Claudia Stadlbauer lebt mit ihrer Katze Julia in Linz. Heute ist froh, wieder ihren eigenen Rückzugsort zu haben.

"Seit einem Jahr wohne ich hier in dieser 45 Quadratmeter großen Wohnung. Davor habe ich in einer größeren gelebt, die ich mir irgendwann nicht mehr leisten konnte, also musste ich mich auf die Suche nach einer neuen machen. Das war eine ziemliche Herausforderung, weil alle Wohnungen entweder zu teuer waren oder sie jemand anderes bekommen hat. In der Redaktion der Kupfermuckn, der Straßenzeitung, für die ich schreibe und die ich auch verkaufe, habe ich dann vom Projekt "Housing first Österreich" gehört und dass man darüber Unterstützung bei der Wohnungssuche bekommen kann.

Die Couch ist der Lieblingsplatz von Claudia Stadlbauer und ihrer schüchternen Katze Julia. Oliver Gratzer

Das hat zum Glück auch gleich funktioniert, und so habe ich diese Genossenschaftswohnung gefunden. Gemeinsam mit den Sozialarbeitern der Arge für Obdachlose haben wir geschaut, wie wir die Kaution aufstellen können. Mithilfe mehrerer Stellen und meiner Ersparnisse konnten wir das stemmen.

Ich war von 2003 bis 2007 obdachlos und habe in der Zeit im Arge-Wohnheim in Linz gelebt. 2007 habe ich dann wieder eine eigene, noch betreute Wohnung bekommen. Da ging es erst einmal darum, meine Situation zu stabilisieren und zu schauen, wie es mir damit so geht. Im Wohnheim habe ich mich nicht so wohlgefühlt. Dort gab es keinen Rückzugsort. Das war auch für meine Psyche sehr anstrengend, ich habe Borderline und eine posttraumatische Belastungsstörung. Seit ich diese Wohnung habe, geht es mir viel besser.

Claudia Stadlbauer liest gern, am liebsten Biografien von Frauen und wahre Begebenheiten. Oliver Gratzer

Jetzt kann ich selbst entscheiden und auch mal sagen, dass ich niemanden sehen will. Und trotzdem kann ich mich immer noch an die Sozialarbeiter der Arge wenden, wenn ich etwas brauche. Ich habe auch noch einen Schlüssel vom Wohnheim, weil es mir am Anfang immer wieder passiert ist, dass ich mich ausgesperrt habe. Es war einfach ungewohnt für mich, dass ich einen Schlüssel für meine eigene Wohnung mitnehmen muss.

In ihrer Freizeit baut Stadlbauer außerdem dreidimensionale Puzzles. Oliver Gratzer

Einige meiner Möbel habe ich aus der alten Wohnung mitgenommen. Die Couch ist aus dem Trödlerladen, auch ein Projekt der Arge für Obdachlose. Ein Hängekastl für meine DVDs und das Fernsehkastl habe ich mir neu gekauft. Ich habe erst kürzlich umgestellt und eine Vitrine entsorgt, dadurch ist der Raum heller geworden und wirkt wieder größer.

Ich sammle gerne. Engerln mag ich besonders. Außerdem baue ich gern Puzzles, aber nicht im klassischen Sinn. Ich baue Figurenpuzzles aus Kristall. Die tun auch meiner Psyche gut, weil ich mich konzentrieren muss und achtsamer dabei bin. Da ist viel Geduld gefragt und dass ich ruhig bleibe. Das ist eine Art Therapie für mich.

Einige Möbel hat sich Claudia Stadlbauer für ihre Wohnung neu bzw. gebraucht gekauft. Oliver Gratzer

Gestartet habe ich mit der Hinterglasmalerei, das mache ich schon, seit ich 13 Jahre alt war. Einige der Bilder habe ich auch hier aufgehängt. Ich versuche, viel zu lesen und Musik zu hören. Also Aktivitäten, bei denen ich ganz bei mir sein muss – gegen meine Schusseligkeit und für mehr ruhige Momente.

Claudia Stadlbauer sammelt gerne kleine Figuren, am liebsten mag sie Engerl. Oliver Gratzer

Ich konnte schon im Kindergarten lesen, meine Oma hat es mir damals beigebracht. Auch heute ist das noch mein größtes Hobby. Ich lese eigentlich alles durch die Bank, am liebsten aber Biografien von Frauen auf der ganzen Welt. Wahre Begebenheiten gefallen mir besonders.

Mein liebster Platz in der Wohnung ist auf der Couch, hier kuschelt auch die Katze am liebsten mit mir. Sie heißt Julia, ist aber sehr schüchtern bei Fremden und hat sich deshalb noch nicht blicken lassen. Der wichtigste Gegenstand ist für mich die Urne meines Katers Whiskey. Ihn musste ich leider einschläfern lassen, weil er ein Nierenleiden hatte. Er war 14 Jahre alt und fehlt mir sehr.

Die Urne mit der Asche ihrer verstorbenen Katze Whiskey ist Stadlbauers wichtigster Gegenstand in der Wohnung. Oliver Gratzer

Als Kind habe ich immer von einem Haus auf dem Land geträumt, aber heute bin ich zufrieden mit dem, was ich habe. Ich will nie mehr auf der Straße leben und freue mich, dass diese Wohnung für mich finanziell gut leistbar ist. Jetzt bleibt mir wieder etwas zum Leben übrig, und ich kann auch mal wieder auf einen Kaffee oder ins Kino gehen." (Protokoll: Bernadette Redl, 17.6.2024)