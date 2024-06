Menschen an der polnisch-belarussischen Grenze warten vergeblich auf Einlass in die EU. Geht es nach rechten Parteien, sollten gar keine Flüchtlinge und Migranten mehr in die Union kommen. Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Grenzen dichtmachen, Asylverfahren auslagern, unter dem Unwort "Remigration" Menschen mit Migrationshintergrund deportieren: Rechtsextreme, rechte und Mitte-rechts-Parteien werfen sich schon länger mit Verve in die Verbalschlacht, wer lauter und eindringlicher immer schärfere Zuwanderungsregeln fordert.

Nun ist die EU-Wahl geschlagen, und es zeigt sich: Rechte Parteien wie die FPÖ oder die AfD haben mit ihren Antimigrationskampagnen satte Gewinne eingefahren. Und die Konkurrenz eifert dem Rechtskurs lieber nach oder schweigt das Thema tot, anstatt dem wirklich etwas entgegenzusetzen.

Fast alle dieser Forderungen widersprechen internationalen Regelwerken wie der Genfer Flüchtlingskonvention, der Europäischen Menschenrechtskonvention und diversen EU-Asylrichtlinien. Und so urgieren die rechten Akteure, endlich diese ihrer Meinung nach veralteten Regeln zu ändern.

Unbeliebte Schritte

Geflissentlich unerwähnt bleibt, dass es dafür aber sehr hohe Hürden gibt, und das aus gutem Grund. Schließlich sind die rechten Parteien des Jahres 2024 nicht die ersten, die Menschen- und vor allem Asylrechte als Grundübel betrachten, das längst aus der Welt geschafft gehört. Will man das wirklich durchziehen, müsste man aus dem Europarat austreten, die Mitgliedschaft in der EU müsste hinterfragt und in Österreich die Verfassung geändert werden – alles mehr oder weniger unpopuläre Schritte, die aus genau diesem Grund kaum thematisiert werden.

Doch selbst wenn man sich darüber traut und alles streicht, was Menschen auf der Flucht ein Mindestmaß an Sicherheit gewährt, wird Europa nicht zur Festung, wird der Asylstopp nicht zur Realität. In einer Welt, in der Pushbacks an den Außengrenzen erlaubt sind, Ankommende kein Recht mehr auf ein Asylverfahren haben und sie stattdessen in Lager außerhalb der EU landen – oder noch schlimmer: im Heimatland, wo ihnen Verfolgung droht –, wird es trotzdem Menschen geben, die es in die Union schaffen werden. Die Geschichte und die Forschung belegen, dass Migrierende und Schlepper in der Lage sind, sich rasch auf veränderte Rahmenbedingungen einzustellen.

Jenen, die nach Australien deuten, wo es angesichts einer strikten Asylpolitik möglich ist, die Ankünfte auf null zu begrenzen, sei gesagt: Europa ist keine Insel, sondern umgeben von mehreren labilen und unberechenbaren Staaten, die als Partner einer Migrationspolitik aber unverzichtbar sind.

Mehr Migration durch Klimawandel

Das heißt nicht, dass die Verschärfungen gar nichts bringen würden, doch Migration nach Europa wird es so oder so weiterhin geben, durch die Folgen des Klimawandels eher noch mehr. Sicher ist auch, dass die rechten Parteien selbst bei Umsetzung ihrer Forderungen und bei niedrigeren Asylzahlen nicht von ihrer Hetze ablassen werden. Fremdenfeindlichkeit ist Teil ihrer DNA und das offene Geheimnis ihres Erfolgs. Ohne sie wäre kaum noch etwas übrig.

Gleichzeitig ist festzuhalten, dass sich in der EU-Migrationspolitik ja wirklich etwas tut: Deals mit Anrainerstaaten werden geschlossen und zeigen erste Wirkung. Das ist zwar ebenfalls menschenrechtlich bedenklich, aber bei weitem nicht so wie die rechten Fantasien. Und die EU-Asylreform ist alles andere als ein großer Wurf – aber ein erster Schritt in die richtige Richtung. (Kim Son Hoang, 16.6.2024)