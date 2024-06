Mateja Meded greift in "fotzenschleimpower gegen raubtierkaputtalismus" den Kulturbetrieb, dem sie selber angehört, als verlogen an. Foto: Nurith Wagner-Strauss

Um das Wort Fotzenschleimpower hier publizieren zu können, braucht es die Kunst. Kunst ist das Ticket zur Grenzverschiebung. Um Unsagbares zu sagen, Undenkbares zu denken und Unvorstellbares zu zeigen. Und während sich Bischöfe gerade über Florentina Holzingers Sancta-Show erbost zeigen, können die Wiener Festwochen schon wieder mit einer neuen Provokation aufwarten. Im Monolog fotzenschleimpower gegen raubtierkaputtalismus erzählt Schauspielerin Mateja Meded wenig über Masturbation, aber viel von der Diskrepanz zwischen ungewolltem Flüchtlingskind und dem Reüssieren im deutschen Kulturbetrieb. Das gelingt ihr sehr gut.

"Heute lebe ich mein Leben so, dass der Teufel nur einen Sack Knochen vorfinden wird, doch es war nicht immer so", sagt die im dunkel gehaltenen Raum des koproduzierenden Kosmos-Theaters in Wien vor einer durch Zuspielungen manchmal aufleuchtenden Leinwand agierenden Darstellerin. Meded wurde in Zagreb geboren, flüchtete mit ihrer Familie 1992 nach Deutschland, lebte im Asylheim, wurde Ensemblemitglied am Maxim-Gorki-Theater und schlitterte dann in die Pandemie. Da wurde es dann prekär.

Masturbation versus Kapitalismus

Meded hat eine hervorragende Stimme und Diktion, man folgt ihren rasch und charaktervoll abgespulten Sätzen mit Spannung. Und damit der Sermon nicht durchhängt, schichtet die Performerin ihre Erzählung in überraschende Blöcke, wechselt von ihrer Zeugenschaft, als Polizisten ihren Opa zusammengeschlagen haben, direkt zur Premierenfeier des Stücks ihrer besten Studienfreundin, die sich frecherweise ihre Fluchtgeschichte literarisch angeeignet hat.

Dazu trägt die Bühne wenig bei. Meded steckt in einem lasziven, semitransparenten Skinfit-Jumpsuit und wechselt gelegentlich auf ein kleines Laufband, um den unterbrechungslos vorgetragenen Text zu modulieren. Wie genau das jetzt mit Masturbation und dem Kampf gegen Kapitalismus funktioniert, muss sich jeder und jede selbst zusammenreimen. Mededs Kritik des von Nepo-Kindern bevölkerten Kulturbereichs trifft aber einen wunden (und von der FPÖ gern ins Treffen geführten) Punkt. Dass auch der Kulturbetrieb von Reichen weitervererbt wird und ihr Geld sagt, wo's langgeht, manifestiert sich in ihrer Outsider-Perspektive. Höhepunkt ist der Groll, als im gentrifizierten Stadtteil eine Buchhandlung mit "handgefertigten Pastellmöbeln" eröffnet – finanziert vom Geld der Nazi-Großeltern. (Margarete Affenzeller, 14.6.2024)