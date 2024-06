Die Begrenzung des Spielfeldes ist eine wichtige Maßnahme in der Entwicklung von den volkstümlichen, kriegerischen Spielen seit dem 14. Jahrhundert in England hin zum kodifizierten und seit dem 19. Jahrhundert in seiner Gestalt fast unveränderten Fußballsport. IMAGO/Shotshop

Erstens

Von Zeit zu Zeit lese ich mit Gruppen junger Leute einige Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Unweigerlich höre ich jedes Mal als Zusammenfassung: You must have respect, obwohl dieser Begriff im Text gar nicht vorkommt. Die Brüderlichkeit und die Menschenwürde, von denen in Artikel 1 die Rede ist, mögen mit Respekt vereinbar sein, aber die Freiheit und die Gleichheit wurden historisch gegen den Respekt insbesondere vor dem Adel und vor der Kirche erkämpft und müssen unablässig gegen die jeweils neuen respektheischenden Herrschenden verteidigt werden.

Das Verbot der Sklaverei und des Sklavenhandels (Artikel 4) ist zutiefst despektierlich gegenüber einer jahrtausendealten Tradition und ihren Nutznießern. Die Gedanken-, Religions-, Meinungs-, Informations- und Versammlungsfreiheit (Artikel 18 bis 20) sind vollkommene Respektlosigkeiten, und überall, wo eine Respektkultur herrscht, sind sie massiv eingeschränkt. Die jungen Leute sehen mich an wie einen Irren, wenn ich hinzufüge, dass ich unqualifizierten Respekt für ein Übel halte.

In den Fußball hat die Respekttandlerei auf Banden, Bannern, Binden Einzug gehalten. Außer mir stößt sich anscheinend niemand daran, und wenn respect nur die gegenseitige Wertschätzung aller Beteiligten und die Achtung der Regeln einfordert, ist auch nichts daran auszusetzen. Für mich wenigstens ist der Begriff "Respekt" freilich antiaufklärerisch, autoritär und bürgerlich-konservativ konnotiert, so wie "Freundschaft" sozialistisch, "Nächstenliebe" christlich, "Jihad" islamisch wäre.

"Der weiße Mann" (so hieß der westliche Mensch früher) "besitzt eine Eigenschaft, die ihn weit gebracht hat", schreibt Henri Michaux in Un barbare en Asie:"l’irrespect." Die Respektlosigkeit. Diese ist die europäische Tugend, nicht der Respekt. Die Leute wissen bei uns, dass man sich Respekt verdienen muss, und manchmal hört man noch die lobende Erwähnung der Respektlosigkeit etwa einer jungen Autorin oder eines aufstrebenden Fußballers, aber insgesamt ist der okzidentalische irrespect in der Defensive.

Jim Morrison forderte das Konzertpublikum gern mit den Worten Have some respect auf, sich für die Hymne von den Plätzen zu erheben. Die Doors spielten dann, sobald alle standen, Money (That’s What I Want). Respekt als zivilisatorischer Standardmodus ist herdenhafte Konventionalität. Man muss jedes Objekt einer kritischen Prüfung unterziehen und ein Urteil darüber fällen, ob es Respekt verdient.

Die Respekttreiber urteilen nicht, sondern nennen das respektabel, was ihren Vorurteilen genehm ist; ihr Respekt gegen andere Meinungen, Musikrichtungen, sexuelle Praktiken, Kleidungsstile, Frisuren ist stets gering.

Zweitens

Kritik wird im Fußball mit einer gelben Karte geahndet, insbesondere jene am Schiedsrichter. Dabei ist Kritik ein essenzieller Begriff der europäischen Geistesgeschichte. Kritik ist nicht das Gegenteil von Respekt, sondern die beiden sind einander notwendige Komplemente und Korrektive. Eine Respektlosigkeit, die nicht in gedanklich redlicher Kritik gründet, ist unzivilisiert und unethisch; eine Kritik, die ihrem Objekt von vornherein despektierlich begegnet, ebenso.

