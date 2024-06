Nach einer erstinstanzlichen Entscheidung hätte die Glaubensgemeinschaft eine Ex-Islamlehrerin diskriminiert. Sie muss 15.000 zahlen – will aber in Berufung gehen

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Heribert Corn

Weil sie ihr Kopftuch ablegte, wurde die ehemalige Religionslehrerin Zeliha Ç. von ihrem einstigen Arbeitgeber – der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) – unter Druck gesetzt und ihr Anliegen einer Festanstellung bei der Stadt Wien verwehrt. Diesem Vorwurf hat das Arbeits- und Sozialgericht Wien nun in einem erstinstanzlichen Urteil recht gegeben.

Die IGGÖ wurde zur Zahlung eines Schadenersatzes in Höhe von 15.000 Euro verurteilt, weil sie gegen das Gleichbehandlungsgesetz verstoßen habe. Die Glaubensgemeinschaft will in Berufung gehen, wie ihr Anwalt Michael Wirrer auf STANDARD-Anfrage bestätigt. Ç., die vom Rechtsanwalt Guilherme Spiegelberg vertreten wird, wollte in der Sache keine Stellungnahme abgeben.

Festes Anstellungsverhältnis verweigert?

Ç. war von 2006 bis 2021 bei der IGGÖ tätig, ab 2009 als Religionslehrerin an einer Pflichtschule. 2016 entschied sie sich, das Kopftuch abzulegen – zunächst nur im privaten Umfeld, ab 2017 aber auch im Klassenzimmer. Das sei den Fachinspektoren ein Dorn im Auge gewesen. Fachinspektoren werden von der Glaubensgemeinschaft eingesetzt, um die Arbeit von Lehrenden zu kontrollieren. Ç. hatte für bessere Arbeitsbedingungen in ein festes Anstellungsverhältnis zum Land Wien wechseln wollen. Ihr Ansuchen, das die IGGÖ an die Bildungsdirektion weitergeben muss, sei aber nicht bearbeitet worden.

Wie das Gericht festhält, war das Motiv dafür, "dass die Klägerin nach Ansicht der Fachinspektoren das nach der islamischen Glaubenslehre zur Kopfbedeckung bei einer Frau gebotene Kopftuch nicht, nicht ständig oder nicht ausreichend getragen hat".

Mitschnitt wurde nicht abgespielt

Die Benachteiligung aufgrund des Nichttragens eines Kopftuchs sei eine "unmittelbare Diskriminierung aufgrund der Religion" und verstoße gegen das Gleichbehandlungsgesetz, wie das Gericht sein Urteil begründet. Daher stünden Ç. 15.000 Euro zu. Die ehemalige Religionslehrerin hatte zunächst insgesamt rund 60.000 Euro Schadenersatz verlangt. Sie argumentierte, dass dies ihrem Verdienstentgang entspreche.

Während des Prozesses hatte unter anderem Ibrahim Olgun, ehemaliger Präsident und Fachinspektor der IGGÖ – der allerdings nicht direkt für Ç. verantwortlich war –, als Zeuge ausgesagt, dass es bei einer Frau im Unterricht "dazugehört, dass sie das Kopftuch trägt". Ein Mitschnitt von Ç., der belegen soll, dass sie durch ihren Fachinspektor unter Druck gesetzt wurde, konnte nicht vor Gericht abgespielt werden, da der Inspektor dem nicht zustimmte.

Wegweisendes Urteil vor Höchstgericht

Bedeutet das Urteil, dass die IGGÖ künftig bei all ihren Religionslehrerinnen akzeptieren muss, wenn diese das Kopftuch ablegen wollen? Ein Urteil in erster Instanz entfalte nur Wirkung für den Einzelfall, sagt Flora Alvarado-Dupuy von der Gleichbehandlungsanwaltschaft zum STANDARD. Für eine darüber hinausgehende Auslegung von Rechtsfragen seien die Höchstgerichte zuständig.

Die IGGÖ setzte während des Prozesses auf die Strategie, erst gar nicht die Frage zu diskutieren, ob aus ihrer Sicht eine Religionslehrerin ein Kopftuch zu tragen hätte oder nicht – dies geschah nur auf Nachfrage des Richters. Sie verwies stattdessen darauf, dass Ç. als Lehrerin mangelhafte Qualifikationen aufgewiesen hätte.

Eigentlich mehr Spielraum für religiöse Arbeitgeber

Religiöse und weltanschauliche Arbeitgeber hätten grundsätzlich einen erweiterten rechtlichen Handlungsspielraum bei der Gestaltung von Arbeitsbedingungen jener Beschäftigter, die sie nach außen repräsentieren, erklärt Alvarado-Dupuy von der Gleichbehandlungsanwaltschaft.

Wenn aber diese Beschäftigten sich diskriminiert fühlen, beispielsweise aufgrund einer Kleidervorschrift, dann hätten die Gerichte abzuwägen, ob das Recht eines solchen sogenannten "Tendenzbetriebs" oder die individuellen Rechte der beschäftigten Person schwerer wiegen. Ç. selbst hatte vor Gericht argumentiert, dass das Tragen eines Kopftuchs nicht ihrer Auslegung des Islams entspreche. Heute ist sie als Volksschullehrerin tätig. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. (Muzayen Al-Youssef, 15.6.2024)