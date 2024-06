Der Tod ihrer Mutter Helga Dichand, sie war 87, ist für ihre Kinder Michael, Johanna und Christoph ein schmerzlicher persönlicher Verlust. Das Ableben bedeutet aber auch einen wirtschaftlichen Einschnitt für die Hälfteeigentümer von Österreichs größter Tageszeitung.

Nach STANDARD-Informationen aus mehreren unabhängigen Quellen erhalten ihre Kinder nach dem Tod von Helga Dichand als nächste Generation nur noch den halben Garantiegewinn aus der Kronen Zeitung. Bisher betrug der garantierte Gewinn um die zehn Millionen Euro pro Jahr.

Reduzierter Garantiegewinn für die Dichands bei der "Krone". APA Roland Schlager

Diesen Gewinn garantieren die Rahmenvereinbarungen von Krone-Gründer, -Herausgeber und -Gesellschafter Hans Dichand mit der Funke-Gruppe aus der Zeit, als der deutsche Verlagskonzern Ende der 1980er-Jahre beim österreichischen Zeitungsriesen einstieg. Garantiert wird ein fixer Gewinnbetrag für die österreichischen Gesellschafter, unabhängig vom Geschäftsgang der Kronen Zeitung – die solche Gewinne damals und noch viele Jahre danach locker hergab, inzwischen aber nicht mehr. Wenn die Krone das Geld nicht abwirft, müssen die deutschen Mitgesellschafter den Dichands den garantierten Gewinn überweisen.

Welche "Krone"-Gewinngarantie für wen?

Rückstau der Garantiegewinne

Die Funke-Gruppe und die Dichands streiten seit bald einem Vierteljahrhundert über die Vorrechte der Dichands in den Rahmenvereinbarungen. Viele Schiedsgerichte und ordentliche Gerichte haben ihre Gültigkeit und ihre unmittelbare Verknüpfung mit den Gesellschaftsverträgen der Krone bestätigt sowie Kündigungen der Funke-Gruppe abgewiesen.

Über eine neuerliche Kündigung der Rahmenvereinbarungen durch die Funke-Gruppe läuft derzeit ein weiteres Schiedsverfahren – die Dichands haben dort die Kündigung angefochten.

Parallel blockiert die Funke-Gruppe seit 2018/19 die Gewinnausschüttungen aus der Krone und damit auch die Garantiegewinne in noch jeweils zweistelliger Millionenhöhe für die Dichands. Die österreichische Verlegerfamilie bemüht dagegen Schiedsgericht um Schiedsgericht, für das Geschäftsjahr 2018/19 sprach ihr schon eines die Ausschüttung zu. Anfang 2023 dürfte die Funke-Gruppe gut zehn Millionen für dieses Geschäftsjahr überwiesen haben. Weitere Verfahren für die Folgejahre sollen anhängig sein.

Kauf der Funke-Anteile an der "Krone"

Die aufgestauten Garantiegewinne könnte Familie Dichand einsetzen, um alle oder einen Teil der Krone-Anteile der Funke-Gruppe zu kaufen und damit für klare(re) Mehrheiten unter den Krone-Gesellschaftern zu sorgen. Gespräche soll es geben, Verkaufsbereitschaft der Funke-Gruppe auch, bei der Preisfrage soll man noch auseinanderliegen. Mehrere Gutachter sollen dafür schon bemüht worden sein.

Die Pleite der Signa-Gruppe, die sich 2019 an der Funke-Holdinggesellschaft für deren Beteiligungen an Krone und Kurier beteiligt hatte, brachte eine neue Dynamik in die Verkaufsverhandlungen für die Funke-Anteile an den österreichischen Zeitungen. Kurier-Hauptgesellschafter Raiffeisen soll sich für die Übernahme zumindest der Kurier-Anteile interessieren.

Die Signa-Anteile dürften aufgrund eines Aufgriffsrechts zuerst an die Funke-Gruppe gehen, dann an Kaufinteressierte – für die etwa wegen Vorkaufsrechten und Rahmenvereinbarungen eher nur die Dichands und Raiffeisen realistisch infrage kommen dürften.

Wer bekommt Helga Dichands "Krone"-Anteile?

Die geplante und verhandelte Neuordnung der Krone-Anteile bekommt nun mit dem Tod von Helga Dichand eine neue Dimension: Bisher teilen sich die 50 Prozent Krone-Anteile der Dichands zu je 12,5 Prozentpunkten auf Helga, Michael, Johanna und Christoph auf. Was ihr Testament oder andere Vereinbarungen beziehungsweise Verfügungen für die Krone-Anteile vorsehen, ist nicht bekannt.

Spekuliert wurde in der Branche vor einigen Jahren über angebliche Pläne, die Anteile im Sinne von Kontinuität der Zeitung in Familienbesitz an jene Kinder weiterzugeben, die selbst Nachkommen haben. Der jüngste Sohn Christoph und seine Frau Eva Dichand, die Heute-Herausgeberin, hatten als Erste unter den drei Kindern selbst drei Kinder. Inzwischen hat auch Michael Dichand, der ältere Sohn, Nachkommen.

Helga Dichand soll in den Jahren seit Hans Dichands Tod die sehr unterschiedlichen Charaktere und Interessen in der Familie zusammengehalten haben. Die Dynamik unter den Nachkommen könnte nun spannend werden. Allfällige Zukäufe von Krone-Anteilen müssten die drei österreichischen Gesellschafter untereinander jedenfalls abstimmen.

Garantiegewinn in der Familie

Übernimmt nur eine oder einer von ihnen die Anteile der Funke-Gruppe, kommt das Thema Rahmenvereinbarungen möglicherweise neu aufs Tapet: Die anderen Gesellschafter aus der Familie könnten womöglich auf Garantiegewinne pochen, die mit den Funke-Anteilen verknüpft sind. Wenn nicht doch noch ein Schiedsgericht ihrer Kündigung zustimmt. (Harald Fidler, 14.6.2024)