Freilich ist Kritik im Fußball bloß eine Übersetzung des englischen dissent, welches eine Abweichung von der offiziellen Meinung bezeichnet. Dass die viktorianischen Begründer des Regelwerks mit diesem im Protestantismus und später in der Aufklärung durchaus positiv besetzten Terminus ein Vergehen bezeichneten, mag erstaunen.

Die Kritik gehört der Sphäre des Geistes an, der Respekt jener der Manieren. Die Misere der Gegenwart liegt in der totalen Herrschaft der Manieren über den Geist begründet. Die lebendige Vernunft kann sich gegen die überkommenen Konventionen überhaupt nur Gehör verschaffen, wenn sie sich zuerst in deren Dienst stellt. Deshalb vermag die Menschheit immer weniger, sich der Erzeugnisse ihrer technischen Vernunft zu bedienen, sondern diese beherrschen zunehmend ihre Schöpfer.

Drittens

Wenn meine Erinnerung nicht trügt, war man im Oberösterreich meiner Kindheit bedacht, eine Kritikkultur zu sein. In der Volksschule und im Gymnasium war es durchaus erwünscht, alles zu hinterfragen. Erst als ich nach Wien an die Universität kam, war ich mit der Ablehnung des kritischen Denkens konfrontiert.

Ein Stück weit ist es mir heute schon verständlich, dass sich die Lektorinnen und Professoren von achtzehnjährigen Besserwissern aus der Provinz nichts erklären lassen wollten; aber letztlich lehrten diese Leute eben einen Habitus und eine Doxa, wollten keinen frischen Geist in ihre Manieren eindringen lassen. Angemaßter Geist ist ein Übel; aber allen Geist und alle Kritik zu unterdrücken ist noch schlimmer.

Den Schiedsrichter habe ich in meiner Jugend bald als Hass-, bald als Witzfigur wahrgenommen. Man hieß ihn schwarze Sau und Dinge, welche hier zu schreiben der Respekt verbietet. Er verkörperte eine Autorität, die wir in einer traditionellen Männlichkeit der Volksklassen verachteten. Das hatte etwas Karnevaleskes, da er ja derselben sozialen Herkunft war wie alle anderen. Man sagte ihm auch Masochismus nach, weil er sich regelmäßig beschimpfen und bespucken ließ.

Die Spiele des österreichischen Autorenfußballteams pfeift ein türkischer Wiener von großer Weisheit und Menschlichkeit, und ich hege heute die höchste Hochachtung für die Schiris. Manchmal geraten wir allerdings auch an einen traditionell-autoritären Österreicher, wie sie in den unteren Spielklassen noch heute die Regel sind. Den respektiere ich dann auch, aber Hochachtung empfinde ich keine.

Viertens

Beim Fluc Cup auf der Kaiserwiese im Prater, wo ich meine Mannschaft zweimal ins Finale und einmal sogar zum Sieg führte, galt der schönste Gesetzestext, den ich kenne: No hands, no Schiri, no Seitenout. Man spielte auf Minitore, die wir im Dialekt Hupperl nennen, und no hands bezog sich darauf, dass der letzte Mann den Ball nicht mit der Hand berühren durfte; die Regel no Schiri verbannte den Regelhüter wohl einerseits aus Antiautoritarismus, anderseits aufgrund der studentisch-künstlerischen Gentlemanattitüde, die dem Gegner jedes behauptete Vergehen als Tatsache zugestand; no Seitenout hieß, dass zwar Corner geschossen wurden, zum Praterstern und zum Riesenrad hin aber keine Spielfeldbegrenzung bestand. Nach dem Turnier sprang man nackt in die Neue Donau, trank in einem Gastgarten fünf Bier und radelte nach Hause. High life.

Die Begrenzung des Spielfeldes ist eine wichtige Maßnahme in der Entwicklung von den volkstümlichen, kriegerischen Spielen seit dem 14. Jahrhundert in England hin zum im 18. Jahrhundert kodifizierten und seit dem 19. Jahrhundert in seiner Gestalt fast unveränderten Fußballsport.

