnlos verstrichen.

Kecke Höschen

Ist eine Mannschaft in Führung, tritt der Super-GAU schlechthin ein. Dann beginnt augenblicklich der unendlich zähe Prozess des Zeitschindens. Plötzlich finden die Spieler den Ball nicht mehr, gegen den sie treten sollen, auch wenn er gut sichtbar vor ihren Füßen liegt. Oder legt sich der Torhüter nach jedem gehaltenen Schüsschen nieder, als bräuchte er jetzt dringend mal eine Mütze Schlaf. Und alle Spieler scheinen darauf zu warten, dass sie endlich gefoult werden mögen, weil sie dann ihre gut eingeübte Nummer des sterbenden Schwans ins Internet bringen können: Noch im Fallen heben sie einen ihrer Arme und schütteln die Hand zum Zeichen immensen Schmerzes, während die andere Hand zum Knöchel, ans Schienbein oder an die Fußspitze fasst, wodurch wiederum die Schuhmarke gut ins Bild gerückt werden kann. "Aua!"

Ich sage es wirklich ungern, aber die italienschen Muttersöhnchen, die lange Zeit die ungekrönten Könige dieser Disziplin waren, wirken dagegen heute wie Laiendarsteller. Wer dann nicht mindestens hundertmal mit der flachen Hand gegen den Rasen klopft – wie ein sehr unreifes Kind in der Trotzphase –, kriegt verlässlich keinen Vertrag mehr und erst recht keine Klicks im Internet.

Hab ich was vergessen? Ach ja, die Hosen! Der Brasilianer Dr. Socrates lief bei der WM 82 noch in einem kecken Höschen über das Spielfeld, während Platinis Hose bei der EM 84 vielleicht die ideale Länge hatte, wenn man sie unter ästhetischen Gesichtspunkten betrachtet. Danach aber wurden die Hosen immer länger, bis sie manchen bis übers Knie hingen.

Eingeflogene Friseure

Nun geht der Trend wieder in Richtung kürzer, aber manchen Spielern sind sie eben längst nicht kurz genug, sodass sie sich das Beinkleid nach oben schieben – bis es aussieht wie ein sehr gewagtes Bikinihöschen! Der Engländer Ben White, der diese Mode perfektioniert hat, trägt dazu aufgesprühte Sonnenbräune, was unlängst die Fans der gegnerischen Wolves zu dem schönen Chant inspirierte: "Ben White, your spray tan looks shite!" Und recht haben sie!

Wer unreifes Verhalten studieren möchte, ist bei den Accounts der Fußballer garantiert gut aufgehoben, wo sie sich vornehmlich in Designeroutfits fotografieren lassen, im Privatflieger oder in einem ihrer Lamborghinis oder McLarens.

Insbesondere junge Männer verehren sie natürlich gerade deswegen trotzdem, sie folgen einem Männerbild, das vollkommen unbeleckt ist von Reflexion, sozialer Verantwortung oder gar einem Gedanken an Umweltschutz. Oder hat schon mal jemand einen Fußballer gesehen, der mit einem elektrischen Zoe zur Arbeit fährt und einfach zum Friseur geht, anstatt ihn einfliegen zu lassen? Der Fußball ist also gewiss besser geworden in den letzten Jahren. Was mich aber daran stört, das sind diese Fußballer. (Manfred Rebhandl, 15.6.2024)