Norbert Elias erhellt, wie die Entstehung des modernen Sports mit der Aufklärung und der Industrialisierung einhergeht. Entscheidend ist die zunehmende Affektkontrolle, welche sowohl die moderne Zivilisation als auch den modernen Sport ermöglicht. Bei den Autorenfußballern und ihren Gegnern ist sie aber so unzuverlässig, dass wir einen Schiri brauchen.

Elias’ Behauptung, der moderne Sport sei grundverschieden vom antiken, kann ich nicht zustimmen. Zu nahe sind einander Pindars Oden und Audens Runner, zu heutig muten Juvenals satirische Verse über panem et circenses an. Freilich hat der moderne Sport konsequenter die Spannung des Krieges erhalten und die Gefahr für Leib und Leben eliminiert als der antike, doch anderseits reisten in den Siebzigerjahren die Frauen der Formel-1-Fahrer mit Trauerkleidung im Gepäck um die Welt, kamen bei der Isle of Man Tourist Trophy seit 1907 über zweihundertfünfzig Menschen ums Leben und sind extreme Formen des Bergsteigens und Kletterns nur als suizidale Todeskulte zu verstehen.

Ein weiteres Beispiel des Zivilisationsprozesses ist die Ächtung des öffentlichen Ausspuckens. Im Fußball ist diese Errungenschaft leider noch nicht angekommen. Ich würde das Spucken mit einer gelben Karte sanktionieren. Hingegen gehört das Leibchen-Ausziehen etwa beim Torjubel erlaubt, denn alle hohen Kulturen – die Griechen, die Römer, in der Renaissance – feiern die Nacktheit, während die autoritären, freiheitsfeindlichen sie verpönen. Die Nacktheit ist ein ebensolcher europäischer Wert wie die Respektlosigkeit. Kamel Daoud beschreibt in Le peintre dévorant la femme, wie er als "okzidentalistischer Araber" von unserer Nacktheit zunächst schockiert ist, nicht anders als Robinson von der Kleiderlosigkeit Fridays.

Die Antirassismuskampagne der Uefa ist löblich, und leider ist sie immer noch notwendig. Während der Rassismus geächtet wird, bleibt die Religion geachtet. Sie ist aber in der Welt das weitaus größere Problem und spielt in fast allen bewaffneten Konflikten eine Rolle. Religiöse Gesten und Symbole sind eine zumindest implizite Drohung gegen jeden Atheisten. Sie gehören verboten.

Kurt Leutgeb, geb. 1970, lebt als Schriftsteller in Wien. Zuletzt erschien von ihm der Roman "Berlin und Paris" (Sisyphus­-Verlag, 2023). privat

Fünftens

Die mieselsüchtige, bourgeois-chauvinistische "Sportkritik", wie sie in bizarrer Übersteigerung bei Adorno und etwas weniger unerträglich bei Canetti begegnet und noch in Elfriede Jelineks Sportstück nachhallt, ist heute selten geworden. Dabei täte eine pragmatische Kritik des Sports not. José Ortega y Gasset, der in einer historischen Fantasie den Staat und die Zivilisation auf die Sportgemeinschaft junger Männer zurückführt, wusste schon vor neunzig Jahren von der Fußballmanie. Eine gewisse Dosis Fußball sei gut, aber zu viel Fußball verdumme die Jugend. Den Beweis fand er in den Zeitungen, welche voll von Sportberichten seien. Und ist es nicht bedenklich, dass auch die seriösesten Periodika Sport- und Kriegsneuigkeiten in gleicher Gewichtung bringen?

Don DeLillos großer Roman Underworld ist von einer Titelseite der New York Times des Jahres 1951 inspiriert, auf der nebeneinander der Sieg der New York Giants über die Brooklyn Dodgers im Baseball und der sowjetische Test einer Wasserstoffbombe berichtet werden. Der Spaß steht neben dem tödlichsten Ernst, das Spiel neben dem Krieg, dessen Sublimation es historisch besehen ist.

Während der EM in Deutschland wird in der Ukraine und an vielen anderen Orten weiterhin der "blutige, wilde, echte Fußball" praktiziert werden, mit dem Wladimir Wyssozki übrigens gar nicht den Krieg, sondern American Football meinte. Dass man das in so tiefe Bosheit gesunkene Russland vom Turnier ausgeschlossen hat, ist selbstverständlich. Und es gäbe auch gute Gründe, weitere Länder zu verbannen, deren Regime die Respektlosen einsperren und mit System und Gewalt gegen die liberale demokratische Europäizität vorgehen. Zu Recht kritisiert man heute die Politiker und Geldleute, die selbst nach 2014 noch mit Russland freundliche Beziehungen pflegten. Aber ist nicht auch bei manch anderem Uefa-Mitglied 2014 schon vorbei?

Bei zahlreichen außereuropäischen Ländern gab es nie eine Zeit vor 2014. Die meisten von ihnen bedrohen uns freilich militärisch nicht unmittelbar, beziehungsweise sind sie dazu gar nicht in der Lage. Die deutsche Mannschaft hielt sich bei der WM in Katar für ein Foto den Mund zu – eine seltene, wichtige Geste der Kritik und Respektlosigkeit.

Während Österreich Deutschland 1978 in Córdoba besiegte, ließ die argentinische Regierung ihre respektlosen Kritiker aus Flugzeugen werfen. Unsere Fußballer und ihre Betreuer wussten davon wahrscheinlich nichts, konnten es vielleicht gar nicht wissen. Wir haben heute sehr wohl von den Verbrechen vieler Länder Kenntnis, spielen aber trotzdem mit ihren Repräsentanten Fußball.

Sechstens

Zum Fußball muss niemand gehen. Zum Krieg auch nicht, aber zu vielen Leuten kommt er ungerufen. Der alte Pazifismus aus der Zeit des Vietnamkriegs befördert immerhin eine individuelle Tugendhaftigkeit, aber zu einem globalen kollektiven Wandel hin zu einer Friedenskultur trägt er kaum etwas bei. Und wer angesichts einer konkreten militärischen Bedrohung auf die Beibehaltung einer "Neutralität" pocht, hält sich selber am Schmäh.

Siebtens

Seit es den SK Vöest Linz nicht mehr gibt, bin ich Fußballvereinswitwer und hänge ausschließlich unserem Nationalteam an. Wenn wir spielen, bin ich schon in der Früh aufgeregt. Am liebsten schaue ich alleine zu Hause, ohne Ablenkung und wie in Trance. Nicht nur hemmungslosen Patriotismus erlaube ich mir, sondern auch magisches Denken. Ich "helfe zu uns", und wenn wir zum Beispiel einen Elfer zugesprochen bekommen, bin ich so konzentriert, als schösse ich ihn selber, und richte meine ganze Willenskraft auf den Torerfolg.

Ich bin froh, dass das österreichische Autorenfußballteam den Begriff Nation nicht im Namen trägt. Nicht weil ich den Nationalismus prinzipiell ablehnen würde, sondern weil unsere Nationalisten ihn auf so üble Art praktizieren. Auch beim Profikick kann man, wie es in den meisten Sprachen üblich ist, beispielsweise von einer Auswahl sprechen, ohne ständig die Nation im Mund zu führen. Der Begriff Nation entzweit die Nation, weil viele ihn aus guten Gründen ablehnen.

Vor allem soll man nicht so tun, also wäre Nationalstadion ein eingebürgerter und politisch unbesetzter Begriff. Sogar die Nazis bauten ein Olympiastadion, die Kommunisten Zentralstadien. Das Projekt Nationalstadion in Österreich kommt von den beiden im Klerikalfaschismus beziehungsweise im großdeutschen Nationalismus verwurzelten Parteien, und es hat sein Vorbild in der illiberalen Demokratie, nach der sie streben – und selbst dort heißt das "Nationalstadion" Puskás Aréna.

Natürlich sind die Finanzierung und die Nutzung die ungleich wichtigeren Fragen, aber es macht auch einen Unterschied, ob ein Kind Andi heißt oder Adi. Baut am besten ein Kritikstadion, oder von mir aus eine Happel-Arena oder ein Österreichstadion, aber bitte kein Nationalstadion.

Immer wieder Österreich! (Kurt Leutgeb, 15.6.2024)